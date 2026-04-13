Asha Bhosle Funeral : आशाताईंच्या पार्थिवापुढे मोहम्मद सिराज स्तब्ध; जनाईचं सांत्वंन करतानाचा व्हिडीओ समोर

Asha Bhosle Funeral Zanai Siraj Video : अष्टपैलू गायिका अशी ख्याती असणाऱ्या आणि सप्तसुरांवर कमालीची पकड असणाऱ्या आशा भोसले यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. भारतीय कलाजगतात प्रचंड भरिव योगदान देणाऱ्या आशाताईंच्या निधनानं सारा देश आणि फक्त कला नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्र हळहळलं. क्रिकेट विश्वसुद्धा इथं अपवाद ठरलं नाही. या गायिकेला अखेरचा निरोप देण्यासाठी म्हणून अंत्यदर्शनासाठी अनेक सेलिब्रिटींनी गर्दी केली. यामधलं एक नाव म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू मोहम्मद सिराज. ज्यानं या भावनिक प्रसंगी आशाताईंची नात आणि मानलेली बहीण जनाईचं सांत्वनही केलं. या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला.
आशा भोसले यांच्या अंत्यदर्शनावेळचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. माध्यम प्रतिनिधींनी प्रत्येक क्षण कॅमेता टीपण्याचा प्रयत्न करताना असाच एक क्षण कैद झाला. जिथं आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी क्रिकेटपटू (Mohammed Siraj) मोहम्मद सिराजनं हजेरी लावली. यावेळी पार्थिवाला वाहण्यासाठी आणलेला हार त्याच्या हाती दिसला. सिराज तिथं आला, तेव्हा त्याला पाहून आशाताईंची नात (Zanai Bhosle) जनाई भोसले त्याला बिलगली आणि आजीच्या निधनानं कोलमडलेल्या जनाईचं सिराजनं सांत्वन केलं. जनाई ही सिराजची मानलेली बहीण असून त्यांच्या नात्यातील सहजता आणि आपलेपणा या क्षणी पाहायला मिळाला. जनाईपुढं असणारं दु:ख मोठं असल्याचं समजून घेत सिराजनं तिला धीर दिला आणि तो पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी पुढं गेला. जिथं काही क्षण तो स्तब्ध उभा राहिला आणि आशाताईंना आदरांजली वाहिली.
आशा भोसले यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आलेल्या प्रत्येकाच्याच ओठी त्यांचं नाव आणि त्यांच्या असंख्य आठवणी होत्या. यावेळी त्यांचं संपूर्ण कुटुंबसुद्धा शोकसागरात बुडाल्याचं दिसून आलं. येणारा प्रत्येकजण भोसले कुटुंबाचं सांत्वन करताना दिसलं. जनाईचं आशाताईंशी अतिशय जवळचं आणि तितकंच खास नातं असल्यानं आजीच्या जाण्यानं ती कोलमडली होती. बराच वेळ ती त्यांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहत होती आणि डोळ्यातून अश्रूधारा थांबत नव्हत्या. हे दृश्य पाहणारा प्रत्येकजण यावेळी हळहळला.