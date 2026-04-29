W, W, W, W, W, W... त्याने 6 बॉलमध्ये घेतल्या 6 विकेट! म्हणाला, 'यावेळी मी...'; पाहा Video

Cricket Record News Six Wickets In Six Balls: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या यंदाच्या पर्वात धावांचा पाऊस पडतोय. खरं तर टी-20 क्रिकेट हा हल्ली फलंदाजांसाठी नंदनवन समजला जाणारा प्रकार मानला जातो. मग ते सहा बॉलमध्ये सहा सिक्स असो किंवा सर्वात वेगवान अर्थशतक अथवा शतक असो सगळीकडे फलंदाजांचा बोलबाला आहे. मात्र असं असतानाच दुसरीकडे एका गोलंदाजाने अनोखी कामगिरी करुन दाखवली आहे. या गोलंदाजने 6 बॉलमध्ये 6 विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला आहे. सध्या जगभरामध्ये या गोलंदाजाची जोरदार चर्चा असून अशा पद्धतीने 6 बॉलमध्ये 6 विकेट्स घेणाऱ्या मोजक्या गोलंदाजांच्या यादीत त्याने स्थान मिळवलं आहे.
ज्या खेळाडूबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे माइल्स डॅव्हीस! इंग्लंडमधील साऊथ स्टॅफोर्डशेअर कंट्री लीग (प्रिमिअऱ डीव्हिजन) स्पर्धेत पेनक्रिज क्रिकेट क्लब विरुद्ध पेल्सॉल या दोन संघांदरम्यान झालेल्या सामन्यात 22 वर्षीय माइल्सने हा पराक्रम केलाय. माइल्स हा पेनक्रिज क्रिकेट क्लबकडून उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करणार गोलंदाज असून त्याच्या कामगिरीमुळे संघाला सामना जिंकता आला आहे.
खरं तर पेनक्रिज क्रिकेट क्लबने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 168 धावांपर्यंतच मजल मारली होती. त्यामुळे हा सामना गमवावा लागणार असं सर्वांना वाटत होतं. धावांचा पाठलाग करणारा पेल्सॉलचा संघ आठ ओव्हरनंतर 49 वर 2 विकेट अशा सुस्थितीत होता. मात्र त्याचवेळी माइल्स डॅव्हीस नववी ओव्हर टाकण्यासाठी आला. या ओव्हरच्या शेवटच्या दोन बॉलवर त्याने दोन विकेट्स घेतल्या. पुढली ओव्हर निर्धाव गेली आणि त्यातही एक विकेट पडली. त्यानंतर पुन्हा गोलंदाजीसाठी आलेल्या माइल्सने आपल्या या ओव्हरच्या पहिल्या चार बॉलवर चार फलंदाजांना बाद केलं. यामुळे पेल्सॉलचा संघ 49 वर 2 बाद धावसंख्येवरुन 49 वर 9 अशा स्थितीत पोहोचला. या धावसंख्येत तीन धावांची भर घालून पेल्सॉलचा पाहुणा संघ 52 धावांवर बाद झाल्याने यजमान संघाने सामना 116 धावांची जिंकला.
Six wickets in six balls!
Penkridge CC bowler Myles Davis took a double hat-trick on Saturday.
Wickets 3, 5 and 6 were caught on camera! pic.twitter.com/5OsYDcT2Rd
— Test Match Special (@bbctms) April 28, 2026
सामना संपला तेव्हा माइल्स डॅव्हीसने सहा ओव्हरमध्ये 16 धावा देऊन 7 विकेट्स घेतल्या होत्या. सलग सहा विकेट्स घेण्याच्या आधीच माइल्सच्या नावावर एक विकेट होती. माइल्स डॅव्हीस हा खरं तर एक इलेक्ट्रिशियन आहे. सहकाऱ्याने शिफ्ट मध्ये तडजोड करुन तुला सामन्याला जाण्याची संधी मिळेल असं नियोजन करतो असं आश्वासन दिल्याने माइल्स डॅव्हीस सामना खेळण्यासाठी आळा होता. याच शिफ्टच्या तडजोडीमुळे आज माइल्स डॅव्हीसचं नाव क्रिकेटच्या विक्रमांमध्ये नोंदवलं गेलं आहे. बीबीसी मिडलॅण्ड्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माइल्स डॅव्हीसने, "हे फारच रोमहर्षक आहे. मात्र ही फार कामगिरी आहे हे ही तितकेच खरे आहे. यावेळी मी काय बोलावं मला कळत नाहीये. जे घडलं त्यावर माझाही विश्वास बसत नाहीये," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.
जगात अशाप्रकारे सहा बॉलमध्ये सहा विकेट घेण्याची ही सातवीच वेळ असल्याचं पेनक्रिज क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष जॉन प्राइज यांनी 'बीसीसी'शी बोलताना सांगितलं. युनायटेड किंग्डममध्ये अशी कामगिरी करणारा माइल्स डॅव्हीस हा पहिलाच वरिष्ठ खेळाडू असल्याचंही प्राइज यांनी सांगितलं.