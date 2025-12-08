भारतीय क्रिकेटमध्ये सख्ख्या भावांची एन्ट्री! एकाच दिवशी 2 मॅच गाजवल्या; धाकट्याचं शतक तर थोरल्याने...

Cricket News Brother Duo Impress Fans With Their Batting: क्रिकेटच्या मैदानात एकाच संघातून एकच सामना खेळणाऱ्या भावांनी दखलपात्र कामगिरी केल्याचे प्रकार अनेकदा पाहायला मिळालेत. भारताबद्दलच बोलायचं झालं तर हार्दिक पांड्या आणि क्रृणाल पांड्या किंवा इरफान पठाण आणि युसूफ पठाण यासारख्या भावांच्या जोडगोळ्यांनी अनेकदा संघाला सामने जिंकून दिलेत. मात्र एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी भावांनी दोन वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी करण्याचा प्रकार फारच दुर्मिळ म्हणावा लागेल. मात्र असा योग नुकताच जुळून आला तो जयसवाल बंधूंसंदर्भात!
भारतीय क्रिकेटमध्ये भावांची एक नवी जोडी दाखल झाल्याचं बोललं जात आहे. लहान भावाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडत होता तेव्हा मोठ्या भावाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खळबळ उडवून दिली. शनिवारी, त्रिपुराकडून तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, यशस्वीपेक्षा पाच वर्षांनी मोठा असलेला तेजस्वीने धमाकेदार अर्धशतक झळकावले. अहमदाबादमध्ये उत्तराखंडविरुद्ध त्याने 37 चेंडूत 51 धावा केल्या.
जेव्हा त्रिपुराच्या संघाने 60 धावांवर पहिली विकेट गमावली तेव्हा तेजस्वी फलंदाजीला आला. त्याने चार षटकार आणि एक चौकार ठोकून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याच्या खेळीमुळे त्रिपुराला 6 बाद 163 धावांपर्यंतचा पल्ला गाठता आला. जरी त्रिपुराच्या संघाला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं असलं तरी तेजस्वीच्या फलंदाजीने सामन्यावर नक्कीच आपली छाप सोडली. उत्तराखंडचा कर्णधार कुणाल चंदेला यानेही 37 चेंडूत 51 धावा केल्या. त्यानंतर जगदीश सुचितने सात चेंडूत 21 धावा केल्या, तीन चौकार आणि एक षटकार मारला आणि शेवटच्या चेंडूवर संघाला चार गडी राखून विजय मिळवून दिला. मात्र ज्या दिवशी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा तिसरा एकदिवसीय सामना झाला तेव्हाच हा सामना झाला.
तेजस्वी आणि यशस्वीचा प्रवास फारच हृदयस्पर्शी आहे. दोन्ही भाऊ एकच स्वप्न घेऊन मुंबईत आले होते. हे स्वप्न म्हणजे, क्रिकेटर बनण्याचे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती त्यांच्यापैकी फक्त एकालाच आधार आणि बळ देऊ शकत होती. म्हणूनच मोठ्या भावाने त्याचे स्वप्न सोडून दिले आणि दिल्लीत नोकरी स्वीकारली. वर्षानुवर्षे, तो त्याच्या धाकट्या भावाला पैसे पाठवत राहिला, ज्यामुळे यशस्वी क्रिकेट सर्किटमध्ये एक मोठे नाव आणि देशासाठी सर्व स्वरूपातील स्टार बनण्यास मदत झाली. आता कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. त्यामुळेच आता तेजस्वी त्रिपुराच्या संघातून खेळत असून पुन्हा एकदा क्रिकेट खेळण्याच्या आपल्या स्वप्नात परतला आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना जिंकणं आवश्यक असताना या सामन्यात यशस्वी जयस्वालने दमदार शतक झळकावले आणि त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिला. 271 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, तरुण सलामीवीराने 121 चेंडूत 12 चौकार आणि 2 षटकार मारत नाबाद 116 धावा केल्या. हे यशस्वीचे पहिले एकदिवसीय शतक होते आणि त्याने केवळ त्याच्या संघाला विजय मिळवून दिला नाही तर सामनावीराचा पुरस्कारही जिंकला.
A special ton followed by a special celebration
Well played Yashasvi Jaiswal
Scorecard https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/W7Ob6LxV3r
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
म्हणजेच दोन्ही जयसवाल भावांनी एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या संघांसाठी प्रभावी कामगिरी केली. पण छोट्याच्या नशीबात विजय होता तर मोठा अगदी थोडक्यात परपाभूत झाला.