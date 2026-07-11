/ऑस्ट्रेलियात रंगणार IPL? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून BCCI ला मोठी ऑफर, संभाव्य कराराच्या वृत्ताने खळबळ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भविष्यात ऑस्ट्रेलियात खेळवली जाऊ शकते का? अशा चर्चांना सध्या जोर आला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील वाढत्या क्रीडा सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने (CA) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) आयपीएल सामन्यांच्या आयोजनाबाबत खुली ऑफर दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या संभाव्य सहकार्यामुळे दोन्ही देशांतील क्रिकेट संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते. मात्र, यासंदर्भात अद्याप दोन्ही क्रिकेट बोर्डांकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स को-ऑपरेशन रोडमॅपनुसार यंदा १२ डिसेंबर रोजी चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर बिग बॅश लीग (BBL) २०२६-२७ हंगामाचा उद्घाटन सामना खेळवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या सामन्यात विद्यमान विजेता पर्थ स्कॉर्चर्स आणि मेलबर्न रेनेगेड्स आमनेसामने येणार आहेत. भारतात प्रथमच परदेशातील टी-२० फ्रँचायझी लीगचा अधिकृत सामना खेळवला जाणार असल्याने या स्पर्धेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एका वृत्तानुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून भविष्यात काही आयपीएल सामने ऑस्ट्रेलियात आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक आहे. यासंदर्भात BCCI आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियामध्ये प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच चेन्नईमध्ये होणारा बिग बॅश लीगचा उद्घाटन सामना दरवर्षी आयोजित करण्याचाही विचार क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून केला जात असल्याची माहिती आहे.
चेन्नईत होणारा हा सामना भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या आठवडाभर चालणाऱ्या 'G'Day Namaste' महोत्सवाचा प्रमुख भाग असणार आहे. या महोत्सवाद्वारे ऑस्ट्रेलियाची संस्कृती, व्यापार, पर्यटन आणि क्रीडा क्षेत्रातील विविध उपक्रम भारतीय नागरिकांसमोर सादर केले जाणार आहेत.
भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रीडा सहकार्याच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या उपस्थितीत मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) येथे करण्यात आली. या कार्यक्रमाला विक्टोरियाच्या प्रीमियर जॅसिंटा अॅलन, ऑस्ट्रेलियाचे माजी कर्णधार स्टीव्ह वॉ तसेच माजी महिला क्रिकेटपटू लिसा स्थालेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या रोडमॅपचा मुख्य उद्देश भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात स्पोर्ट्स सायन्स, क्रीडा तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व्यवस्था आणि क्रीडा उद्योगातील सहकार्य वाढवणे हा आहे. त्याचबरोबर दोन्ही देशांतील व्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे.
सध्या आयपीएलचे सामने ऑस्ट्रेलियात खेळवण्याबाबत केवळ चर्चा सुरू असली, तरी याबाबत क्रिकेटप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात BCCI आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रस्तावाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.