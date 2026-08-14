/क्रिकेट विश्व हादरलं! मैदानातील वादानंतर टीम कोचचा मृत्यू; 17 वर्षीय खेळाडू पोलिसांच्या ताब्यात

खेळाडू आणि प्रशिक्षकांमध्ये वाद होणं ही काही नवीन राहिलेलं नाही. मात्र अशाच एका वादानंतर प्रशिक्षकाचा मृत्यू झाल्याने क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. हा प्रकार घडलाय श्रीलंकेमध्ये. येथील 62 वर्षीय क्रिकेट प्रशिक्षक सुमिथ फर्नांडो यांचे कोलंबोमध्ये आकस्मिक निधन झालं. येथील एका क्रिकेट क्लबमध्ये खेळाडूंसोबत झालेल्या वादानंतर फर्नांडो यांचं निधन झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय टीममधील सदस्य तसेच एकदिवसीय संघाचा कर्णधार राहिलेल्या कुसल मेंडिससहीत अनेक नामवंत खेळाडूंना शालेय जीवनापासून क्रिकेटचे धडे दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरातुवा येथील 'प्रिन्स ऑफ वेल्स कॉलेज'चे माजी प्रशिक्षक असलेले फर्नांडो यांना 8 ऑगस्ट रोजी कोलंबो नॅशनल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. 'ब्लूमफील्ड क्रिकेट अँड ॲथलेटिक क्लब'मध्ये घडलेल्या घटनेनंतर तातडीने फर्नांडो यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र दोन दिवसांनी म्हणजेच 10 ऑगस्ट रोजी उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले.
'ब्लूमफील्ड क्रिकेट अँड ॲथलेटिक क्लब'मधील वादासंदर्भात पोलिसांनी सोमवारी एका 17 वर्षीय शालेय क्रिकेटपटूला अटक केली. 11 ऑगस्ट रोजी कोलंबो मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर केल्यानंतर, त्या मुलाला 17 ऑगस्टपर्यंत 'प्रोबेशन अँड चाइल्डकेअर सर्व्हिसेस'च्या म्हणजेच बालकल्याण विभागाच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले.
प्राथमिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लूमफील्ड येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या क्रिकेटपटूंचा एक गट पाण्याच्या नळाकडे गेला होता, परंतु तिथे पाणी उपलब्ध नव्हते. त्यानंतर खेळाडू आणि क्लबमध्ये कार्यरत असलेले प्रशिक्षक फर्नांडो यांच्यात वाद झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वादादरम्यान फर्नांडो यांनी एका खेळाडूवर कथितरीत्या हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर एका 17 वर्षीय मुलाने त्यांना मारहाण केली. यानंतर जखमी अवस्थेत फर्नांडो यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.
मात्र फर्नांडो यांचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाला की यामागे इतर काही कारण होते याचा शोध घेतला जात आहे. फर्नांडो यांच्या वैद्यकीय नोंदींवरून असे दिसून आले की त्यांना हृदयाशी संबंधित समस्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू कथित मारहाणीमुळे झाला की आधीपासून असलेल्या आजारामुळे, हे निश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, 'ज्युडिशिअल मेडिकल ऑफिसर'ने मृत्यूचे कारण निश्चित न करता 'ओपन व्हर्डिक्ट' ठोस काही सांगता येणार नाही असा निष्कर्ष दिला आहे, तर पुढील तपासणीसाठी पेशींचे नमुने सरकारी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
मोरातुवाचे रहिवासी असलेले फर्नांडो हे दीर्घकाळापासून क्रिकेटशी जोडलेले होते. प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त, त्यांनी 'ब्लूमफील्ड क्रिकेट अँड ॲथलेटिक क्लब'चे क्युरेटर म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यामुळेच नळाला पाणी येण्याच्या मुद्द्यावरुन त्यांचं आणि तरुण खेळाडूंचं मैदानात भांडण झालं. गुरुवारी फर्नांडो यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.