/Explained : महिला क्रिकेटला दुय्यम वागणूक? भारताला चॅम्पियन ट्रॉफीचं यजमानपद पण मैदान पाहून चाहते संतापले

Womens Champions Trophy 2027 Venue : 2027 च्या फेब्रुवारी महिन्यात आयसीसीच्या पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन करण्यात येणार आहे. यात भारत, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड अशा ६ संघांचा समावेश असेल. आगामी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे. आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं 2027 च्या स्पर्धेचे यजमानपद हे श्रीलंकेकडे होते. मात्र श्रीलंका क्रिकेट बोर्डातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयसीसीने त्यांच्याकडून यजमानपदाचे अधिकार काढून घेतले. त्यानंतर आयसीसीने भारताला या आयसीसी स्पर्धेच्या यजमानपदाचे अधिकार दिले असून १४ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान या स्पर्धेचे सामने हे भारतातील मुंबई आणि वडोदरा अशा दोन शहरांमधील स्टेडियमवर खेळवले जातील. आयसीसीने बुधवारी स्वतः याची घोषणा करून मुंबई आणि बडोदरा येथील कोणत्या मैदानांवर हे सामने खेळवले जातील हे सुद्धा स्पष्ट केलंय. मात्र आयसीसी महिला चॅम्पियन ट्रॉफी 2027 ज्या मैदानांवर खेळवली जाणार आहेत ते पाहून फॅन्स संतापले आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत महिला क्रिकेटला याप्रकारे दुय्यम वागणूक दिल्याचा आरोप क्रिकेट फॅन्सी केलाय.
आयसीसीने बुधवारी भारताला आगामी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद दिल्याची घोषणा केली. यासोबतच त्यांनी मुंबई आणि वडोदरा येथील शहरांमधील मैदानाच्या नावांची घोषणा सुद्धा केली. त्यानुसार मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया म्हणजेच ब्रेबॉन स्टेडियम आणि वडोदरा येथील वडोदरा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यांची घोषणा करण्यात आली. 14 ते 28 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या सामन्यांचे आयोजन याच दोन मैदानांवर होईल. अद्याप आयसीसीने महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही. मात्र अवघ्या ६ महिन्यात आयसीसीच्या अजून एका स्पर्धेचे यजमानपद मिळाल्यामुळे आनंद व्यक्त केला जात आहे.
आयसीसीने महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद भारताला मिळाल्याची घोषणा केल्यावर क्रिकेट प्रेमींना आनंद झाला मात्र तेवढीच निराशा या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या आयोजनासाठी नेमून दिलेल्या दोन मैदांनाना पाहून झाली. मुंबईला क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखलं जातं. येथील क्रिकेट फॅन्स पुरुष आणि महिला संघाचे आंतरराष्ट्रीय सामने पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. मुंबईत वानखेडे स्टेडियम तर नवी मुंबईत डिवाय पाटील सारखे ऐतिहासिक, सुसज्ज आणि भव्य स्टेडियम आहेत. मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर तर भारतीय महिला संघाने 2025 चा वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहासात नाव कोरले होते. तसेच या स्टेडियमने महिला प्रीमियर लीगचे सामने सुद्धा होस्ट केलेत. मात्र असं असताना पहिल्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी मात्र मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाची निवड करण्यात आलीये. मुंबईतील क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे स्टेडियम हे वानखेडे तसेच डिवाय पाटील स्टेडियमच्या तुलनेत कमी सुविधांनी सुसज्ज असलेले आहे. तेव्हा आयसीसी स्पर्धेसाठी याची निवड का करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करून क्रिकेट फॅन्सनी संताप व्यक्त केलाय.
आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 चे उर्वरित सामने हे वडोदरा येथे होणार आहेत. वडोदरा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये यापूर्वी काही आंतरराष्ट्रीय महिला आणि पुरुष क्रिकेटचे सामने खेळवले गेले आहेत. मात्र हे स्टेडियम मुख्य शहरापासून जवळपास दीड तासांच्या अंतरावर आहे, येथे जाण्यासाठी क्रिकेट चाहत्यांना मेट्रो, ट्रेन, बस सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था कमी आहेत. त्यामुळे बऱ्याचदा मुख्य शहरापासून प्रायव्हेट गाड्या करून चाहत्यांना वडोदरा स्टेडियम गाठावं लागतं अशी तक्रार व्हिडीओ मार्फत चाहते व्यक्त करत आहेत. तसेच वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम हे देशातील इतर चांगल्या स्टेडियमच्या तुलनेत सुविधांनी सुसज्ज नाही. भारतात आयसीसी पुरुष क्रिकेटच्या स्पर्धा किंवा सीरिजचं आयोजन झाल्यास ते सुविधांनी सुसज्ज अशा देशातील मोठ्या स्टेडियमवर खेळवले जातात, मग महिला क्रिकेट सोबत असा दुजाभाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या आयोजनावेळी का करण्यात आला असा प्रश्न सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करून हा प्रश्न उपस्थित केलाय.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने किंवा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 साठी हीच मैदान का निवडली याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. तसेच भारतातील इतर सुसज्ज स्टेडियममध्ये या स्पर्धेचे आयोजन का केले नाही याबाबत सुद्धा अद्याप कोणतंही कारण स्पष्ट केलेलं नाही.