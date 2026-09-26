/हार्दिक पंड्याचं कमबॅक पुन्हा रखडलं? दुखापतीने वाढवलं टेन्शन, सीरिजमधून बाहेर होण्याचा धोका

Hardik Pandya Injury : भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या हा मागील अनेक महिन्यांपासून दुखापतग्रस्त होता. मात्र त्याचा काहीच दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया ए विरुद्ध भारत ए यांच्यात होणाऱ्या अनऑफिशियल 50 ओव्हरच्या सामन्यात टीम इंडियात समावेश करण्यात आला. चार महिन्यांहून अधिक काळानंतर हार्दिक पांड्या हा भारतीय संघाकडून मैदानात उतरणार होता. मात्र त्याच्या उजव्या पोटरीतील वेदना पुन्हा उद्भवल्याने त्याच्या पुनरागमनाच्या योजनांवर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर सीरिजमधून बाहेर होण्याची टांगती तलवार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सच्या सांगण्यानुसार 32 वर्षांच्या हार्दिक पांड्याला मागच्या काही दिवसांपासून उजव्या पोटरीत पुन्हा वेदना जाणवत आहेत. दुखापतीची गंभीरता पाहून नुकतेच त्याचे काही मेडिकल स्कॅन करण्यात आले. त्यानंतर, डॉक्टर आणि वैद्यकीय पथकाने त्याला सध्या कोणत्याही सामन्यात न खेळता विश्रांती घेण्याचा आणि काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेष म्हणजे हार्दिक आधीच बेंगळुरू येथील 'बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स'मध्ये आहे, जिथे तो जुन्या दुखापतींतून सावरण्यासाठी कठोर पुनर्वसन प्रक्रियेतून जात आहे.
हार्दिक पांड्यासाठी 2026 हे वर्ष दुखापतीच्या कारणांमुळे निराशाजनक ठरले. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून त्याला किमान चार सामने खेळता आले नाहीत, ज्यामुळे सूर्यकुमार यादवची कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. दुखापतीच्या समस्यांमुळे हार्दिकला आयर्लंड, इंग्लंड आणि झिम्बाब्वेचे दौरे मुकावे लागले. तसेच तो अफगाणिस्तानविरुद्धची मायदेशातील टी20 सीरिज, वेस्ट इंडिजविरुद्धची मायदेशातील सीरिज किंवा 2026 च्या एशियन गेम्सचाही भाग होऊ शकला नाही.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाच्या दृष्टिकोनातून सिलेक्टर्सनी हार्दिकला ऑस्ट्रेलिया ए विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियात सामील केलेले. जेणेकरून तो सामन्यासाठी आपली फिटनेस सिद्ध करू शकेल, परंतु पायाच्या घोट्याच्या वारंवार होणाऱ्या दुखापतीमुळे या योजनेत पुन्हा अडथळा आला आहे. परिणामी तो ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्धची सीरिज मुकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.