/कॉमनवेल्थ गेम्सपूर्वी भारतीय बॉक्सिंग संघाला धक्का; ग्लासगोला पोहोचली टीम, उद्घाटन समारंभासाठीचे कपड्यांचं नेमकं काय झालं?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय बॉक्सिंग संघासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. बेलफास्टमधील प्रशिक्षण शिबिर पूर्ण करून संघ ग्लासगो येथे दाखल झाला असला, तरी खेळाडूंचे महत्त्वाचे सामान विमानतळावरच राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे स्पर्धेपूर्वीच्या तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज, 23 जुलैपासून कॉमनवेल्थ गेम्सला सुरुवात होत असून, बॉक्सिंगचे सामने 25 जुलैपासून खेळवले जाणार आहेत. भारतीय 22 सदस्यीय बॉक्सिंग संघ मंगळवारी बेलफास्टहून ग्लासगोला पोहोचला. मात्र, विमानाच्या मर्यादित क्षमतेमुळे सर्व सामान आणता आले नाही, अशी प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सामान अडकलेल्या खेळाडूंमध्ये पुढील नावांचा समावेश आहे:
याशिवाय संघातील आणखी काही सदस्यांचे सामानही ग्लासगोला पोहोचलेले नाही.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, खेळाडूंनी प्रवासासाठी वापरलेले विमान आकाराने लहान असल्याने सर्व बॅगा चढवता आल्या नाहीत. त्यामुळे उद्घाटन समारंभासाठी लागणारे औपचारिक पोशाख तसेच स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेले काही बॉक्सिंग साहित्यही अद्याप मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे, या महिन्याच्या सुरुवातीला दोहाहून बेलफास्टला जातानाही भारतीय बॉक्सिंग संघाला अशाच प्रकारच्या सामानाच्या समस्येला सामोरे जावे लागले होते.
अहवालानुसार, भारतीय महिला बॉक्सिंग प्रशिक्षकांना खेळाडूंप्रमाणेच हॉटेलमध्ये राहण्याची सुविधा देण्यात आलेली नसल्याची बाबही समोर आली आहे.
महिला विभाग
पुरुष विभाग
भारतीय बॉक्सिंग संघाला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक साहित्य वेळेत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, त्यानंतरच संघ पूर्ण क्षमतेने स्पर्धेत उतरेल.