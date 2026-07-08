इजिप्तच्या प्रशिक्षकाच्या 'X' चिन्हाने पेटला वाद; फिफाच्या नियमांनुसार काय होऊ शकतं?

Argentina vs Egypt Controversy : अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये गदारोळ पाहायला मिळाला. हा सामना वादग्रस्त राहिला आणि त्यानंतर सोशल मिडियावर देखील फीफा विश्वचषकावर मोठ्या प्रमाणात टीका आणि प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. इजिप्तने सामन्यामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व दाखवले पण अर्जेंटिनाने अवघ्या 13 मिनिटांत तीन गोल करून इजिप्तच्या विजयाच्या आशा धुळीस मिळवल्या. त्यानंतर अनेक वाद पाहायला मिळत आहेत, 78 व्या मिनिटापर्यंत इजिप्त अर्जेंटिनाला विश्वचषकातून बाहेर काढण्याच्या अगदी जवळ होता, परंतु ख्रिश्चन रोमेरो, मेस्सी आणि एन्झो फर्नांडिस यांच्या गोलमुळे अर्जेंटिनाने पुनरागमन करत पुढील फेरीत प्रवेश केला.
सामन्याच्या शेवटच्या क्षणी इजिप्तचे प्रशिक्षक होसाम हसन यांचा संयम सुटल्याचे दिसले यावेळी त्यांनी त्यांनी 'X' अशी खूणही केली असे का केले जाते फिफाचा नियम काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये तुम्हाला देणार आहोत. फीफाचे काही नियम आहे, 'X' अशी खूण फीफाच्या नियमामध्ये सामन्यादरम्यान हात जोडून 'X' चिन्ह करणे म्हणजेच खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी कथित वर्णद्वेषी गैरवर्तनाची तक्रार करण्याचा एक मार्ग आहे. मात्र, प्रशिक्षकांनी ही खूण का केली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, ते मैदानावर अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंवर त्याचबरोबर सामन्यातील रेफरीवर देखील संतापलेले पाहायला मिळाले.
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इजिप्तचे प्रशिक्षक होसाम हसन हे सामन्यामध्ये झालेल्या उलटफेर आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे अयोग्य होत होते. प्रशिक्षकांनी सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटाला फीफाचे अधिकृत वंशभेदविरोधी 'X' चिन्ह दाखवून वंशभेदाचा आरोप केला. त्यानंतर रेफीरने त्यांची चौकशी न करता त्यांना पिवळे कार्ड देण्यात आले. प्रशिक्षकांनी हे वंशभेदविरोधी चिन्ह करुनही पंचांवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही त्यांनी सामना सुरुच ठेवला. आता प्रशिक्षकाला ही वागणूक त्यांना महागात पडू शकते. ज्यामुळे प्रशिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. आम्ही तुम्हाला फिफाच्या अधिकृत वंशभेदविरोधी चिन्हांच्या नियमांविषयी सांगत आहोत.
'X' चे चिन्ह एखाद्या खेळाडू, प्रशिक्षक किंवा संघाचा अधिकाऱ्याने सामन्यादरम्यान केले तर तो पंचांना संकेत देतो की त्याच्यासोबत वंशभेद झाला आहे. हे चिन्ह फीफाचे वंशभेद आहे, एकदा पंचांनी 'X' चे चिन्ह पाहिले की, फिफाची तीन-टप्प्यांची वंशभेद-विरोधी प्रक्रिया सुरू केली जाते, ज्यामुळे गंभीर परिस्थितीत सामना रद्दही केला जाऊ शकतो.