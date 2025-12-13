English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रिकेट जगतात खळबळ! मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली चार भारतीय खेळाडू तात्काळ निलंबित, नेमकं प्रकरण काय?

4 Players Suspended for Match Fixing: भारतीय स्थानिक क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंगची एक घटना समोर आली आहे.  क्रिकेट असोसिएशनने या चार खेळाडूंना तात्काळ  निलंबित केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 10:37 AM IST
क्रिकेट जगतात खळबळ! मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली चार भारतीय खेळाडू तात्काळ निलंबित, नेमकं प्रकरण काय?
Cricket Scandal Hits India Again 4 Players Suspended for Match Fixing in Domestic Cricket

Cricket Match Fixing News: क्रिकेटच्या जगतातून एक खळबळजक बातमी समोर आली आहे. पुन्हा एकदा  भारतीय क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी असम क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव सनातन दास यांनी मीडिया समोर ही बातमी दिली की चार खेळाडूंना तात्काळ निलंबित केले आहे. या चार खेळाडूंचे नाव अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी आणि अभिषेक ठाकुरी आहेत. सनातन दास यांनी सांगितले की हे चार खेळाडू क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होते. या प्रकरणाचा संबंध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५शी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले सचिव? 

असम क्रिकेट असोसिएशन (ACA) च्या सचिव सनातन दास यांनी सांगितले, "हे चार खेळाडू, जे वेगवेगळ्या स्तरांवर असमचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ मध्ये असमसाठी खेळणाऱ्या इतर काही खेळाडूंना प्रभावित करण्याचा आणि प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला." हे आरोप समोर आल्यानंतर BCCI ची एंटी-करप्शन युनिट या प्रकरणाची तपासणी करू लागली आणि ACA ने देखील आपराधिक कारवाई सुरू केली आहे.

कुठे झाली FIR दाखल?

ACA ने सांगितले की त्यांनी या चार खेळाडूंच्या विरोधात गुवाहाटीच्या क्राइम ब्रांचमध्ये FIR देखील दाखल केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया नुसार, BCCI सचिव देवजीत सैकिया यांनी अशा प्रकारच्या घोटाळ्यात संलग्न असलेल्या खेळाडूंना कडक चेतावणी दिली आहे. सैकिया यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की अशा कृत्यांना कधीच माफ केले जाणार नाही.

मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सहभागी 

असमची टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या एलीट ग्रुप A मध्ये सामील होती. भारताचा स्टार क्रिकेटर रियान परागही या संघाचा सदस्य होता. असमची टीम सात  सामन्यातून केवळ तीन सामने जिंकू शकली आणि ती आपल्या गटातील आठ संघांमध्ये सातव्या स्थानावर होती. मात्र, ज्या चार खेळाडूंवर मैच फिक्सिंगचा आरोप आहे, त्यांच्यातून कोणताही खेळाडू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या असमच्या संघाचा भाग नव्हता.

क्रिकेटमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील BCCI आणि ACA ची कडक कारवाई त्यांना खूप महत्त्वाची ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
match fixingdomestic cricketSMAT 2025

इतर बातम्या

छत्रपती संभाजी महाराजांवरील नाटक YouTube वरुन हटविणार, महार...

नागपूर