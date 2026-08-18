/भारत - श्रीलंका सामन्यादरम्यान मैदानात मोठा अपघात, फिल्डरला थेट रुग्णालयात नेलं

IND VS SL Test : भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पहिला टेस्ट सामना खेळवला जात आहे. मंगळवारी या सामन्याचा चौथा दिवस असून या दरम्यान मैदानात खेळाडू सोबत मोठा अपघात घडला. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी फिल्डिंग दरम्यान श्रीलंकेचे दोन खेळाडू दिनेश चांदीमल हा दुखापतग्रस्त झाला. बाउंड्रीच्याजवळ बॉल रोखण्याच्या प्रयत्नात दिनेशच्या मानेला दुखापत झाली. त्यानंतर लगेचच त्याला स्कॅनिंगसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सदर घटना ही चौथ्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉल टाकला त्यावेळची असून यात गोलंदाज केशरा नुवानथाने टाकलेल्या बॉलवर केएल राहुलने डीप स्क्वेअर लेगवर शॉट खेळला.
केएल राहुलच्या बॅटला बॉल लागताच तो वेगाने बाउंड्रीच्या दिशेने जात होता. त्याच्या मागे दिनेश चांदीमल होते आणि त्याने शेवटच्या क्षणी डाइव्ह मारून कॅच पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी त्याच्या शरीराचा संपूर्ण भार खांदा आणि मानेवर आला. ज्यामुळे काहीवेळ चांदीमल मैदानातच झोपून होता. चांदीमलची अवस्था पाहून लगेचच त्याला मैदानाबाहेर घेऊन जाण्यात आलं त्यानंतर लगेचच हॉस्पिटलमध्ये स्कॅनिंगसाठी घेऊन गेले.
सामन्याबाबत बोलाच झालं तर गॉल टेस्टमध्ये श्रीलंकेची अवस्था खराब आहे. भारताने पहिल्या इनिंगमध्ये 462 धावा केल्या होत्या. मात्र श्रीलंकेचा संघ 284 धावांवर ऑल आउट झाला. ज्यामुळे टीम इंडियाला 178 धावांची लीड मिळाली. श्रीलंकेचा फलंदाज सोनल दिनुशाने 100 धावा केल्या. दरम्यान निरोशन डिकवेलानेही 80 धावांचे योगदान दिले. या दोघांशिवाय इतर कोणताही फलंदाज प्रभावी ठरला नाही.
गोलंदाजीत टीम इंडियासाठी मानव सुथार आणि रविंद्र जडेजा यांनी मोठं योगदान दिलं. दोघांनी मिळून श्रीलंकेच्या 7 फलंदाजांना आउट केलं. यात मानव सुथारने 4 आणि रवींद्र जाडेजने 3 विकेट घेतल्या. याशिवाय भारताच्या प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनीही भारतासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
भारत विरुद्ध श्रीलंका - पहिला टेस्ट सामना - 15 ते 19 ऑगस्ट - गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम - सकाळी 10 वाजता
भारत विरुद्ध श्रीलंका - दुसरा टेस्ट सामना - 23 ते 27 ऑगस्ट - एसएससी क्रिकेट ग्राउंड, कोलंबो - सकाळी 10 वाजता