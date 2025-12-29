English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Extramarital Affair मुळे क्रिकेटरचा घटस्फोट! पत्नीचा धक्कादायक खुलासा, तिला माझ्या पतीसोबत लग्न...

Extramarital Affair मुळे क्रिकेटरचा घटस्फोट! पत्नीचा धक्कादायक खुलासा, 'तिला माझ्या पतीसोबत लग्न...'

Cricketer Files For Divorce After Extramarital Affair: या क्रिकेटरच्या पत्नीने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत घडलेल्या साऱ्या प्रकाराची माहिती दिली आहे. तिने नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 29, 2025, 08:59 AM IST
Extramarital Affair मुळे क्रिकेटरचा घटस्फोट! पत्नीचा धक्कादायक खुलासा, 'तिला माझ्या पतीसोबत लग्न...'
इन्स्टाग्रामवरुन मांडली व्यथा

Cricketer Files For Divorce After Extramarital Affair: भारतीय संघातील अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने घटस्फोटानंतर सेकेंड इनिंग सुरु केली असून तो पुन्हा प्रेमात पडला आहे. दुसरीकडे फिरकीपटू युजवेंद्र चहलसुद्धा पुन्हा प्रेमात पडल्याची जोरदार चर्चा आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये या दोघांच्या सेकेंड इनिंगची जोरदार चर्चा असतानाच दुसरीकडे अन्य एका खेळाडूचा घटस्फोट होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या क्रिकेटपटूच्या पत्नीनेच त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. या क्रिकेटरच्या पत्नीने इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये धक्कादायक आरोप केले असून विभक्त होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे हा क्रिकेटर?

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. पत्नी सानिया अश्फाकपासून तो विभक्त होणार आहे. सहा वर्षांच्या संसारानंतर दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप सानियाने केला आहे. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याबद्दलची माहिती दिली आहे. सोशल मीडियावर तिने तीन पानांची पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने काय म्हटलंय पाहूयात...

"मी हे अत्यंत वेदनेत आणि खेदाने हे लिहित आहे. माझे घर उद्ध्वस्त झाले आहे, आणि माझ्या मुलांना त्यांच्या वडिलांशिवाय राहावे लागत आहे. मी तीन मुलांची आई आहे, ज्यात पाच महिन्यांच्या बाळाचा समावेश आहे. या चिमुकल्याला त्याच्या वडिलांनी अजून एकदाही कडेवर घेतलेले नाही. ही अशी गोष्ट नाही जी मी अशी जाहीरपणे सांगावी. माझी तशी इच्छाही नाही पण शांततेला कधीही कमजोरी समजू नये हे मला अधोरेखित करायचं आहे. 

इतर अनेक विवाहांप्रमाणे आमच्याही विवाहात अडचणी होत्या, तरीही तो टिकून होता. मी एक पत्नी आणि आई म्हणून कायमच वचनबद्ध राहिले आणि आमचे कुटुंब टिकवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. या विवाहाला ज्या गोष्टीने अखेरीस संपवले, ती म्हणजे एका तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप आहे. या व्यक्तीचा उद्देश माझ्या पतीशी लग्न करण्याचा होता आणि आधीच अडचणीत असलेल्या आमच्या नात्यासाठी हा अंतिम धक्का ठरला.

यानंतर, मी भावनिक छळ, गैरवर्तन, गर्भपात आणि गरोदरपणात असुरक्षित वाटत असताना मला एकटीला सोडून देण्यात आल्यासारख्या गोष्टी सहन केल्या आहेत. तरीही माझ्या मुलांसाठी आणि माझ्या घराच्या प्रतिष्ठेसाठी मी संयम ठेवला. घटस्फोटाची प्रक्रियाच कायदेशीर वादात आहे आणि त्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. सत्य योग्य मार्गाने समोर येईल. जे मला शांत करण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना हे माहित असावे की अन्यायाला उत्तर दिल्याशिवाय सोडू नये.

अल्लाह म्हणतो, "अन्याय करणारे जे काही करतात, त्याबद्दल अल्लाह अनभिज्ञ आहे असे समजू नका." तो असेही म्हणतो, "चांगल्या स्त्रिया चांगल्या पुरुषांसाठी आहेत, आणि चांगले पुरुष चांगल्या स्त्रियांसाठी आहेत." तसेच, हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की या प्रकरणातील प्रत्येक गुन्हेगाराविरुद्ध पुरावे उपलब्ध आहेत, परंतु ते सार्वजनिकपणे पोस्ट न करण्यासाठी मला धमक्या दिल्या जात आहेत. जो कोणी मला धमकावण्याचा प्रयत्न करेल, त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

आज मी सूडबुद्धीने नाही तर माझ्यासाठी, माझ्या मुलांसाठी आणि त्या प्रत्येक स्त्रीसाठी सत्याच्या बाजूने बोलतेय जीला शांतपणे सहन करण्यास सांगितले गेले.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sannia_ashfaq2

तिला पाठिंबा, त्याच्यावर टीका

अनेकांनी या पोस्टखाली सानिया अश्फाकला पाठिंबा दर्शवला असून या परिस्थितीमध्ये खंबीर राहा असं सांगितलं आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sannia_ashfaq2

अनेकांनी क्रिकेटपटू इमाद वसीमवर टीकास्र सोडलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
cricketerDivorceextramarital affairSannia Ashfaqinstagram

इतर बातम्या

Maharashtra Weather News : 48 तास महत्त्वाचे! जोरदार पाऊस क...

महाराष्ट्र बातम्या