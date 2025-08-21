English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'क्रिकेटर ऑफ द इयर' ठरलेल्या भारतीय वंशाच्या खेळाडूचा नरबळी, शीर नसलेलं धड सापडलं अन्...

Indian Cricketer Beheaded: या खेळाडूला क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं होतं. एका जंगलात त्याचा शीर नसलेला मृतदेह सापडला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 21, 2025, 08:57 AM IST
'क्रिकेटर ऑफ द इयर' ठरलेल्या भारतीय वंशाच्या खेळाडूचा नरबळी, शीर नसलेलं धड सापडलं अन्...
पोलिसांनी या प्रकरणात तिघांना केली अटक (पोलिसांचा फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य एएफपी)

Indian Cricketer Beheaded: आतापर्यंत तुम्ही क्रिकेटपटूंकडून कळत न कळत झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील बातम्या वाचल्या किंवा ऐकल्या असतील. मात्र साधारण दहा वर्षांपूर्वी एका भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूचा नरबळी देण्यात आलेला असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र हे खरं आहे. असा प्रकार खरोखरच घडला होता. हा क्रिकेटपटू अवघ्या 23 वर्षांचा होता. नेमकं घडलेलं काय हे जाणून घेऊयात...

जवळच्या मित्रानेच संपवलं

बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या भारतीय वंशाच्या दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेटपटूची हत्या करुन शिरच्छेद करण्यात आला होता. एका धार्मिक विधीमध्ये या खेळाडूचा शिरच्छेद करण्यात आल्याचं समोर आलेलं. ज्या पद्धतीने या क्रिकेटपटूला संपवण्यात आलं ते पाहता पोलिसांनी चौकशी सुरू केली होती. अखेर पोलिसांना या प्रकरणात आरोपी सापडले. या हत्येप्रकरणी मयत खेळाडूच्या जवळच्या मित्रासह तीन जणांना अटक करुन त्यांच्याविरोधातील गुन्हा सिद्ध झाला.

कोण होता हा क्रिकेटपटू?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत क्रिकेटपटूचं नाव नवाज खान असं होतं. या 23 वर्षीय खेळाडूचा जवळचा मित्र थांडोवाखे दुमा (21) आणि एक पारंपारिक पद्धतीने उपचार करणारा तांत्रिक नवाजला त्याच्या घराजवळील जंगलात घेऊन गेले. जिथे या दोघांनी त्याच्यावर चाकूने हल्ला केला. त्यानंतर धार्मिक विधीदरम्यान त्याचा शिरच्छेद करण्यात आला.

का केली हत्या?

नवाजचा मृतदेह ज्या अवस्थेत सापडलं त्यावरुन हा नरबळीचा प्रकार असल्याचा संशय पोलिसांना आला. पोलिसांनी नवाज शेवटी ज्या मित्राबरोबर दिसला त्याच्यापासून म्हणजेच दुमापासून तपासाला सुरुवात केली. पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर दुमाने लगेच आरोप मान्य केला. दुमाच पोलिस पथकाला नवाजचं शीर कुठे अर्पण केलं हे दाखवण्यासाठी घेऊन गेला. दुमाने कबूल केले की पारंपारिक उपचार करणाऱ्याने एका तांत्रिकाने त्याला भविष्यात त्याच्या आयुष्यात येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी मानवी शीर आणण्याची विनंती केली होती. त्यासाठीच आपण नवाजची हत्या केल्याचं दुमाने कबूल केलं.

स्थानिकांनी केली आरोपीला पकडण्यात मदत

दुमाने दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी पारंपारिक उपचार करणाऱ्याला व्यक्तीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. किनारपट्टीवरील शहर असलेल्या उमझिंटो येथील एका गृहनिर्माण वस्तीतील समुदायाने पोलिसांना या तांत्रिकाला पकडून देण्यास मदत केली. पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण तिघांना अटक केली. तपासादरम्यान खानचे मोबाईल फोन सापडल्यानंतर आणखी दोन जणांना अटक करण्यात आली. या दोघांनी मारेकऱ्यांकडून खानचे फोन खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला.

क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्कार

2013 मध्ये खानला दक्षिण आफ्रिकेमधील बौद्धिकदृष्ट्या दुर्बल क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्कार मिळाला होता. 

हा खेळाडू होता रोल मॉडेल

नवाज खानची आई झाकिया खान यांनी, दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटू हाशिम आमला हा त्याचा आवडता खेळाडू होता असं सांगितलं.  “तो ज्या खेळाडूला आदर्श म्हणून मानतो अशा हाशिम अमलाकडून पुरस्कार मिळालेला. त्यामुळे तो खूप आनंदित झाला, तो दिवस त्याच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा दिवस होता,” असं नवाजच्या आईने सांगितलं. 

आम्हाला त्याचा अभिमान

नवाज वाचू किंवा लिहू शकत नव्हता परंतु त्याच्या अपंगत्वाबद्दल थट्टा केली जात असूनही त्याने खेळात उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. याचा आम्हाला कुटुंब म्हणून कायम अभिमान राहील असंही त्याची आई म्हणाली.

अनेकांना प्रेरणा देत राहील

'दक्षिण आफ्रिका स्पोर्ट्स असोसिएशन फॉर द इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड'चे प्रवक्ते अल्बर्ट वॉर्निक यांनी खान त्याच्या क्रिकेट संघासह परदेश दौऱ्यावर जाण्यास उत्सुक होता, असं म्हटलेलं. मात्र त्यापूर्वीच त्याची हत्या करण्यात आली. नोव्हेंबर 2015 मध्ये हा प्रकार घडल्यानंतर माजी राष्ट्रीय क्रिकेट संयोजक आणि संघ व्यवस्थापक विन्स्टन स्टब्स यांनीही नवाज खानला आदरांजली अर्पण केलेली. "नवाज अतिशय शिस्तबद्ध, वचनबद्ध यष्टीरक्षक आणि फलंदाज होता. त्याच्याकडून बौद्धिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या इतर क्रिकेटपटूंना प्रेरणा मिळत राहील," असं म्हटलेलं.

