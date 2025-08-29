मुंबईतील मराठमोळ्या क्रिकेटरचं ओमान संघात सिलेक्शन, आशिया कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळणार?

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही बहुचर्चित क्रिकेट स्पर्धा सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. 9 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीदरम्यान आशिया कप स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. यंदा ही स्पर्धा यूएईतील दुबई आणि अबुदाबी या दोन शहरांमध्ये रंगणार असून यात 8 संघ विजेतेपदासाठी एकमेकांविरुद्ध क्रिकेटच्या मैदानात भिडतील. यंदा भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग या देशांनी स्पर्धेत सहभाग घेतलाय. एक एक करून सर्व देश आशिया कप 2025 साठी त्यांच्या संघांची घोषणा करत आहेत. अशातच ओमान देशाने सुद्धा त्यांच्या आशिया कपसाठी त्यांच्या संघाची घोषणा केली असून यातील विशेषबाब म्हणजे यात एका मुंबईतील मराठमोळ्या क्रिकेटरचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.
क्रिकेटर करण कमलाकर सोनावळे हा मुंबईतील कन्नमवार नगर, विक्रोळी पूर्व येथे राहणारा आहे. करणने क्रिकेटमध्ये करिअर करण्यासाठी खूप कष्ट घेतलेत. अशातच त्याचा आशिया कपसाठी ओमान संघात संधी मिळाल्याने त्याच्या कुटुंबात आणि मित्रपरिवारात सुद्धा उत्साहाचे वातावरण आहे. दोन दिवसांपूर्वी ओमान क्रिकेट बोर्डाकडून आशिया कपसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग यांचा समावेश आहे. भारत आणि ओमान हे संघ एकाच ग्रुपमध्ये असल्याने यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाईल. जर करण सोनावळेचं ओमानच्या प्लेईंग 11 मध्ये सिलेक्शन झालं तर तो भारताविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल. करण सोनावळेने जुलै 2024 मध्ये स्कॉटलंड विरुद्ध ओमान संघाकडून वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये त्याने टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.
यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल. या स्पर्धेची फायनल 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, सुफयान युसूफ, आशिष ओडेदेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान मेहमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावळे, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इम्रान, नदीम खान आणि श्रीवास्तव अहमद.
ओमानच्या संघात कोणत्या मराठी क्रिकेटरचा समावेश आहे?
मुंबईतील विक्रोळी येथील करण कमलाकर सोनावळे या मराठमोळ्या क्रिकेटरचा ओमानच्या आशिया कप 2025 च्या संघात समावेश आहे.
करण सोनावळे कोण आहे आणि त्याला ओमानच्या संघात कशी संधी मिळाली?
करण सोनावळे हा मुंबईतील कन्नमवार नगर, विक्रोळी पूर्व येथील क्रिकेटर आहे. त्याने क्रिकेटमध्ये करिअर करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ओमान क्रिकेट बोर्डाने आशिया कप 2025 साठी त्याच्या नावाची घोषणा केली, ज्यामुळे त्याच्या कुटुंबात आणि मित्रपरिवारात आनंदाचे वातावरण आहे.
आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेचे स्वरूप काय आहे?
स्पर्धा ग्रुप स्टेजपासून सुरू होईल, ज्यामध्ये 8 संघांना दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल.