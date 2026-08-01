/देशसेवा करताना गमावला पाय, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या सोमन राणाची कहाणी ऐकून डोळे पाणावतील

Commenwealth Games 2026 : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये जेव्हा भारताच्या सोमन राणा यांनी शॉट पूट F57 मध्ये सुवर्णपदक मिळवलं तेव्हा तो फक्त स्पर्धेतील विजय नव्हता तर एका सैनिकाचा विजय होता. तो सैनिक ज्याने देशाचं रक्षण करताना आपला पाय गमावला पण त्यांचा उत्साह कधीही खचू देऊ नका. सोमन राणा यांनी दुसऱ्या प्रयत्नात 13.40 मीटर थ्रो मारला आणि नंतर कोणताही स्पर्धक हा त्याच्या जवळ सुद्धा पोहोचू शकला नाही. एकेकाळी बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांशी झुंज देणारा हा खेळाडू आता 'शॉट पुट'च्या क्षेत्रात भारताचे नाव जागतिक स्तरावर उंचावत आहे. मात्र यशापर्यंतचा त्याचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. त्याची ही कहाणी हेच सिद्ध करते की, मार्गात कितीही अडथळे आले तरी ते तुम्हाला तुमचे अंतिम ध्येय गाठण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाहीत.
16 जानेवारी 1983 रोजी बिहारमध्ये जन्म झालेले सोमन राणा यांना लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती. भारतीय लष्कराच्या '8 गोरखा रायफल्स'च्या दुसऱ्या बटालियनमध्ये रुजू झाल्यानंतरही त्यांची ही जिद्द आणि आवड तसूभरही कमी झाली नाही. त्या काळात ते एक उत्कृष्ट बॉक्सर म्हणून ओळखले जात असत. त्यांनी 'सर्व्हिसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड'चे प्रतिनिधित्व करत 'मिडलवेट' गटात स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. तो 2005 च्या वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत पोहोचला. या काळात त्याने विजेंदर सिंगसारख्या दिग्गज भारतीय बॉक्सर्ससोबतही सराव केला.
डिसेंबर 2006 मध्ये जम्मू काश्मीरच्या पुंछ सेक्टरमध्ये सेनेचं सर्च ऑपरेशन सुरु होतं. याचदरम्यान सोमन राणा त्यांचा पाय लॅन्डमाईनवर पडला आणि झालेला स्फोट इतका भयानक होता की यात त्याचा डावा पाय गुडघ्याच्या खालून कापावा लागला. यामुळे एका झटक्यातच त्यांचं बॉक्सिंग करिअर संपलं. ज्या खेळाडूने देशासाठीस्वप्न पाहिलं होतं त्यालाच आता स्वतःच्या आयुष्याविषयी विचार करावा लागला. उपचारानंतर सोमन राणा हे पुणे स्थित आर्मी रिहॅबिलिटेशन सेंटर येथे पोहोचले. सावरल्यानंतर त्यांनी सुमारे 10 वर्षे सैन्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.2017 मध्ये लष्करी अधिकारी कर्नल गौरव दत्ता यांनी सोमन यांना पुण्यातील 'आर्मी पॅरालिम्पिक नोड'मध्ये सामील करून घेतले. तिथेच त्यांच्या आयुष्याला एक नवीन वळण मिळाले.सोमन राणा यांनी वर्ल्ड पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये पदकांची लयलूट केली. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा त्यांनी भारताचं नेतृत्व केलं मात्र त्यांचं पदक थोडक्यात हुकलं आणि ते चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर राहिले.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये सोमन राणा हे सुरुवातीपासूनच चांगल्या लयीत होते. त्याने पहिले राष्ट्रीय पॅरा एथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं आणि मग ग्लासगोमध्ये सुद्धा हाच परफॉर्मन्स कायम ठेवत पुरुष F57 शॉट पुट फायनलमध्ये 13.40 मीटरचं सर्वोत्कृष्ट थ्रो मारत सुवर्ण पदक जिंकलं. या स्पर्धेतील एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारताच्या शुभम जुयालने सुद्धा जिंकलेले रौप्य पदक पटकावले. यामुळे या प्रकारात भारतासाठी 'डबल-पोडियम' यश साध्य झाले. आज सोमन राणा हे केवळ भारतासाठी पदकं जिंकणारे खेळाडूच नाहीत, तर प्रतिकूल परिस्थितीत हार न मानता नव्याने सुरुवात करण्याचे धाडस बाळगणाऱ्या लाखो लोकांसाठी ते एक प्रेरणास्थान आहेत.