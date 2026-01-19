AI व्हिडिओ पडला महागात, टीम इंडियाच्या 'फिनिशर'ची एक चूक अन् थेट पोलीस स्टेशन गाठण्याची वेळ; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Rinku Singh AI Video : सोशल मीडियावर सध्या एआय जनरेटेड अनेक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसतात. मात्र असाच एका व्हिडीओमुळे भारतीय फलंदाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) अडचणीत आलाय. भारतीय फलंदाजाने फेसबुकवर देवाचा एआय व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामुळे तो नवीन वादात सापडला आहे. करणी सेनेने रिंकूविरुद्ध अलीगडमधील पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
व्हिडिओमध्ये रिंकू सिंह हा मैदानावर जबरदस्त फलंदाजी करताना दिसतोय. या फोटोला कॅप्शन देताना रिंकू सिंहने लिहिले की, 'तुला कोणी क्रिकेटर बनवले?' या पुढील फुटेजमध्ये भगवान शिव, हनुमान, विष्णू आणि गणेश हे थारमध्ये बसलेले दिसतायत. या सर्व देतांना काळे चष्मे घातलेले असून स्वतः हनुमान गाडी चालवत आहेत. या व्हिडिओच्या बॅकग्राउंडला एक इंग्रजी गाणं वाजतंय.
रिंकू सिंहने शेअर केलेल्या व्हिडीओवरून सोशल मीडियावर वाद सुरु आहे. काही लोक म्हणतात की रिंकू सिंहचा हेतू चांगला होता आणि असे व्हिडीओ शेअर करण्यात काहीही चूक नाही. तर काही लोकांचं म्हणणं आहे की हे धार्मिक भावनांशी छेडछाड करणारे कृत्य आहे. रिंकू सिंहचा हा व्हिडीओ व्हायरल होताच करणी सेनेनं यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाध्यक्ष सुमित तोमर यांनी कार्यकर्त्यांसह रविवारी सासनी गेट पोलिस स्टेशन गाठले आणि रिंकू सिंगविरुद्ध तक्रार दाखल केली. सुमित तोमर म्हणाले की, 'रिंकू सिंगने शाहरुख खानप्रमाणेच त्याची 'जिहादी' मानसिकता दाखवली आहे'.
करणी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुमित तोमर म्हणाले की, 'रिंकू सिंग हा शाहरुख खानच्या आयपीएल संघ कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे. शाहरुखप्रमाणेच रिंकूनेही त्याची खरी मानसिकता उघड केली आहे. आपल्या देवाला काळे चष्मे लावायला लावणे, त्याला थारमध्ये गाडी चालवायला लावणे आणि त्याला इंग्रजी गाण्यांवर नाचताना दाखवणे हे श्रद्धेशी खेळणे आहे'.
पोलीस स्टेशनचे प्रभारी म्हणाले की, 'रिंकू सिंहने शेअर केलेल्या व्हिडिओची सत्यता तपासली जाईल, रणी सेनेने तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. व्हिडिओची सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर आणि तो पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी केल्यानंतरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल'.