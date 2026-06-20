/रेफरींच्या निर्णयावर अल्जीरियाचा आक्षेप; मेसीच्या रेड कार्डवरून वाद आणखी पेटला! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Messi's red card controversy : फुटबॅाल विश्वचषक 2026 सध्या सातत्याने अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. अनेक मनोरंजक सामन्यांमुळे फुटबॅाल चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन होत आहे. अनेक वाद देखील या स्पर्धेतील पाहायला मिळाले आहे, या स्पर्धेत 48 संघ सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही स्पर्धा सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे, त्याचबरोबर फीफा विश्वचषक 2026 मध्ये नव्या नियमांमुळे अनेक खेळाडूंना नियमांच्या उल्लंघनामुळे रेड कार्ड वाद सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यातील वाद आता आणखी तापला आहे.
अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात अर्जेंटिनाकडून 0-3 ने पराभव झाल्यानंतर अल्जेरियाने पंचगिरीविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तक्रारीमध्ये धक्कादायक आरोप पंचांवर करण्यात आला आहे. अल्जेरियन फुटबॉल अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की, सामन्यादरम्यान असे अनेक निर्णय जे काही घेण्यात आले आहेत , ज्यांचा परिणाम सामन्याच्या निकालावर झाला. रॉयटर्सच्या वृताने दिलेल्या माहितीनुसार अल्जेरियाने फिफाच्या पंच समितीला पत्र सादर केले आहे यामध्ये अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवलेल्या अनेक घटनांचा तपशील देण्यात आला आहे.
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अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया या सामन्यातील एक घटना मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. त्यामुळे फीफावर पक्षपातीचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर काही फुटेज व्हायरल झाल्यानंतर, अनेक चाहत्यांनी मेस्सीसाठी रेड कार्डची मागणी केली. तथापि, सामनाधिकारी, सायमन मार्सिनियाक यांनी कोणतेही कार्ड दाखवले नाही किंवा इतर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही.
— Sportstar (@sportstarweb) June 20, 2026
Algeria sent a letter to FIFA’s refereeing commission, with particular reference to the first-half incident when Argentina’s Lionel Messi stood on the calf of Algeria captain Aissa Mandi. Algeria supporters screamed for Messi to be… pic.twitter.com/KlthfiTgNl
अल्जेरिया केलेल्या तक्रारीमध्ये मेस्सीचे नाव घेतलेले नाही या संघाने अर्जेंटिनाचा मिडफिल्डर ॲलेक्सिस मॅक ॲलिस्टरशी संबंधित आणखी एका घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या तक्रारीमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, अर्जेंटिनाचा मिडफिल्डर ॲलेक्सिस मॅक ॲलिस्टरशी संबंधित आणखी एका घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. एवढेच नाही तर यामध्ये दुसऱ्या हाफमध्ये इब्राहिम माजाला आव्हान देताना मॅक ॲलिस्टरने कोपराचा वापर केला असे सांगण्यात आले.