/कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये 10 व्या दिवशी भारताला 16 पदकं, मेडल टॅलीमध्ये भारताची मोठी झेप

Commonwealth Games 2026 Medal Tally : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धेचा 10 वा दिवस हा भारतीयांच्या दृष्टीने खूप खास ठरला. दहाव्या दिवशी भारताच्या खात्यात एकूण 16 पदकांची भर पडली असून यात आठ सुवर्ण, पाच रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांचा समावेश होता. स्पर्धेच्या दहाव्या दिवशी भारतीय बॉक्सरचा जलवा पाहायला मिळाला. जेथून भारताच्या तिजोरीत एकूण 10 पदकं आली. ज्यात सात सुवर्ण, तीन रौप्य पदकांची समावेश होता. सात बॉक्सरनी आपल्या नावावर गोल्ड पदकं मिळवली. प्रीति पवार, जॅस्मीन लँबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच आणि अंकुश पंघाल यांच्या नावांचा समावेश होता. तर दुसरीकडे जादुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन आणि नरेंद्र बेरवाल यांनी रौप्य पदक मिळवलं.
शनिवारी दिवसाच्या सुरुवातीला भारत मेडल टॅलीमध्ये दहाव्या क्रमांकावर होता. मात्र त्यानंतर भारतीय खेळाडूंकडून विविध खेळांमध्ये पदकांची लयलूट सुरु झाली आणि भारत दिवसाअंती थेट 10 व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर येऊन पोहोचला. सध्या मेडल टॅलीमध्ये भारताच्या खात्यात एकूण 39 पदकं आहेत.
यात एकूण 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
मेडल टॅलीच्या टॉप तीनमध्ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, कॅनडा यांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या खात्यात 63 सुवर्ण, 40 रौप्य आणि 51 कांस्य पदकांची समावेश आहे. तिथेच इंग्लंडकडे 26 सुवर्ण, 40 रौप्य आणि 34 कांस्य पदकं आहेत. तर कॅनडाकडे 18 सुवर्ण, 20 रौप्य आणि 21 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
The Khel India (TheKhelIndia) August 1, 2026
Win by RSC in Pre-QF
Win by 5-0 in QF
Win by 5-0 in Semis
Win by 5-0 in Finals
Just 22, She is the one to watch out! pic.twitter.com/eKkLpA3Oil https://t.co/syPI75CByA
शनिवार 1 ऑगस्ट रोजी भारताला पदक मिळवून देण्याची सुरुवात प्रीती पवारने केली. महिलांच्या 54 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंग स्पर्धेत तिने कॅनेडियन बॉक्सरवर पूर्ण वर्चस्व गाजवून पराभूत केलं. जबरदस्त कामगिरी करत तिने भारतासाठी सहावे सुवर्णपदक जिंकले. अवघ्या 20 मिनिटांनंतर जॅस्मिनने महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मायकेला वॉल्शचा 5-0 अशा एकमताने निर्णय घेत पराभव केला.