  • पैशांचं अमिश दाखवलं अन्.... पलाश मुच्छलनं या व्यक्तीचीही केली फसवणूक, सांगलीत तक्रार दाखल

पैशांचं अमिश दाखवलं अन्.... पलाश मुच्छलनं 'या' व्यक्तीचीही केली फसवणूक, सांगलीत तक्रार दाखल

Palash Muchhal : पलाश मुच्छलनं एका व्यक्तीची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सांगली येथील पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 22, 2026, 06:47 PM IST
Photo Credit - Social Media

Palash Muchhal : बॉलिवूडचा प्रसिद्ध म्युजिक डिरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) मागील काही महिन्यांपासून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. भारताची वर्ल्ड चॅम्पियन महिला क्रिकेटर स्मृती मंधाना हिच्याशी पलाशचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. परंतू या दोघांचं लग्न आधी रद्द करण्यात आलं आणि मग काही दिवसांनी लग्न मोडल्याची माहिती स्वतः पलाश आणि स्मृतीने दिली होती. पलाश आणि स्मृती मागील अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. मात्र पलाशने स्मृतीची नात्यात  चीट केल्यामुळे त्यांचं लग्न मोडलं अशी चर्चा होती. त्यानंतर आता पलाश मुच्छलनं अजून एका व्यक्तीची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सांगली येथील पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 

पलाश मुच्छल विरोधात तक्रार दाखल : 

म्युजिक डिरेक्टर पलाश मुच्छल विरोधात सांगली पोलीस अधीक्षकांकडे आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. स्मृती मानधनाचा बालमित्र विज्ञान मानेने पलाश मुच्छल विरोधात ही तक्रार दाखल केलीये. सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे विज्ञान माने नावाच्या तरुणाने पलाश मुच्छल विरोधात ही तक्रार दाखल केली. तरुणाने पलाश विरोधात 40 लाखांची आर्थिक फसवणूक केल्याची तक्रार केली आहे. पलाशने त्याला सांगितले होते की तो ‘नजरिया’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन तो करणार आहे आणि या चित्रपटाचा प्रोड्युसर म्हणुन विज्ञान मानेने यात गुंतवणूक करावी. हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित झाला की त्याला 25 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 12 लाख रुपयांचा मोबदला दिला जाईल. 

तक्रारदार विज्ञान मानेने सांगितले की, पलाश मुच्छल त्याला चित्रपटामध्ये अभिनयाचं काम सुद्धा देणार होता. वेळोवेळी पलाशने त्याच्याकडून पैसे घेतले अशा प्रकारे एकूण 40 लाख रुपये घेऊन पलाशमने विश्वासघात केला. विज्ञान मानेची आर्थिक फसवणूक केल्यावर पलाश मुच्छल याच्यावर आयपीसी 406, 420 प्रमाणे पोलिस अधिक्षकांच्या कडे तक्रार देण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात फक्त तक्रार देण्यात आली असून अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही अशी माहिती सांगली पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यलयातून देण्यात आलीये. 

