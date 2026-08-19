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'मला IPL मध्ये घेऊन जा...' यशस्वी जयस्वालने डिवचलं अन् पुढच्याच चेंडूवर निरोशन डिकवेला... ! पहा Video

 पहिल्या कसोटीच्या शेवटच्या दिनी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये यशस्वी जयस्वाल श्रीलंकेच्या फलंदाजाला आव्हान करताना दिसत आहे. हा घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे नक्की झाले काय मैदानावर ही घटना संपूर्ण पाहा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 19, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:51 PM IST
'मला IPL मध्ये घेऊन जा...' यशस्वी जयस्वालने डिवचलं अन् पुढच्याच चेंडूवर निरोशन डिकवेला... ! पहा Video
Image Credit: यशस्वी जयस्वाल विरुद्ध निरोशन डिकवेला व्हायरल व्हिडिओ (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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