/तीन दिवस पोलीस कोठडीत राहणार क्रिकेटर अभिषेक पोरेल, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अजून एका आरोपीचा शोध सुरु

Abhishek Porel : लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेला क्रिकेटर अभिषेक पोरेल यांच्याबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. याप्रकरणी तपासात समोर आलं आहे की यात एक नाही तर दोन आरोपी आहेत. अभिषेक पोरेल सोबतच त्याच्या एका मित्राला सुद्धा आरोपी करण्यात आलं आहे. अभिषेकच्या मित्राला अद्याप पोलिसांनी अटक केलेली नाही. चिनसुरा जिल्हा न्यायालयाने पोरेल याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळणारा विकेटकिपर फलंदाज अभिषेक पोरेलला सोमवारी रात्री हुगली जिल्हा पोलिसांनी कर्नाटकच्या मेडिकल विद्यार्थिनीने केलेल्यातक्रारी प्रकरणी अटक केली आहे. राज्य सरकारला या प्रकरणी तपास करण्यास वेळ हवा असल्याने कोलकाता हायकोर्टाने मंगळवारी यासंदर्भातील सुनावणी 14 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे.
न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या न्यायालयात राज्य सरकारने अटकेनंतरची कार्यवाही आणि पुढील तपासाच्या संदर्भात मुदत मागितली. तसेच न्यायालयात एक अहवालही सादर करण्यात आला. सुनावणी तहकूब करताना न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी हे प्रकरण 14 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मेडिकलच्या विद्यार्थिनीने अभिषेक पोरेलवर लग्नाचं अमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. महिलेने आरोप केला की अभिषेक सोबत तिने परदेश प्रवास सुद्धा केला होता, मात्र पोरेलने त्यानंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तरुणी पोलिसात गेली. तक्रारीनुसार सुमारे दीड वर्षापूर्वी त्या दोघांमध्ये वाद झाला होता आणि हे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले होते, परंतु त्यावेळी कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली नव्हती. मात्र आता हायकोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे अभिषेक पोरेलला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे.
अभिषेक पोरेलने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी 35 आयपीएल सामने खेळले असून यात त्याने 769 धावा केल्या आहेत. यात त्याचा स्ट्राईक रेट 145 पेक्षा जास्त राहिला. विकेटकिपर फलंदाज अभिषेक पोरेलला दिल्ली कॅपिटल्सने 4 कोटींना त्यांना रिटेन केलं होतं. 2023 आयपीएलमध्ये तो ऋषभ पंतच्या जागी संघात आला होता. त्यानंतर त्याने जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवला.