Extramarital Affair मुळे क्रिकेटरचा घटस्फोट! पत्नीचा धक्कादायक खुलासा, 'तिला माझ्या पतीसोबत लग्न...'

Cricketer Files For Divorce After Extramarital Affair: भारतीय संघातील अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने घटस्फोटानंतर सेकेंड इनिंग सुरु केली असून तो पुन्हा प्रेमात पडला आहे. दुसरीकडे फिरकीपटू युजवेंद्र चहलसुद्धा पुन्हा प्रेमात पडल्याची जोरदार चर्चा आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये या दोघांच्या सेकेंड इनिंगची जोरदार चर्चा असतानाच दुसरीकडे अन्य एका खेळाडूचा घटस्फोट होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या क्रिकेटपटूच्या पत्नीनेच त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. या क्रिकेटरच्या पत्नीने इन्स्टाग्रामवर केलेल्या पोस्टमध्ये धक्कादायक आरोप केले असून विभक्त होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. पत्नी सानिया अश्फाकपासून तो विभक्त होणार आहे. सहा वर्षांच्या संसारानंतर दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप सानियाने केला आहे. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याबद्दलची माहिती दिली आहे. सोशल मीडियावर तिने तीन पानांची पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने काय म्हटलंय पाहूयात...
"मी हे अत्यंत वेदनेत आणि खेदाने हे लिहित आहे. माझे घर उद्ध्वस्त झाले आहे, आणि माझ्या मुलांना त्यांच्या वडिलांशिवाय राहावे लागत आहे. मी तीन मुलांची आई आहे, ज्यात पाच महिन्यांच्या बाळाचा समावेश आहे. या चिमुकल्याला त्याच्या वडिलांनी अजून एकदाही कडेवर घेतलेले नाही. ही अशी गोष्ट नाही जी मी अशी जाहीरपणे सांगावी. माझी तशी इच्छाही नाही पण शांततेला कधीही कमजोरी समजू नये हे मला अधोरेखित करायचं आहे.
इतर अनेक विवाहांप्रमाणे आमच्याही विवाहात अडचणी होत्या, तरीही तो टिकून होता. मी एक पत्नी आणि आई म्हणून कायमच वचनबद्ध राहिले आणि आमचे कुटुंब टिकवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. या विवाहाला ज्या गोष्टीने अखेरीस संपवले, ती म्हणजे एका तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप आहे. या व्यक्तीचा उद्देश माझ्या पतीशी लग्न करण्याचा होता आणि आधीच अडचणीत असलेल्या आमच्या नात्यासाठी हा अंतिम धक्का ठरला.
यानंतर, मी भावनिक छळ, गैरवर्तन, गर्भपात आणि गरोदरपणात असुरक्षित वाटत असताना मला एकटीला सोडून देण्यात आल्यासारख्या गोष्टी सहन केल्या आहेत. तरीही माझ्या मुलांसाठी आणि माझ्या घराच्या प्रतिष्ठेसाठी मी संयम ठेवला. घटस्फोटाची प्रक्रियाच कायदेशीर वादात आहे आणि त्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. सत्य योग्य मार्गाने समोर येईल. जे मला शांत करण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना हे माहित असावे की अन्यायाला उत्तर दिल्याशिवाय सोडू नये.
अल्लाह म्हणतो, "अन्याय करणारे जे काही करतात, त्याबद्दल अल्लाह अनभिज्ञ आहे असे समजू नका." तो असेही म्हणतो, "चांगल्या स्त्रिया चांगल्या पुरुषांसाठी आहेत, आणि चांगले पुरुष चांगल्या स्त्रियांसाठी आहेत." तसेच, हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की या प्रकरणातील प्रत्येक गुन्हेगाराविरुद्ध पुरावे उपलब्ध आहेत, परंतु ते सार्वजनिकपणे पोस्ट न करण्यासाठी मला धमक्या दिल्या जात आहेत. जो कोणी मला धमकावण्याचा प्रयत्न करेल, त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
आज मी सूडबुद्धीने नाही तर माझ्यासाठी, माझ्या मुलांसाठी आणि त्या प्रत्येक स्त्रीसाठी सत्याच्या बाजूने बोलतेय जीला शांतपणे सहन करण्यास सांगितले गेले.
अनेकांनी या पोस्टखाली सानिया अश्फाकला पाठिंबा दर्शवला असून या परिस्थितीमध्ये खंबीर राहा असं सांगितलं आहे.
अनेकांनी क्रिकेटपटू इमाद वसीमवर टीकास्र सोडलं आहे.