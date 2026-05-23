/विराटला प्रपोज करणाऱ्या क्रिकेटपटूच्या घरी चिमुकलीचे आगमन; मुलीचा पहिला फोटो केला शेअर

महिला क्रिकेट खेळाडू डॅनी वायट हिची पार्टनर जॉर्जी हॉजने एका मुलीला जन्म दिला आहे. त्यांनी ही माहिती त्याच्या सोशल मिडियावर शेअर केली आहे. इंग्लंडची महिला क्रिकेटपटू डॅनी वायट हीने 2024 मध्ये क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष वेधले होते.
सोशल मिडियावर सध्या महिला क्रिकेट खेळाडूचा एक फोटो व्हायरल होत आहे, यामध्ये इंग्लंडची महिला क्रिकेटपटू डॅनी वायट हिने तिच्या बाळाचे स्वागत केले आहे. महिला क्रिकेट खेळाडू डॅनी वायट हिची पार्टनर जॉर्जी हॉजने एका मुलीला जन्म दिला आहे. त्यांनी ही माहिती त्याच्या सोशल मिडियावर शेअर केली आहे. इंग्लंडची महिला क्रिकेटपटू डॅनी वायट हीने 2024 मध्ये क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष वेधले होते. तिने त्याच्या सोशल मिडियावर भारताचा सुपरस्टार विराट कोहली याला प्रपोज केल्यानंतर तिने सर्वाचे लक्ष वेधले होते.
2024 मध्ये इंग्लंडची महिला क्रिकेटपटू डॅनी वायट हिने तिच्या एक्स अकाउंटवर विराट कोहलीसाठी तिने लिहीले होते की, "कोहली, माझ्याशी लग्न कर," त्यानंतर विराट कोहलीने तिला एक बॅट भेटवस्तू म्हणून दिली होती. हे तिचे वक्तव्य जगभरामध्ये व्हायरल झाले होते.
हे ही वाचा
डॅनी वायट आणि जॉर्जी या समलिंगी जोडप्याने त्यांच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन सोशल मिडियावर त्यांच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. लग्न झाल्यानंतर जवळपास दोन वर्षानंतर डॅनी आणि जॉर्जी यांनी आता त्यांच्या आयुष्यात एका मुलीचे स्वागत केले आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी चाहते आणि क्रिकेट जगताकडून भरभरून शुभेच्छा मिळाल्या आहेत. त्यांनी त्याच्या मुलीचे नाव हे डेझी जेम्स वायट हॉज असे ठेवले आहे, त्यांच्या पोस्टखाली अनेक क्रिकेटपटू, सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
2024 ला झालेल्या टी20 विश्वचषक स्पर्धा सुरु असताना डॅनी वायट आणि जॉर्जी यांनी लग्न केले होते. डॅनी वायट हिची पार्टनर जॉर्जी ही एक फुटबॉल एजंट म्हणून काम करते. ती जगभरामधील अनेक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये आणि प्रमुख क्रिकेट स्पर्धांमध्ये ती प्रोत्साहन देताना दिसते.