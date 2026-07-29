/भारतीय लष्करातील नायब सुभेदाराची ग्लासगोमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी! कोण आहे गुलवीर सिंग?

Who is Gulveer Singh? : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सुरू आहेत भारताच्या ऍथलेटिक्सने आत्तापर्यंत 12 पदके नावावर केली आहेत. काल भारतासाठी काही महत्त्वाची इव्हेंट्स झाले आणि कॉमनवेल गेम्स 2026 च्या चौथ्या दिनी भारताची संघानं दोन मेडल्स नावावर केले. वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताचा संघ तर चांगली कामगिरी करतच आहे मीराबाई चानूने गोल्ड मेडल जिंकले तर ज्ञानेश्वरीने सिल्वर मेडल नावावर केले. आता आज मध्यरात्री भारताच्या लांब पल्ल्याचा धावपटू गुलवीर सिंगने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. गुलवीर सिंग यांनी स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे पुरुषांच्या दहा मीटर शर्यतीत सिल्वर मेडल जिंकून इतिहास रचला आहे.
27 वर्षाच्या गुलवीर सिंगने भारतीय सैन्यात भरती होण्यासाठी धावायला सुरुवात केली होती ज्यामुळे त्याला सैन्यात नोकरी देखील मिळाली आणि त्याला कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदक जिंकून आता आणखीन सन्मान मिळाला आहे. गुलवीर सिंग यांच्या शर्यतीबद्दल सांगायचं झाले तर कॉमनवेल्थ गेम्स 10000 मीटर स्पर्धा सुरू झाली आणि अंतिम फेरीच्या सुरुवातीलाच तो चौथा स्थानावर होता पण शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये त्याने वेग वाढवला आणि त्यानंतर 27 मिनिटे 49.78 सेकंदांच्या वेळेसह त्याने दुसरे स्थान पटकावले. यामध्ये सुवर्णपदक हे ऑस्ट्रेलियाच्या रॉबिन्सने जिंकले आहे गुलवीर 0.85 सेकंदाने मागे राहिला.
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भारताने कॉमनवेल गेम्समध्ये 10000 मीटर शर्यतीत पहिल्यांदाच पहिले पदक नावावर केले आहे. गुलवीर सिंगचे हे पहिलेच मोठे पदक आहे मोठे पदक मिळाल्यानंतर फेडरेशन कपमध्ये 10000 मीटर शर्यतीत सिल्वर मेडल जिंकणारा गुलवीर सिंगच्या कारकीर्दीला आता मोठ्या वळण मिळाले आहे. गुलवीर सिंग हा भारतामधील सर्वात यशस्वी लांब पल्ल्याच्या धावपटींपैकी एक खेळाडू आहे त्याच्या नावावर 5000 मीटर आणि 10000 मीटर त्याचबरोबर हाफ मॅरेथॉन याचे राष्ट्रीय विक्रम देखील नावावर आहेत. त्याने भारतासाठी हे पाचवे मेडल नावावर केले आहे 2022 मध्ये झालेल्या आशिया क्रीडा स्पर्धांमध्ये त्याने 10000 मीटर मध्ये कांस्यपदक जिंकले होते. एवढेच नाही तर 2025 मध्ये त्याने आशियाई अथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये 5000 मीटर आणि 10000 मीटर यामध्ये सुवर्णपदके जिंकली होती. आणखी सांगायचे झाले तर 2023 चॅम्पियनशिपमध्ये देखील त्याने कांस्यपदक नावावर केले होते.
Gulveer Singh creates history, becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the Men's 10,000m with a brilliant silver medal finish.— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
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गुलवीर सिंगबद्दल सांगायचे झाले तर त्याचा जन्म 1 जून 1998 रोजी उत्तरप्रदेशमधील अलीगड जिल्ह्यामध्ये झाला होता. अलिगड जिल्ह्यामधील सिरसा गावातील एका शेतकरी कुटुंबातील हा युवा खेळाडू आहे. लहानपणापासूनच त्याचे स्वप्न होते की भारतीय सैन्यातील भरती होऊन देशाची सेवा करण्याचे होते आणि आग्रा येथे त्यांनी सैन्य भारतीय दरम्यान शारीरिक चाचणी यशस्वीपणे पार पाडल्यानंतर उत्तीर्ण झाल्यानंतर 2018 मध्ये तो भारतीय सैन्यात दाखल झाला होता. डोंगरावर प्रदेशामध्ये प्रशिक्षण आणि खडतर परिस्थितीमध्ये धावल्यामुळे त्याचा दम आणि शारीरिक क्षमता याच्यामध्ये सुधारणा झाल्या. त्यानंतर लांब पडल्याच्या धावण्याचे क्षेत्रात करिअर करण्याचा गंभीरपणे पाठपुरावा केला आणि गुलवीर सिंग याने भारतीय सैन्यात नायक सुभेदार म्हणून सध्या तो कार्यरत आहे.