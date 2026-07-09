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फ्रान्स-मोरोक्को सामन्याआधीच वाद पेटला! एकाच देशाचे पाच पंच करणार मॅचमध्ये पंचगिरी...

फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये पंचाच्या निर्णयांवरुन जगभरामध्ये गदारोळ पाहायला जात आहे, त्यामुळे आता आणखी एक फीफा विश्वचषकाचा वाद उकळत आहे. आता उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यापूर्वीच्या फिफाच्या एका निर्णयामुळे नवीन वादळ निर्माण झाले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 09, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:24 PM IST
फ्रान्स-मोरोक्को सामन्याआधीच वाद पेटला! एकाच देशाचे पाच पंच करणार मॅचमध्ये पंचगिरी...

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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