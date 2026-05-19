BAN vs PAK : 'ओव्हर ॲक्टिंगचे 50 रुपये कापा...' पाकिस्तान-बांग्लादेश सामन्यात रंगला वाद! रिझवान आणि लिटन दास आमनेसामने

Bangladesh vs Pakistan : पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात मोहम्मद रिझवान आणि लिटन दास यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. यामध्ये दोघांमध्ये भांडण झाले आणि हस्तक्षेप करण्यासाठी पंचाना यावे लागले, हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Mohammad Rizwan vs Liton Das : बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या दुसरा कसोटी सामना खेळवला जात आहे. या कसोटी सामन्याचा चौथा दिवस पार पडला, या सामन्यामध्ये विजय मिळवण्यासाठी पाकिस्तानच्या संघाला 121 धावांची गरज आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून बांग्लादेशच्या संघाकडे मालिकेमध्ये आघाडी आहे, आता बांग्लादेशला विजय मिळवण्यासाठी 3 विकेट्सची गरज आहे. या सामन्यादरम्यान दोन विकेटकिपर एकमेकांशी भिडले, पाकिस्तानचा विकेटकिपर मोहम्मद रिझवान आणि बांग्लादेशचा विकेटकिपर लिटन दास यांच्यामध्ये चालू सामन्यात बाचाबाची झाली, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
सिल्हेट येथे सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये मोहम्मद रिझवान हा संतापलेला दिसला, यावेळचा हा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. सोशल मिडियावर मोहम्मद रिझवान आणि विकेटकिपर लिटन दास यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकरी आता लिटन दासला समर्थन करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानचा फलंदाज आणि विकेटकिपर मोहम्मद रिझवान याने 72 व्या ओव्हरमध्ये पाचव्या चेंडूवर त्याने साइडस्क्रीनसमोर अंपायरला तक्रार केली, यावेळी लिटन दास मोहम्मद रिझवानला त्याच्या समस्येबद्दल विचारले. यावेळी जेव्हा एकमेकांमध्ये संभाषण होत होते त्यावेळी दोघांमध्ये वाद पाहायला मिळाला.
हे ही वाचा
या दोघांमध्ये मैदानावर जोरदार वाद झाला, यावेळी दोघांचा वाद इतका वाढला की मैदानावरील अंपायरला हा वाद संपवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. काही वेळाने दोघांमधील वाद मिटला, त्यानंतर काही ओव्हर्सनंतर बांग्लादेशच्या खेळाडूंनी बॅालिवूड सिनेमामधील डायलॅाग्सने टीका करायली सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये मोहम्मद रिझवान म्हणतो की "हे पहा, तेथे कोणीतरी उभे आहे. यावर लिटन दास म्हणतो आता त्याचे अर्धशतक झाले आहे तो ओव्हरअॅक्टिंग सुरू करेल."
मोहम्मद रिझवान याने या दुसऱ्या डावामध्ये चौथ्या दिनाच्या शेवटी 53 धावांवर नाबाद आहे, तर दुसऱ्या टोकाला पाकिस्तानचा एकदिवसीय कर्णधार सलमान अली आघा हा फलदाजी करत आहे. सलमान अली आघाने चौथ्या दिनाच्या शेवटी 46 धावावर नाबाद खेळत आहे. मोहम्मद रिझवान आणि लिटन दास यांच्यामध्ये वादाचे कारण म्हणजेच रिझवान हा बांग्लादेशच्या खेळाडूची लय खराब करण्याच्या प्रयत्नात होता हे लिटन दासला आवडले नाही.