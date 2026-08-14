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क्रिकेट विश्व हादरलं! मैदानातील वादानंतर टीम कोचचा मृत्यू; 17 वर्षीय खेळाडू पोलिसांच्या ताब्यात

प्रशिक्षक आणि खेळाडूंमध्ये झालेल्या वादानंतर दोन्हीकडून एकमेकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र नक्की वाद कशामुळे झाला?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:05 AM IST
क्रिकेट विश्व हादरलं! मैदानातील वादानंतर टीम कोचचा मृत्यू; 17 वर्षीय खेळाडू पोलिसांच्या ताब्यात
Image Credit: या प्रकरणात एका विद्यार्थ्याला घेण्यात आलं ताब्यात (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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