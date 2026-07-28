/शेतकऱ्याच्या मुलाने मैदान मारलं! कॉमनवेल्थमध्ये रचला इतिहास, उंच उडीत भारताला मिळालं पहिलं रौप्यपदक; कोण आहे सर्वेश कुशारे?

भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (Commonwealth Games 2026) पदकांची कमाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत भारताने एकूण 10 पदकं जिकली आहेत. यामद्ये 2 सुवर्ण, 5 रौप्य आणि 3 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. दरम्यान सोमवारी शेतकऱ्याच्या मुलाने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला. सर्वेश कुशारे याने आपल्या देशाचं आणि गावाचं नाव उंचावलं आहे. पुरुषांच्या उंच उडी (हाय जंप) स्पर्धेत त्याने रौप्य पदक जिंकत इतिहास घडवला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील या प्रकारात रौप्य पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे.
सर्वेश कुशारे हा 31 वर्षीय राष्ट्रीय विक्रमवीर आहे. त्याने रौप्य पदक जिंकण्यासाठी 2.25 मीटरची उडी मारली. दुर्दैवाने, जमैकाच्या रोमेन बेकफोर्डच्या मागे राहिल्यामुळे त्याचं सुवर्णपदक थोडक्यात हुकलं. बेकफोर्डने 2.28 मीटरची उडी मारून सुवर्णपदक पटकावलं. इंग्लंडच्या जॅक किमानीने कांस्य पदक जिंकलं. त्याने 2.20 मीटरची उंची पार करून तिसरं स्थान मिळवलं. 2.25 मीटरची उंची पार केल्यानंतर, कुशारे आणि बेकफोर्ड या दोघांनाही 2.28 मीटरचा टप्पा गाठण्यात अपयश आलं.
'काउंटबॅक' नियमाच्या आधारे बेकफोर्डला सुवर्णपदक देण्यात आलं. दरम्यान याच स्पर्धेत आणखी एक भारतीय खेळाडू सहभागी होता. मात्र आदर्श राम प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. आदर्श राम 2.15 मीटरची उंची गाठून पाचव्या स्थानावर राहिला. सर्वेशच्या आधी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांच्या उंच उडी प्रकारात पदक जिंकण्याची कामगिरी यापूर्वी तेजस्विन शंकरने केली आहे. त्याने ज्याने बर्मिंगहॅम 2022 मध्ये कांस्यपदक जिंकले होते.
तेजस्विननेही सोमवारी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता, परंतु पहिल्या प्रयत्नात 2.05 मीटरची उंची पार करण्यात अपयश आल्यानंतर त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली. खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, कारण त्याला गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या पुरुषांच्या 'डेकॅथलॉन' (दहा प्रकारांची संयुक्त स्पर्धा) प्रकारातही भाग घ्यायचा आहे. तेजस्विनची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी 2.29 मीटर इतकी आहे. त्याने गेल्या दोन वर्षांत त्याने प्रामुख्याने डेकॅथलॉनवर लक्ष केंद्रित केलं आहे आणि तो नियमितपणे उंच उडीच्या वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये भाग घेत नाही.
सर्वेश कुशारे नाशिक जिल्ह्यातील देवगावचा रहिवासी आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा मुलगा असलेल्या कुशारे यांनी सुरुवातीच्या काळात मक्याची पाने, कापूस आणि शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून तयार केलेल्या तात्पुरत्या 'लँडिंग पिट्स'वर (उडी मारल्यानंतर उतरण्याच्या जागांवर) सराव केला. हे पिट्स त्यांच्या वडिलांनी तयार केले होते आणि तेच त्यांचे सुरुवातीचे प्रशिक्षकही होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, 'डायमंड लीग' स्पर्धेत पदक जिंकणारा कुशारे हे पहिले भारतीय 'हाय जम्पर' ठरला. मोनॅको येथील आपल्या पहिल्याच स्पर्धेत त्याने 2.26 मीटरची उडी मारून तिसरे स्थान पटकावले. याआधी गेल्या महिन्यात, भुवनेश्वर येथे झालेल्या 'नॅशनल इंटर-स्टेट चॅम्पियनशिप'मध्ये 2.31 मीटरची उडी मारून राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित करत सर्वेशने इतिहास घडवला.