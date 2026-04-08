David Warner: 'वादविवादांचा बादशाह' डेव्हिड वॉर्नर अटकेत! रोहित शर्मासोबत वाद ते वादग्रस्त वर्तन, कोणत्या 11 वादांमुळे कारकिर्दीला बसला धक्का?

David Warner Controversy Explained: मंगळवारी सिडनीतील मारुब्रा येथे घडलेल्या एका घटनेनंतर ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नरवर मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा आरोप लावण्यात आला आणि नंतर त्याला अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आधी पण डेव्हिड वॉर्नर अनेक वादात अडकला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 8, 2026, 11:14 AM IST
David Warner 13 years ago shamed by these 11 controversies in Career : ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नर (David Warner) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सिडनीतील मारौब्रा परिसरात घडलेल्या ताज्या घटनेनंतर त्याच्यावर मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी रँडम ब्रेथ टेस्टदरम्यान त्याला अडवले असता तो कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे समोर आले. यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला ताब्यात घेण्यात आले. सध्या तो पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL) मध्ये कराची किंग्ज संघाचा भाग आहे आणि स्पर्धेतून ब्रेक घेऊन तो ऑस्ट्रेलियात गेला होता. वॉर्नरचा क्रिकेटमधील प्रवास अत्यंत यशस्वी असला तरी त्याच्या कारकिर्दीत वादांची लांबलचक यादी आहे. त्याच्या आक्रमक स्वभावामुळे आणि कधी कधी नियंत्रण सुटल्यामुळे अनेक वेळा तो चर्चेत आला आहे. मैदानावर धडाकेबाज फलंदाजी करणारा वॉर्नर मैदानाबाहेरही तितकाच आक्रमक दिसला आहे.

जो रूट सोबत वाद 

2013 मध्ये इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान बर्मिंगहॅममधील एका बारमध्ये त्याचा जो रूट (Joe Root) सोबत वाद झाला. या वादात त्याने रूटला घूंसा मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला. या घटनेमुळे त्याला शिक्षा झाली आणि त्याची प्रतिमा डागाळली. त्याच वर्षी त्याने पत्रकारांवर सोशल मीडियावर टीका केली होती. एका लेखात त्याचा फोटो वापरल्यामुळे तो संतापला आणि ट्विटरवरून पत्रकारांना उद्देशून अपमानास्पद भाषा वापरली, ज्यासाठी त्याला दंड भरावा लागला.

चेंडू छेडछाड घोटाळा

यानंतर 2018 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत घडलेला चेंडू छेडछाड घोटाळा (Ball-tampering scandal) हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा वाद ठरला. या प्रकरणात त्याने कॅमेरून बॅनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) ला सॅंडपेपर वापरून चेंडूशी छेडछाड करण्यास प्रवृत्त केले. या घटनेमुळे क्रिकेट जगतात मोठी खळबळ उडाली आणि त्याच्यावर एक वर्षाची बंदी घालण्यात आली. या घटनेने त्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला.

क्विंटन डी कॉक सोबत वाद 

दक्षिण आफ्रिकेच्या क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) सोबतही त्याचा वाद गाजला. डर्बनमधील स्टेडियमच्या टनेलमध्ये दोघांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली होती. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर क्रिकेट प्रशासनाने कारवाई करत दोघांवर दंड ठोठावला.

जोनाथन ट्रॉटवर वक्तव्य 

इंग्लंडचा फलंदाज जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) याच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळेही वॉर्नरवर टीका झाली. ट्रॉटच्या मानसिक स्थितीबाबत केलेली टिप्पणी असंवेदनशील मानली गेली. यामुळे वॉर्नरच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

रोहित शर्मा शाब्दिक चकमक

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma)  सोबत 2015 मध्ये झालेल्या सामन्यात त्याची शाब्दिक चकमक झाली होती. भाषेच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे वातावरण तापले आणि त्याला दंडही भरावा लागला.

सोडला होता सामना 

याशिवाय, वॉर्नरने काही वेळा मैदान सोडून इतर उपक्रमांना प्राधान्य दिले. घोड्यांच्या शर्यतीत सहभागी होण्यासाठी सामना सोडल्यामुळे त्याच्यावर टीका झाली. तसेच ट्विटरवर इतर खेळाडूंशी आणि माजी क्रिकेटपटूंशी वाद घालण्याचे प्रकारही घडले. त्याने अ‍ॅशेस मालिकेला 'युद्ध' असे संबोधल्यामुळेही त्याच्यावर टीका झाली होती.

मैदानावरही वादग्रस्त वर्तन

मैदानावरही त्याचे वर्तन अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहे. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंशी भांडणे, स्लेजिंग करताना मर्यादा ओलांडणे आणि भावनांवर नियंत्रण न ठेवणे हे प्रकार वारंवार दिसले आहेत. यामुळे त्याला अनेकदा दंड आणि बंदीला सामोरे जावे लागले.

मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे 

आता मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवण्याच्या ताज्या आरोपामुळे त्याच्या प्रतिमेला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. एक उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी अनेक सामने जिंकून दिले असले तरी त्याच्या वादग्रस्त वागण्यामुळे त्याची कारकीर्द कायम चर्चेत राहिली आहे.

एकूणच, डेव्हिड वॉर्नर हा खेळाडू मैदानावर जितका प्रभावी ठरला, तितकाच तो मैदानाबाहेरील वादांमुळेही ओळखला गेला. त्याच्या कारकिर्दीतले हे वाद त्याच्या यशावर छाया टाकणारे ठरले आहेत. भविष्यात तो आपल्या प्रतिमेत सुधारणा करतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

मुंबई हायकोर्टात रंगला माहीम मतदारसंघाचा वाद! शिंदेंचा नेता...

मुंबई बातम्या