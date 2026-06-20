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रेफरींच्या निर्णयावर अल्जीरियाचा आक्षेप; मेसीच्या रेड कार्डवरून वाद आणखी पेटला! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात अर्जेंटिनाकडून 0-3 ने पराभव झाल्यानंतर अल्जेरियाने पंचगिरीविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. अल्जेरियाने फिफाच्या पंच समितीला पत्र सादर केले आहे यामध्ये अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवलेल्या अनेक घटनांचा तपशील देण्यात आला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST
रेफरींच्या निर्णयावर अल्जीरियाचा आक्षेप; मेसीच्या रेड कार्डवरून वाद आणखी पेटला! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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रेफरींच्या निर्णयावर अल्जीरियाचा आक्षेप; मेसीच्या रेड कार्डवरून वाद आणखी पेटला!
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