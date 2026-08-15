Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /लाइव्ह सामन्यात गर्लफ्रेंडला मेसेज करणं पडलं महागात, BCCI कडून क्रिकेटपटूला 1 लाखांचा दंड; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

लाइव्ह सामन्यात गर्लफ्रेंडला मेसेज करणं पडलं महागात, BCCI कडून क्रिकेटपटूला 1 लाखांचा दंड; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

क्रिकेटच्या मैदानात कडक नियम पाळावे लागतात नाही तर कारवाई होऊ शकते. असंच काहीसं अलीकडेच घडलेलं दिसलं. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 15, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:33 AM IST
लाइव्ह सामन्यात गर्लफ्रेंडला मेसेज करणं पडलं महागात, BCCI कडून क्रिकेटपटूला 1 लाखांचा दंड; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: भारत-पाकिस्तानचा एकमेकांवर अविश्वास; दोन्ही देशातील नागरिकांना समोरचा देश का वाटतोय 'शत्रू'?
2
3
4
5