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शेतकऱ्याच्या मुलाने मैदान मारलं! कॉमनवेल्थमध्ये रचला इतिहास, उंच उडीत भारताला मिळालं पहिलं रौप्यपदक; कोण आहे सर्वेश कुशारे?

भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत (Commonwealth Games 2026) पदकं जिंकण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत भारताने 2 सुवर्ण, 5 रौप्य आणि 3 कांस्य अशा एकूण 10 पदकांची कमाई केली आहे. सोमवारी, सर्वेश कुशारे याने उंच उडी प्रकारात इतिहास रचला. त्याने ग्लासगो येथे पुरुषांच्या उंच उडी स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:46 AM IST
शेतकऱ्याच्या मुलाने मैदान मारलं! कॉमनवेल्थमध्ये रचला इतिहास, उंच उडीत भारताला मिळालं पहिलं रौप्यपदक; कोण आहे सर्वेश कुशारे?
Image Credit: सर्वेश कुशारेचं पुरुषांच्या उंच उडी (हाय जंप) स्पर्धेत रौप्य पदक

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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शेतकऱ्याच्या मुलाने मैदान मारलं! कॉमनवेल्थमध्ये रचला इतिहास, उंच उडीत भारताला मिळालं पहिलं रौप्यपदक; कोण आहे सर्वेश कुशारे?
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