/फ्रान्स-मोरोक्को सामन्याआधीच वाद पेटला! एकाच देशाचे पाच पंच करणार मॅचमध्ये पंचगिरी...

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे, मागील काही दिवसांपासून सामन्यातील वाद असो किंवा स्पर्धेच्या संदर्भात अनेक वाद पाहायला मिळत आहेत. पंचाच्या निर्णयांवरुन जगभरामध्ये गदारोळ पाहायला जात आहे, त्यामुळे आता आणखी एक फीफा विश्वचषकाचा वाद उकळत आहे. फुटबॅाल विश्वचषकाच्या पंचगिरीवरून सुरू असलेला वाद अजूनही धुमसत आहे. अर्जेंटिना आणि इजिप्त यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यानंतर व्हीएआरच्या (VAR) निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत सोशल मिडियावर देखील स्पर्धेवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. आता उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यापूर्वीच्या फिफाच्या एका निर्णयामुळे नवीन वादळ निर्माण झाले आहे.
10 जुलै रोजी फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यामध्ये आगामी क्वाटर फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्याच्या आधी दोन्ही पुन्हा एकदा ही स्पर्धा वादात आहे. गुरुवारी बोस्टन येथे फ्रान्स आणि मोरोक्को यांच्यात होणाऱ्या सामन्यासाठी संपूर्ण अर्जेंटिनी पंच पथकाची नियुक्ती केली आहे यावरुन आता स्पर्धेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. फीफा विश्वचषकामध्ये क्वाटर फायनलचा फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को सामन्यात नेमण्यात आलेले सामन्यासाठी संपूर्ण पंच पथक हे एकाच देशाचे आहे त्यामुळे असा निर्णय फीफाने पहिल्यांदाच घेतला आहे. या फीफाच्या निर्णयानंतर आता फुटबॅाल तज्ञांनी देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
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फ्रान्स हे अर्जंटीना रोखण्यासाठी सर्वात मोठा दावेदार आहे असे मानले जात आहे. 2022 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यासाठी या दोन देशांमधील स्पर्धा अजूनही ताजी आहे. फीफाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार 44 वर्षीय टेलो हे मुख्य रेफरी सामन्यामध्ये असणार आहेत. जुआन पाब्लो बेलाटी आणि गॅब्रिएल चाडे हे त्यांच्यासोबत सहाय्यक रेफरी म्हणून असतील. डारियो हेरेरा हे चौथे अधिकारी असतील, तर राखीव सहाय्यक क्रिस्टियन नॅव्हारो हे देखील अर्जेंटिनाचे आहेत. याचा अर्थ असा की, सामन्याचे संपूर्ण रेफरी मंडळ अर्जेंटिनाचे असणार आहे. अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात गदारोळ झाल्यानंतर अर्जेंटिनाचे पंचाची निवड केल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
फ्रान्सचे मुख्य प्रशिक्षक डिडिएर डेशॅम्प्स यांनी हा वाद वाढवून सांगण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, "आम्हाला हे हाताळावे लागेल, माझा पंचांवर विश्वास आहे. आम्ही पंचांशी लढत नाही, आम्ही मोरोक्कोशी लढत आहोत." मात्र, त्यांनी टीकाकारांवर हलकासा टोलाही लगावत म्हटले की, 'आशा आहे की आपले अधिकारी श्री. लेटेक्सियर यांच्याइतकेच चांगले असतील.' फ्रान्सचा राखीव गोलकीपर, रॉबिन रिसर यानेही पंचांचे समर्थन केले. ते म्हणाले, "मागील विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतर फ्रान्स आणि अर्जेंटिना यांच्यात काही कटुता होती, पण जर हे पंच येथे असतील, तर याचा अर्थ असा की ते या स्तरावरील सामन्यांमध्ये पंचगिरी करण्यास सक्षम आहेत."
BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 7, 2026
A controversial referee decision from FIFA!
FIFA formed the refereeing team for the France-Morocco quarter-final entirely from Argentine officials.
Don't bother this much, just give the trophy to Messi and don't tire anyone out... pic.twitter.com/4Fd2fCRxi4