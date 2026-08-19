'मला IPL मध्ये घेऊन जा...' यशस्वी जयस्वालने डिवचलं अन् पुढच्याच चेंडूवर निरोशन डिकवेला... ! पहा Video

Yashasvi Jaiswal vs Niroshan Dickwella : गॅालमध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात भारताच्या संघाने विजय मिळवला आणि टीम इंडियाने या विजयासह वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप गुणतालिकेमध्ये देखील प्रगती केली आहे. श्रीलंकेच्या संघाने काल 4 विकेट्स गमावले होते. भारताच्या संघाने पहिल्या कसोटीच्या पाचव्या दिवशी दुसऱ्याच सेशनमध्ये श्रीलंकेचा संघ सर्वबाद झाला आणि टीम इंडियाने विजय नावावर केला. झालेल्या या पहिल्या कसोटीच्या शेवटच्या दिनी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये यशस्वी जयस्वाल श्रीलंकेच्या फलंदाजाला आव्हान करताना दिसत आहे. हा घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे नक्की झाले काय मैदानावर ही घटना संपूर्ण पाहा.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये पहिल्या सत्रादरम्यान, युवा भारतीय सलामीवीर यशस्वी जैस्वालने पुढच्याच चेंडूवर श्रीलंकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज निरोशन डिकवेलाला आपली विकेट गमावण्यास भाग पाडले. डिकवेलाची विकेट भारतासाठी महत्त्वपूर्ण होती, कारण त्याने पहिल्या डावात 80 धावा केल्या होत्या. सोशल मिडियावर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या अकाउंटवर व्हिडिओ शेअऱ करण्यात आला आहे. यामध्ये यशस्वी जयस्वाल श्रीलंकेच्या डिकवेलाला सुरुवातीला डिवचतो. जयस्वाल आणि डिकवेला यांच्यामधील संभाषण हे 60 व्या ओव्हरमध्ये घडली.
हे ही वाचा
श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वा बाद झाल्यानंतर अनुभवी यष्टीरक्षक-फलंदाज निरोशन डिकवेला क्रीजवर येताच, स्क्वेअर लेगला उभ्या असलेल्या यशस्वी जयस्वालने त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्या दोन खेळाडूंमध्ये थोड्या वेळासाठी शाब्दिक चकमक झाली. जयस्वाल म्हणाला, "अरे मित्रा, तू पहिल्या डावात खूप फटके मारलेस. मला तुझे काही फटके दाखव." त्याने डिकवेलाला लेग साईडला षटकार मारण्याचे आव्हान दिले. प्रत्युत्तरात डिकवेला म्हणाला, "गरज नाही. मला आयपीएलमध्ये घेऊन जा, मग मी तुला मोठा शॅाट मारुन दाखवेल." त्यावर जयस्वाल म्हणाला, "मी तुला नक्कीच घेऊन जाईन. 100%. जा, एक षटकार मार, आणि मी तुला आयपीएलमध्ये घेऊन जाईन."
The art of on-field sledging, decoded!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 19, 2026
Ajay Jadeja breaks down Yashasvi Jaiswal’s hilarious yet effective mind games that led directly to a crucial breakthrough!
Watch #SLvIND 2nd Test, starting 23rd August 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony… pic.twitter.com/dpTjsar1Qz
त्याच ओव्हरमध्ये डिकवेलाने प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर ऑफ-साइडला आक्रमक फटका खेळण्यासाठी मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेऊन विकेटकिपरकडे गेला आणि तो बाद झाला. डिकवेला केवळ 10 धावा केल्या आणि विकेट गमावली, या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्याची विकेट पडताच, सर्व भारतीय खेळाडूंनी जैस्वालसोबत जल्लोष केला.