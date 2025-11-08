English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
13 वर्षांची शिक्षा, वर्ल्ड कप चॅम्पियन होताच माफ... क्रांती गौडच्या विजयानंतर वडिलांना मिळणार न्याय

Kranti Gaud Father : 22 वर्षांची युवा वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड हिने भारताला आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकवून देण्यात मोठं योगदान दिलं. यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सस्पेन्शनची शिक्षा भोगणाऱ्या तिच्या वडिलांना न्याय मिळवून देण्याचं आश्वसन दिलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 8, 2025, 07:44 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Kranti Gaud Father : टीम इंडियाने हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नेतृत्वात आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 (Womens World Cup 2025) जिंकून इतिहास रचला आहे. टीम इंडियाला वर्ल्ड चॅम्पियन बनवण्यात 22 वर्षांची युवा वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड (Kranti Gaud) हिचं मोलाचं योगदान होतं. वर्ल्ड कप चॅम्पिअन बनल्यावर क्रांती जेव्हा तिच्या घरी मध्यप्रदेशच्या छिंदवारा येथे पोहोचली तेव्हा तिचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. तिला मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सन्मानित सुद्धा केलं. सन्मान करण्यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी क्रांतीला एवढं आश्वासन दिलं ज्यामुळे क्रांतीचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. क्रांती गौडच्या विजयानंतर 13 वर्षांपासून सस्पेन्शनची शिक्षा भोगणाऱ्या तिच्या वडिलांना अखेर न्याय मिळाला. 

मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आश्वासन : 

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी क्रांती गौडला सन्मानित करताना मागील 13 वर्षांपासून सस्पेंड असणाऱ्या वडील मुन्ना लाल गौड यांना त्यांची नोकरी पुन्हा बहाल करण्यात येणार असं आश्वासन दिलं. क्रांती गौडचे वडील मुन्ना लाल यांना 2012 मध्ये पोलिसांच्या नोकरीतून सस्पेंड करण्यात आलं होतं. ते मध्यप्रदेश पोलिसांमध्ये कॉन्सटेबल पदावर काम करत होते. 2012 मध्ये मुन्ना लाल गौड यांच्यावर निवडणुकीदरम्यान ड्यूटीवर असताना कोणत्या तरी कारणामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या घटनेनंतर गौड कुटुंबाला समाजात खूप अपमान सहन करावा लागला होता. वडिलांची नोकरी गेल्यावर कमिटी गौडच्या मोठ्या भावाने संपूर्ण घराला सांभाळलं. क्रांती गौडला एकूण 8 भावंडं असून वडिलांना निलंबित केल्यावर क्रांतीच्या मोठ्या भावाने बस कंडक्टरची नोकरी करून संपूर्ण कुटुंबाचं पालन पोषण केलं. 

मुलांसोबत खेळायची क्रिकेट : 

भारताला प्रथमच महिला वर्ल्ड कप जिंकवून देणाऱ्या भारतीय संघाची सदस्य असणारी क्रांती गौडच्या यशामुळे तिचं कुटुंब खूप खुश आहे. क्रांतीसाठी हा टप्पा गाठणं सोपे नव्हतं. तिचे वडील निलंबित असल्याने आणि आठ जणांचे मोठे कुटुंब असल्याने, क्रांतीला क्रिकेट कारकीर्द घडवताना मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. ती सुरुवातीच्या काळात मुलांसोबत क्रिकेट खेळायची. सुरुवातीला लोक तिची खिल्ली उडवायचे पण क्रांतीने त्यांच्यावर लक्ष दिलं नाही आणि तिला मोठं यश मिळालं. 

क्रांति गौडचं वर्ल्ड कपमधील प्रदर्शन : 

महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये क्रांती गौडच्या कामगिरी प्रभावी होती. तिने टीम इंडियासाठी आठ सामन्यांमध्ये नऊ विकेट्स घेतल्या. ग्रुप स्टेजमध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या तिच्या दमदार कामगिरीमुळे तिला प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणूनही निवडण्यात आले.

FAQ : 

क्रांती गौड कोण आहे?
क्रांती गौड ही एक 22 वर्षांची युवा वेगवान गोलंदाज आहे जिने टीम इंडियाला आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकून देण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

क्रांती गौडच्या वडिलांना काय झाले आहे?
क्रांती गौडचे वडील मुन्ना लाल गौड यांना 2012 मध्ये पोलिसांच्या नोकरीतून सस्पेंड करण्यात आले होते, परंतु मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांना त्यांची नोकरी पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

4. क्रांती गौडची क्रिकेट कारकीर्द कशी आहे?
क्रांती गौडने सुरुवातीच्या काळात मुलांसोबत क्रिकेट खेळायची आणि तिने टीम इंडियासाठी आठ वनडे सामन्यांमध्ये नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत.

