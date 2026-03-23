IPL मधील सर्वात नशीबवान खेळाडू! फक्त 35 सामने खेळून 5 IPL ट्रॉफी जिंकला; ख्रिस गेल, डिव्हिलिअर्स यांनाही जमलं नाही ते करून दाखवलं

Aditya Tare : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि मोठी टी20 लीगपैकी आहे. जगभरातील दिग्गज क्रिकेटर्स या स्पर्धेचे अनेक सामने खेळलेत, पण या स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकणं हे प्रत्येकालाच शक्य होतं असं नाही. विराट कोहलीने तब्बल 17 वर्षांनी आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. सचिन तेंडुलकरने (Sachin Tendulkar) सहा सीजननंतर पहिली आयपीएल ट्रॉफी जिंकली तर एम एस धोनीने 278 सामने खेळून 5 आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. तर ख्रिस गेल, डिव्हिलिअर्स, अक्षर पटेल, केएल राहुल अशा खेळाडूंना तर 100 हून अधिक सामने खेळल्यावर सुद्धा एकही ट्रॉफी जिंकता आली नाही. मात्र एक असा नशीबवान खेळाडू आहे की ज्याने आयपीएल करिअरमध्ये फक्त 35 सामने खेळले पण त्याने 5 ट्रॉफी जिंकल्या. त्या खेळाडूचं नाव आहे आदित्य तरे (Aditya Tare). आतापर्यंत फक्त रोहित शर्मा आणि अंबाती रायडूच्या नावावर आयपीएलमध्ये आदित्य तरे पेक्षा जास्त 6 -6 आयपीएल ट्रॉफी आहेत.
मुंबई इंडियन्सचा माजी विकेटकिपर आदित्य तरे 2013, 2015, 2016, 2019 आणि 2020 मध्ये आयपीएलमध्ये चॅम्पियन संघाचा भाग होता. तो चारवेळा मुंबई इंडियन्स आणि एकदा सनरायजर्स हैदराबादचा भाग असताना चॅम्पियन बनला. 2010 मध्ये त्याने मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये डेब्यू केला. केवळ 35 सामन्यांच्या आयपीएल करिअरमध्ये मुंबई आणि हैदराबाद सोडून तो दिल्ली संघासाठी सुद्धा खेळला. 28 इनिंग्समध्ये त्याच्या नावावर 339 धावा आणि नावावर एक अर्धशतक आहे.
आदित्य तरेला आयपीएल 2014 मध्ये त्याने मारलेल्या या संस्मरणीय सिक्ससाठी ओळखला जातो. 2024 च्या आयपीएल सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या समोर राजस्थान रॉयल्सचा संघ होता. यावेळी मुंबई इंडियन्सला प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी एका बॉलवर बाउंड्रीची गरज होती. तेव्हा आदित्य तरेने पहिल्याच बॉलचा सामना करत असताना जेम्स फॉकनरच्या बॉलवर षटकार मारून मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमध्ये पोहोचवले होते.
आदित्य तरे रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबई संघाचा कर्णधार राहिलेला आहे. त्याने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करिअरमध्ये 101 सामने खेळलेत आणि 35 पेक्षा जास्त सरासरीने 5608 धावा केल्या आहेत. यात 10 शतकांचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याची सरासरी 40 आहे. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई आणि उत्तराखंडचेही प्रतिनिधित्व करतो. आदित्य तारेने आपल्या 130 टी20 सामन्यांच्या कारकिर्दीत 2630 धावा केल्या आहेत.
आदित्य तरे याचा जन्म 7 नोव्हेंबर 1987 रोजी मुंबई, महाराष्ट्रात झाला होता. सुरुवातीला क्रिकेटवेड्या तरेने स्थानिक मैदानांवर आणि शालेय स्पर्धांमध्ये खेळायला सुरुवात केली. जिथे त्याचे विकेटकिपर फलंदाज म्हणून कौशल्य क्रिकेट तज्ज्ञांच्या नजरेत दिसून आले. आदित्य तरेने अनुभवी प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतले आणि मुंबईच्या मजबूत देशांतर्गत क्रिकेट प्रणालीतून प्रगती करत शालेय आणि क्लब संघांचे प्रतिनिधित्व केले, त्यानंतर त्याने वयोगट क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याला भारतातील सर्वात स्पर्धात्मक संघांपैकी एक असलेल्या मुंबईच्या रणजी ट्रॉफी संघात स्थान मिळाले. तरेला त्याच्या शांत स्वभावामुळे आणि उत्कृष्ट विकेटकिपिंग कौशल्यामुळे जास्त ओळख मिळाली.
आदित्य तरेला भारतीय संघाकडून बांगलादेश विरुद्ध वनडे सामन्यात 2014 मध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली होती. तो भारतासाठी केवळ एकच वनडे सामना खेळला आणि त्यानंतर त्याला फारशा संधी मिळाल्या नाहीत. मात्र त्याचं आंतरराष्ट्रीय करिअर जरी मोठं नसलं तरी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने जबरदस्त कामगिरी केली.