Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /24 चेंडू, 21 डॅाट बॅाल अन् 3 विकेट्स सुनील नरेनसमोर फलंदाजांनी टेकले गुडघे! संघाला मिळवून दिला एकतर्फी विजय

24 चेंडू, 21 डॅाट बॅाल अन् 3 विकेट्स सुनील नरेनसमोर फलंदाजांनी टेकले गुडघे! संघाला मिळवून दिला एकतर्फी विजय

सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्स विरुद्ध ट्रिनबागो नाइट रायडर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू सुनील नरेन याने धुमाकुळ घातला. त्याने सामन्यामध्ये विरोधी संघाला गुडघे टेकायला भाग पाडले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 09, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:48 PM IST
24 चेंडू, 21 डॅाट बॅाल अन् 3 विकेट्स सुनील नरेनसमोर फलंदाजांनी टेकले गुडघे! संघाला मिळवून दिला एकतर्फी विजय
Image Credit: सुनील नरेन सीपीएल 2026 (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
24 चेंडू, 21 डॅाट बॅाल अन् 3 विकेट्स सुनील नरेनसमोर फलंदाजांनी टेकले गुडघे! संघाला मिळवून दिला एकतर्फी विजय
2
3
4
5