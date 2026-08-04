'प्रत्येक निर्णयाचा हिशोब द्यावा लागायचा', केएल राहुलच्या वक्तव्याने LSG मधील वादाची पुन्हा चर्चा

KL Rahul About LSG Owner : भारताचे विकेटकिपर फलंदाज केएल राहुल आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स या आयपीएल फ्रेंचायझीचे मालक संजीव गोयंका यांच्यातील वाद काही लपून राहिलेला नाही. केएल राहुलने मात्र याबाबत त्याचं म्हणणं कधीही खुलेपणाने मांडलं नव्हतं मात्र सध्या केएल राहुलचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात त्याने नाव न घेता संजीव गोयंकावर निशाणा साधला आहे. केएल राहुलने म्हटलं की 10 महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मी मेंटली जेवढा थकत नाही तेवढा 2 महिन्यांच्या आयपीएलमध्ये थकून जातो.
जतिन सप्रु सोबत पॉडकास्टमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत केएल राहुलने म्हटले होते की, 'कर्णधार म्हणून, मला ओनरशिप स्तरावरील अनेक बैठका, आढावा आणि स्पष्टीकरणे यांसारख्या गोष्टींना सामोरे जावे लागले आणि हे काम मानसिकदृष्ट्या अत्यंत थकवणारे होते. आयपीएल सीजन संपताना सलग दहा महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळल्यानंतर वाटणाऱ्या थकव्यापेक्षाही अधिक मानसिक आणि शारीरिक थकवा मला जाणवला'. केएल राहुल पुढे म्हणाला की, 'मला वारंवार विचारलं जातं की मी काही वेगळे निर्णय का घेतले, कोणत्या खेळाडूला संघात का घेतलं, संघाने खराब परफॉर्मन्स का दिला? इत्यादी. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तुम्ही कोच आणि सिलेक्टर्सला उत्तर देण्यासाठी बांधील असता जे खेळातील बारकावे समजतात'.
केएल राहुल आणि संजीव गोएंका यांच्यातील वाद लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद सामन्यानंतर चव्हाट्यावर आलं होता. यावेळी सामन्यात लखनऊबने प्रथम फलंदाजी करून 4 विकेट गमावून 165 धावा केल्या होत्या. एसआरएचने फक्त 9.4 ओव्हरमध्ये कोणतीही विकेट गमावल्या शिवाय टार्गेट पूर्ण केलं होतं. हा सामना संपताच लखनऊ संघाचे मालक संजीव गोएंका हे मैदानावर आले आणि त्यांच्यात आणि केएल राहुलमध्ये वाद झाला. दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं हे समोर आलेलं नसलं तरी संजीव गोएंका यावेळी चिडलेले दिसले तर केएल राहुल सुद्धा त्रस्त दिसत होता.
केएल राहुलच्या नेतृत्वात लखनऊ सुपर जाएंट्सने दोनदा प्लेऑफपर्यंत मजल मारली होती. 2024 मध्ये लखनऊ संघाचा प्रवास लीग स्टेजवर संपल्यावर केएल राहुल हा संघातून वेगळा झाला. त्यानंतर ऋषभ पंतने आयपीएलचे दोन सीजन लखनऊ सुपर जाएंट्सचं नेतृत्व सांभाळलं. मात्र ते एकदाही टॉप 4 मध्ये पोहोचू शकले नाहीत. त्यानंतर आता तो दिल्ली कॅपिटल्समध्ये परतला असून आता केएल राहुल आणि ऋषभ पंत हे दोघे एकत्र खेळताना दिसतील.