क्रिकेट जगतात खळबळ! मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली चार भारतीय खेळाडू तात्काळ निलंबित, नेमकं प्रकरण काय?

Cricket Match Fixing News: क्रिकेटच्या जगतातून एक खळबळजक बातमी समोर आली आहे. पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी असम क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव सनातन दास यांनी मीडिया समोर ही बातमी दिली की चार खेळाडूंना तात्काळ निलंबित केले आहे. या चार खेळाडूंचे नाव अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी आणि अभिषेक ठाकुरी आहेत. सनातन दास यांनी सांगितले की हे चार खेळाडू क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होते. या प्रकरणाचा संबंध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५शी आहे.
असम क्रिकेट असोसिएशन (ACA) च्या सचिव सनातन दास यांनी सांगितले, "हे चार खेळाडू, जे वेगवेगळ्या स्तरांवर असमचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ मध्ये असमसाठी खेळणाऱ्या इतर काही खेळाडूंना प्रभावित करण्याचा आणि प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला." हे आरोप समोर आल्यानंतर BCCI ची एंटी-करप्शन युनिट या प्रकरणाची तपासणी करू लागली आणि ACA ने देखील आपराधिक कारवाई सुरू केली आहे.
ACA ने सांगितले की त्यांनी या चार खेळाडूंच्या विरोधात गुवाहाटीच्या क्राइम ब्रांचमध्ये FIR देखील दाखल केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया नुसार, BCCI सचिव देवजीत सैकिया यांनी अशा प्रकारच्या घोटाळ्यात संलग्न असलेल्या खेळाडूंना कडक चेतावणी दिली आहे. सैकिया यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की अशा कृत्यांना कधीच माफ केले जाणार नाही.
असमची टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या एलीट ग्रुप A मध्ये सामील होती. भारताचा स्टार क्रिकेटर रियान परागही या संघाचा सदस्य होता. असमची टीम सात सामन्यातून केवळ तीन सामने जिंकू शकली आणि ती आपल्या गटातील आठ संघांमध्ये सातव्या स्थानावर होती. मात्र, ज्या चार खेळाडूंवर मैच फिक्सिंगचा आरोप आहे, त्यांच्यातून कोणताही खेळाडू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या असमच्या संघाचा भाग नव्हता.
क्रिकेटमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील BCCI आणि ACA ची कडक कारवाई त्यांना खूप महत्त्वाची ठरेल.