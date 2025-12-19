सौरव गांगुलीने कोणावर दाखल केला 50 कोटींचा मानहानीचा खटला...? लिओनेल मेस्सीच्या कार्यक्रमाशी कनेक्शन

Controversy Erupts Over Messi Kolkata Event Sourav Ganguly Files Defamation Case : मेस्सीच्या अलिकडेच्या भारत दौऱ्यामुळे भारतात फुटबॉलचा उत्साह वाढला आहे. अनेक ठिकाणच्या चाहत्यांना त्याची उपस्थिती खरी मेजवानी वाटली, तर कोलकाता येथील त्याचा कार्यक्रम खरोखरच त्रासदायक ठरला. कोलकात्यातील चाहत्यांचा गोंधळाचा मुद्दा आता कुठे जरा शांत झाला होता तेवढ्यात आता माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुलीने मोठं पाऊल उचललं. सौरव गांगुलीने कोलकात्याच्या अर्जेंटिना फॅन क्लबचे अध्यक्ष उत्तम साहा यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आणि मानहानीचा खटला दाखल केला आहे.
नुकतीच भारतात फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सीच्या आगमनामुळे फुटबॉलचा क्रेज निर्माण झाला होता. विविध ठिकाणी मेस्सीच्या उपस्थितीचा चाहता वर्ग आनंद घेत होता, पण कोलकाता येथील इव्हेंट काही कारणांमुळे वादाचा कारण ठरला. कोलकात्यातील फॅन्सच्या गोंधळाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरु होतीच, आणि त्यातच भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने अर्जेंटिनाच्या फॅन क्लबच्या अध्यक्ष उत्तम साहा यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात गांगुली यांनी साहा यांच्याकडून 50 कोटी रुपये नुकसानभरपाई मागितली आहे.
गांगुलीने हा कठोर निर्णय साहा यांनी 13डिसेंबर रोजी लियोनेल मेस्सीच्या कोलकाता दौऱ्यादरम्यान झालेल्या गोंधळाशी संबंधित आरोप केल्यानंतर घेतला. साहा यांनी गांगुलीवर हा आरोप लावला होता की, गांगुलीचा इव्हेंटच्या व्यवस्थापनात काही तरी सहभाग होता, ज्यामुळे स्टेडियममध्ये गोंधळ झाला. या आरोपांना गांगुलीने "खोटे, दुर्भावनायुक्त, अपमानजनक आणि मानहानीकारक" असे म्हटले आहे आणि याला त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला हानी पोहोचवण्यासाठी केलेले असंवेदनशील कृत्य मानले आहे.
गांगुलीने स्पष्ट केले की, मेस्सीच्या इव्हेंटमध्ये त्याचा कोणताही औपचारिक रोल नव्हता. तो त्या इव्हेंटमध्ये एक पाहुणा म्हणून उपस्थित होता. कोलकात्यातील चाहत्यांच्या असंतोषामुळे स्टेडियममध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता, कारण मेस्सी तेथे काही मिनिटेच थांबले होते. मात्र, काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गांगुलीने मेस्सीला थोडं अधिक वेळ थांबण्यास सांगितले होते.
गांगुलीच्या वकिलांनी साहाला नोटीस पाठवली आहे आणि त्या नोटिसमध्ये साहाने आपले आरोप मागे घेण्यास आणि अपमानासाठी मुआवजा देण्याची मागणी केली आहे. कार्यक्रमानंतर सोशल मीडियावर फारच गोंधळ माजला आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी त्यावरून सार्वजनिक माफी मागितली होती. गांगुलीने हे स्पष्ट केले आहे की, साहा यांनी केलेले आरोप हे खोटे असून, ते सार्वजनिकपणे त्यांची मानहानी करण्यासाठी करण्यात आले आहेत.