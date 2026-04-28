  • Virat Kohli fan : विराट कोहलीची एक ऑटोग्राफ न मिळाल्यामुळे क्रिकेट फॅन लागला ढसाढसा रडला, फेकली बॅट!

Virat Kohli fan : विराट कोहलीची एक ऑटोग्राफ न मिळाल्यामुळे क्रिकेट फॅन लागला ढसाढसा रडला, फेकली बॅट!

विराट कोहलीचा एक लहान चाहत्याचा सोशल मिडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये तो तो जोरजोरात रडत आहेत त्याचबरोबर त्याने त्याच्या हातामधील देखील बॅट फेकून दिली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे आणि त्याच्यावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया देखील आल्या आहेत. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 28, 2026, 02:43 PM IST
Virat Kohli fan : विराट कोहलीची एक ऑटोग्राफ न मिळाल्यामुळे क्रिकेट फॅन लागला ढसाढसा रडला, फेकली बॅट!
Photo Credit - Social Media

Virat Kohli fan started crying : विराट कोहली या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला. कालच्या सामन्यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामन्यात दमदार विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाची धमाकेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. कालच्या सामन्यामध्ये दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघाने तीन ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावले होते. तर दिल्लीच्या संघाला आरसीबीच्या संघाने 75 धावांवर संघाला ऑलआऊट केले. या सामन्यानंतर आता एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये विराट कोहलीचा चाहता जोरजोरात रडताना पाहायला मिळाला आहे. नक्की झाले काय? यामागचे स्टोरी काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

व्हायरल व्हिडिओत विराट कोहलीचा फॅन लागला रडायला

सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ विराट कोहलीचा वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये विराट कोहली हा इअरफोन लावून कुठेतरी जात होता. यावेळी त्याचे सुरक्षारक्षकदेखील त्याच्या सोबत होते. विराट कोहलीचे चाहते नेहमीच त्याला भेटण्यासाठी उत्सुक असतात. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये विराटचा एक लहान चाहता त्याला भेटण्यासाठी थांबला होता. जेव्हा विराट त्याला दिसला तेव्हा तो त्याच्याकडे धावला आणि त्याला भेटण्यासाठी तो जेव्हा जात होता तेव्हा त्याला विराटच्या सुरक्षारक्षकाने थांबवले. त्यानंतर तो जोरजोरात रडायला लागला आणि त्याच्या हातात असलेली बॅट त्याने जमिनीवर फेकून दिली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्हायरल व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

विराट कोहलीचा लहान चाहता युगवीर बुद्धिराजा हे त्याच्या मुलाला दाखवण्यासाठी आणि त्याला ऑटोग्राफ मिळवून देण्यासाठी विराट कोहलीच्या दारात पोहोचले. या लहान मुलाच्या हातामध्ये बॅट होती त्यावर अनेक सह्या खेळाडूंच्या होत्या. जेव्हा त्याला विराट कोहलीची सही मिळाली नाही त्यावेळी त्याने त्याच्या हातामधील बॅट खाली जोरा आपटली. सोशल मिडियावर आता क्रिकेट चाहत्यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एक नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, क्रिकेट हा एक फक्त खेळ आहे ते खेळाडू काही देव नाहीत असे एक नेटकऱ्याने लिहीले आहे. 

हेही वाचा - चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये सामील होणार अजून एक मराठमोळा चेहरा? 36 बॉलमध्ये झळकावलं शतक

तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, आधी तुमच्या मलाला कसे वागायचे हे नीट शिकवा. कोणताही सेलिब्रेटी हा एक सामान्य माणूस आहे. प्रत्येकजण चांगल्या मनस्थितीत असेलच असे नाही अशा अनेक टिपण्या या व्हिडिओवर आल्या आहेत. हा व्हिडिओ या चाहत्याच्या बाबांनी त्याच्या सोशल मिडियावर शेअर केला. या व्हिडिओला 3 कोटीहून अधिक व्ह्यूज आले आहेत, त्याचबरोबर या व्हिडिओवर 5 लाखाहून अधिक लाईक आले आहेत. यामध्ये अनेक नेटकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

इतर बातम्या

Raja Shivaji : 'आर्ची'चे बाबा 'राजा शिवाजी...

मनोरंजन