Cricket in LA Olympics 2028: 128 वर्षांनंतर ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट, पाकिस्तान विरुद्ध भारत सामना होणार? जाणून घ्या

Cricket in LA Olympics 2028: आयसीसीने 2028च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटच्या प्रवेशाबाबत बोर्ड बैठकीत माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये संघांची पात्रता प्रक्रिया देखील सांगण्यात आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 8, 2025, 03:11 PM IST
Cricket in Los Angeles 2028 Olympics: क्रिकेटच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा क्षण पुन्हा आकार घेत आहे. तब्बल 128 वर्षांचा प्रदीर्घ काळ उलटल्यानंतर क्रिकेट पुन्हा एकदा ऑलिंपिकमध्ये खेळला जाणार आहे. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक 2028 मध्ये क्रिकेटचा अधिकृत समावेश करण्यात आला असून, यामुळे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या स्पर्धेत पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांमध्ये 6-6 संघ उतरणार आहेत. मात्र, या नवीन व्यवस्थेनंतर भारताला मोठा फायदा, तर पाकिस्तानची अडचण वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

आयसीसीने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

दुबईमध्ये झालेल्या आयसीसीच्या ताज्या बोर्ड मीटिंगमध्ये, 2028 ऑलिंपिकसाठी संघ निवडीचे नियम निश्‍चित करण्यात आले. पूर्वी अशी चर्चा होती की ICC T20I रँकिंग नुसार टॉप 6 संघ थेट पात्र ठरतील. पण आता हा प्रस्ताव बदलून प्रत्येक खंडातून एक बलवान संघ निवडला जाईल. यामुळे क्रिकेट अधिक ग्लोबल स्वरूपात ऑलिंपिकमध्ये दाखवण्याचा उद्देश आहे.

संघ कसे निवडले जाणार?

नवीन नियमांनुसार:

खंड/क्षेत्र संभाव्य पात्र संघ
आशिया
भारत सर्वात पुढे
ओशिनिया
ऑस्ट्रेलिया
युरोप
इंग्लंड
आफ्रिका
दक्षिण आफ्रिका
अमेरिका
USA (होस्ट देश) किंवा वेस्ट इंडीज
ग्लोबल क्वालिफायर
पात्र ठरणारा अंतिम 1 संघ
   

यामुळे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश यांसारख्या संघांसाठी थेट प्रवेशाची दारं जवळपास बंद झाली आहेत. त्यांना आता ग्लोबल क्वालिफायरमध्ये कठीण लढाई करावी लागेल.

पाकिस्तानचे गणित का बिघडले?

  • सध्या ICC T20 रँकिंगमध्ये पाकिस्तानची स्थिती स्थिर नाही
  • परफॉर्मन्समध्ये सातत्याचा अभाव
  • इतर संघांच्या तुलनेत अलीकडील मालिका निकाल कमकुवत
  • क्वालिफायरमध्ये अनेक मजबूत संघ एकत्र येणार

म्हणून पाकिस्तानला ऑलिंपिकमध्ये स्थान मिळवणे आर्थिक आणि क्रिकेटिंग दोन्ही पातळ्यांवर कठीण होईल.

भारतासाठी सुवर्णसंधी

भारत पुरुष आणि महिला दोन्ही क्रिकेटमध्ये मागील काही वर्षांत अतिशय मजबूत स्थानी आहे. अशा स्थितीत ऑलिंपिकसारख्या जागतिक दर्जाच्या मंचावर भारत सुवर्ण पदक जिंकण्याचा सर्वात मोठा दावेदार मानला जात आहे.

याशिवाय:

  • भारताचा क्रिकेट फॅन बेस जगातील सर्वात मोठा
  • महिला क्रिकेटची लोकप्रियता झपाट्याने वाढलेली
  • ऑलिंपिकमुळे भारतीय क्रिकेटला नव्या पिढीकडून मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो

LA 2028 स्पर्धेचे स्वरूप

  • प्रकार : T20 फॉरमॅट
  • संघ : 12 (पुरुष 6 + महिला 6)
  • सामने : एकूण 28
  • प्रारंभ तारीख : 12 जुलै 2028
  • स्थळ : लॉस एंजेलिस, USA

क्रिकेटची ऑलिंपिकमध्ये का पुनरागमन झाले?

  • क्रिकेटचा जागतिक विस्तार जलद गतीने वाढत आहे
  • महिला क्रिकेटने जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळवली
  • USA मध्ये क्रिकेट मार्केट मोठे करण्याचा ICC चा धोरणात्मक उद्देश
  • ब्रॉडकास्ट आणि स्पॉन्सरशिपची वाढती क्षमता

शेवटचा मोठा प्रश्न की  भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होईल का?

सध्या परिस्थितीनुसार भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात येण्याची शक्यता कमी आहे. कारण पाकिस्तानला अजून क्वालिफायर पार करावा लागणार आहे. त्यामुळे ऑलिंपिकमध्ये भारत-पाक सामना होईलच याची कोणतीही खात्री नाही.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड 

