/लाइव्ह सामन्यात गर्लफ्रेंडला मेसेज करणं पडलं महागात, BCCI कडून क्रिकेटपटूला 1 लाखांचा दंड; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाडूंनी केवळ आपल्या कामगिरीवरच नाही, तर नियमांचे पालन करण्यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. याचा प्रत्यय तामिळनाडू प्रीमियर लीगमध्ये (TNPL) एका क्रिकेटपटूला आला आहे. सामन्यादरम्यान डगआउटमध्ये मोबाईल फोनचा वापर करून गर्लफ्रेंडला मेसेज केल्याने या खेळाडूवर कारवाई करण्यात आली आहे. तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनने (TNCA) संबंधित खेळाडूची ओळख अद्याप जाहीर केलेली नाही. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) अँटी-करप्शन अँड सिक्युरिटी युनिटने (ACSU) त्याच्यावर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, सध्याच्या TNPL हंगामातील उर्वरित सामन्यांमधून त्याला दूर ठेवण्यात आले आहे.
अलीकडे झालेल्या TNPL सामन्यादरम्यान संबंधित क्रिकेटपटू डगआउटमध्ये आपल्या मोबाईलवरून गर्लफ्रेंडला मेसेज करताना आढळला. प्रथमदर्शनी ही बाब साधी वाटू शकते, मात्र क्रिकेटमधील भ्रष्टाचारविरोधी नियमांनुसार खेळाडू आणि सामन्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांना डगआउटमध्ये मोबाईल वापरण्यास परवानगी नसते. मोबाईलचा असा वापर खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांचे क्षेत्र (PMOA) प्रोटोकॉलचे उल्लंघन मानला जातो. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या क्रिकेटपटूवर मॅच फिक्सिंग किंवा भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप करण्यात आलेला नाही. त्याची चूक मुख्यतः अँटी-करप्शन प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित आहे.
या प्रकरणानंतर TNCA संबंधित खेळाडूवर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अखेर कठोर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याऐवजी त्याच्यावर आर्थिक दंड आणि सध्याच्या TNPL हंगामातील उर्वरित सामन्यांपासून दूर ठेवण्याची कारवाई करण्यात आली.
TNCAच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित खेळाडूचे नाव सध्या जाहीर केले जाणार नाही, कारण या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र, या खेळाडूबाबत काही माहिती समोर आली आहे. तो डावखुरा फलंदाज असून त्याने मागील रणजी ट्रॉफी हंगामात तामिळनाडूकडून पदार्पण केले होते. त्या हंगामात त्याने दोन अर्धशतकेही झळकावली होती. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, खेळाडूवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नसला तरी सामन्यादरम्यान PMOAमध्ये मोबाईल वापरण्याची परवानगी नसल्यामुळे त्याने नियम मोडला.
क्रिकेटमधील अँटी-करप्शन नियम किती कडक आहेत, यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. खेळाडू आणि बहुतांश सपोर्ट स्टाफला स्टेडियममध्ये पोहोचल्यानंतर आपले मोबाईल फोन बंद करून निर्धारित ठिकाणी जमा करावे लागतात. टीम मॅनेजरलाही मोबाईल वापरण्याची मुभा केवळ ड्रेसिंग रूममध्ये असते. डगआउटमध्ये फोन वापरण्याची परवानगी नसते. या नियमांमागचा मुख्य उद्देश सामन्याशी संबंधित संवेदनशील माहिती बाहेर जाण्याची शक्यता कमी करणे हा आहे. विशेषतः बुकी किंवा भ्रष्ट घटकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती पोहोचू नये, यासाठी अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सामन्याशी संबंधित आकडेवारी आणि विश्लेषणासाठी नियुक्त केलेल्या विशिष्ट विश्लेषकांना ठरावीक ठिकाणी कॉम्प्युटर वापरण्याची परवानगी असते. मात्र, ही सुविधा सर्व खेळाडू किंवा सपोर्ट स्टाफसाठी उपलब्ध नसते. मोबाईलच्या वापराबाबतचे नियम मात्र अधिक कठोर आहेत.
मोबाईल वापराच्या नियमांबाबत यापूर्वी IPL 2026मध्येही एक प्रकरण चर्चेत आले होते. राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर रोमी भिंडर यांच्यावर डगआउटमध्ये फोन वापरल्याबद्दल 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या घटनेमुळे एक महत्त्वाचा मुद्दाही समोर आला. डगआउटमध्ये मोबाईल वापरण्यावर निर्बंध असले तरी ड्रेसिंग रूममधील वापराबाबत नियमांची अंमलबजावणी वेगळी असू शकते.
एकूणच, तामिळनाडूच्या या क्रिकेटपटूने गर्लफ्रेंडला केलेला साधा मेसेज त्याच्यासाठी चांगलाच महागात पडला. क्रिकेटमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन किती गंभीरपणे घेतले जाते, याचे हे आणखी एक उदाहरण ठरले आहे.