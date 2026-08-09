/24 चेंडू, 21 डॅाट बॅाल अन् 3 विकेट्स सुनील नरेनसमोर फलंदाजांनी टेकले गुडघे! संघाला मिळवून दिला एकतर्फी विजय

Sunil Narine - CPL 2026 : कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2026 ला सुरुवात झाली आहे आणि वेस्ट इंडिज संघातील अनेक दिग्गज खेळाडू या लीगमध्ये सहभागी झाले आहेत. सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्स विरुद्ध ट्रिनबागो नाइट रायडर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू सुनील नरेन याने धुमाकुळ घातला. त्याने सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सविरुद्धच्या सामन्यात आपल्या दमदार गोलंदाजीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. ट्रिनबागो नाइट रायडर्सच्या संघाला एकतर्फी विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. आता त्याने या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
सुनील नरेनच्या गोलंदाजीने त्याने जगाला अनेकदा दाखवून दिले आहे की तो जगातील एक दिग्गज फिरकीपटू आहे. सुनील नरेनच्या दमदार गोलंदाजीमुळे सेंट किट्स संघ 20 ओव्हरमध्ये 9 विकेट्स गमावून केवळ 109 धावाच करू शकला. टीकेआरकडून, सुनील नरेनसोबतच टेरेन्स हिंड्सने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये 33 धावांत 3 बळी घेतले. डॉमिनिक ड्रेक्सने 2 बळी आणि जेड गलीने 1 बळी घेतला. ट्रिनबागो नाइट रायडर्सकडून खेळताना, नरेनने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ सात धावा देऊन तीन बळी घेतले. इतकेच नाही, तर त्याने एक निर्धाव षटकही टाकले. ही नरेनच्या सीपीएल कारकिर्दीतील सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी ठरली.
Magical figures from Narine!— CPL T20 (@CPL) August 9, 2026
Sunil Narine is tonight's Player of the Match#CPL26 #SKNPvTKR #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #GuardianGroup pic.twitter.com/rDiAFDVNaq
सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्स आणि ट्रिनबागो नाइट रायडर्स यांच्यात आर्नोस वेल स्टेडियमवर सामना खेळला गेला. सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सने प्रथम फलंदाजी केली आणि टीकेआरच्या सुनील नरेनने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. एका टी20 सामन्यात एक खेळाडू जास्तीत जास्त 24 चेंडू (4 ओव्हर) टाकू शकतो.
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नरीनने टाकलेल्या या 24 चेंडूंपैकी 21 चेंडू निर्धाव होते. फलंदाज निःशब्द झाले होते. नरीनने आंद्रे फ्लेचर, काईल मायर्स आणि ॲलेक इथॅनेस यांना दुहेरी आकडा गाठू न देता त्यांच्या विकेट्स घेतल्या. आपल्या चार षटकांत सुनीलने एक निर्धाव षटक टाकले आणि 1.75 च्या इकॉनॉमी रेटने केवळ सात धावा दिल्या. त्याच्या या जादुई गोलंदाजीने सर्वांची मने जिंकली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, केकेआरसाठी मॅथ्यू ब्रिट्झकेने 35 चेंडूंमध्ये 35 धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या. जोशुआ डी सिल्वा आणि कॉलिन मुन्रो यांनी अनुक्रमे 18 आणि 17 धावांचे योगदान दिले, ज्यामुळे संघाने 15 षटकांत 2 गडी गमावून 94 धावा केल्या