/झिम्बाब्वेच्या ब्रेंडन टेलरने मोडला सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा जगातील एकमेव ठरला

Brendan Taylor Break Record Of Sachin Tendulkar : झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात मंगळवारी 15 सप्टेंबर रोजी पहिला वनडे सामना हरारे स्पोर्ट्स यांच्यात खेळवला गेला. झिम्बाब्वेचा दिग्गज विकेटकिपर ब्रेंडन टेलरने इतिहास रचून सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरला मागे सोडून 40 वर्षीय टेलर वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक काळ खेळणारा खेळाडू बनला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध मैदानावर उतरताच टेलरचे वनडे करिअर 22 वर्ष आणि 4 महिन्यांचं झालं आहे. तर तेंडुलकरचं वनडे करिअर हे 22 वर्ष आणि 3 महिन्यांचं होतं.
झिम्बाब्वेच्या ब्रेंडन टेलरने 20 एप्रिल 2004 मध्ये श्रीलंकेच्या विरुद्ध खेळताना वनडेत केलं होतं. यात महत्वाची गोष्ट अशी की ब्रेंडन टेलरने एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती सुद्धा घेतली होती आणि आयसीसीने त्याच्यावर साडेतीन वर्षांचा बॅन सुद्धा लावला होता. मात्र या सगळ्या गोष्टीनंतर सुद्धा ब्रेंडन टेलरने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक काळ खेळण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावे केला आहे.
झिम्बाब्वेच्या विकेटकिपर फलंदाजाने 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. यानंतर 2022 मध्ये 'अँटी-डोपिंग' आणि 'अँटी-करप्शन' नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयसीसीने त्याच्यावर साडेतीन वर्षांची बंदी घातली. ही बंदीची मुदत संपल्यानंतर 2025 मध्ये त्याने निवृत्तीतून बाहेर पडून झिम्बाब्वेच्या संघात पुनरागमन केले.
झिम्बाब्वेच्या ब्रेंडन टेलरने सर्वात जास्तवेळ हा वनडे फॉरमॅटमध्ये एक्टीव्ह राहण्याच्याबाबतीत तेंडुलकरला मागे सोडलं आहे. मात्र धावांच्याबाबतीत तो खूप मागे आहे. सचिन तेंडुलकरने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 18,426 एकदिवसीय धावा केल्या, तर टेलरने आतापर्यंत केवळ 6704 धावा केल्या आहेत. धावांच्या संख्येचा विचार करता झिम्बाब्वेचा हा खेळाडू तेंडुलकरच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट फरकाने मागे आहे. खेळलेल्या सामन्यांच्या संख्येबाबतही मोठी तफावत दिसून येते. तेंडुलकरने कारकिर्दीत 463 वनडे सामने खेळले, तर टेलर केवळ 207 सामन्यांत खेळला आहे.