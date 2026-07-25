/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतीय जलतरणपटूंचा बोलबाला! श्रीहरि नटराजची सेमी फायनलमध्ये धडक

Commonwealth Games 2026 : भारतीय जलतरणपटू श्रीहरि नटराज याने शुक्रवारी ग्लासगोमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पुरुषांच्या 50 मीटर बॅकस्ट्रोक स्पर्धेत सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळवलं. इतकच नाही तर भारताच्या पॅरा जलतरणपटू आर.वी.वी.बी.के. बुदिगिना आणि इमाम अलीने सकाळी 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फायनलमध्ये आपलं स्थान सुरक्षित केलं.
दोन वेळचे ऑलम्पिक विजेते आणि अनेक राष्ट्रीय रेकॉर्डस् नावावर असणाऱ्या नटराज यांनी आपल्या हिटमध्ये पाचव्या स्थानावर राहिल्याने थोडी वाट पाहावी लागली. त्याने 25.52 सेकंदांची वेळ नोंदवली आणि बर्मुडाच्या जॅक हार्वेसोबत संयुक्तपणे 14 वे स्थान मिळवले. ही कामगिरी त्याला 16 जलतरणपटूंच्या सेमी फायनल फेरीतील गटात स्थान मिळवून देण्यासाठी पुरेशी ठरली, ज्यामुळे स्कॉटलंडमधील त्याची स्पर्धा पहिल्या दिवसानंतरही पुढे सुरू राहिली.
यापूर्वी गोल्ड कोस्ट 2018 आणि बर्मिंघम 2022 मध्ये सहभाग घेतलेल्या नटराज हा भारतीय जलतरणपटूंच्या गटाचा मुख्य जलतरणपटू म्हणून ग्लासगोमध्ये पोहोचला होता. बर्मिंगहॅममधील एकाच स्पर्धेत अनेक वैयक्तिक अंतिम फेऱ्यांमध्ये धडक मारणारा तो पहिला भारतीय जलतरणपटू ठरला. शुक्रवारी त्याची वेळ त्याच्या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीपेक्षा थोडी कमी असली, तरी त्याच्या कामगिरीमुळे सायंकाळच्या सेमी फायनल फेऱ्यांसाठी भारताच्या आशा अजूनही जिवंत राहिल्या आहेत.
यादरम्यान भारताच्या पॅरा जलतरणपटू गटासाठी सर्व सत्र हे चांगले ठरले. आर.व्ही.व्ही.बी.के. बुडिगिना आणि इमाम अली या दोघांनीही पुरुषांच्या 100 मीटर फ्रीस्टाईल S13 प्रकाराच्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार प्रामुख्याने दृष्टीहीन खेळाडूंसाठीच आहे.
23 जुलै पासून कॉमनवेल्थ गेम्सला सुरुवात झाली असून 2 ऑगस्ट रोजी ही स्पर्धा समाप्त होईल. यंदा ही स्पर्धा स्कॉटलंडलाला होणार असून यात भारताकडून जवळपास खेळ मंत्रालयाने यावेळी 191 सदस्यांच्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला, ज्यात 126 खेळाडूंचा समावेश असून यात 78 पुरुष और 48 महिला यांचा समावेश असून त्यांच्या सोबत 51 टीम अधिकारी आहे.