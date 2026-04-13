Asha Bhosle Funeral : आशाताईंच्या पार्थिवापुढे मोहम्मद सिराज स्तब्ध; जनाईचं सांत्वंन करतानाचा व्हिडीओ समोर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Asha Bhosle Funeral Zanai Siraj Video : आशाताईंच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचला मोहम्मद सिराज; कोलमडलेल्या जनाईचं केलं सांत्वन... या भावनिक क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल...

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 04:18 PM IST
Asha Bhosle Funeral Zanai Siraj Video : अष्टपैलू गायिका अशी ख्याती असणाऱ्या आणि सप्तसुरांवर कमालीची पकड असणाऱ्या आशा भोसले यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. भारतीय कलाजगतात प्रचंड भरिव योगदान देणाऱ्या आशाताईंच्या निधनानं सारा देश आणि फक्त कला नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्र हळहळलं. क्रिकेट विश्वसुद्धा इथं अपवाद ठरलं नाही. या गायिकेला अखेरचा निरोप देण्यासाठी म्हणून अंत्यदर्शनासाठी अनेक सेलिब्रिटींनी गर्दी केली. यामधलं एक नाव म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू मोहम्मद सिराज. ज्यानं या भावनिक प्रसंगी आशाताईंची नात आणि मानलेली बहीण जनाईचं सांत्वनही केलं. या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आला.

Add Zee News as a Preferred Source

ज्येष्ठ गायिकेच्या पार्थिवापुढं सिराज स्तब्ध...

आशा भोसले यांच्या अंत्यदर्शनावेळचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. माध्यम प्रतिनिधींनी प्रत्येक क्षण कॅमेता टीपण्याचा प्रयत्न करताना असाच एक क्षण कैद झाला. जिथं आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी क्रिकेटपटू (Mohammed Siraj) मोहम्मद सिराजनं हजेरी लावली. यावेळी पार्थिवाला वाहण्यासाठी आणलेला हार त्याच्या हाती दिसला. सिराज तिथं आला, तेव्हा त्याला पाहून आशाताईंची नात (Zanai Bhosle) जनाई भोसले त्याला बिलगली आणि आजीच्या निधनानं कोलमडलेल्या जनाईचं सिराजनं सांत्वन केलं. जनाई ही सिराजची मानलेली बहीण असून त्यांच्या नात्यातील सहजता आणि आपलेपणा या क्षणी पाहायला मिळाला. जनाईपुढं असणारं दु:ख मोठं असल्याचं समजून घेत सिराजनं तिला धीर दिला आणि तो पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी पुढं गेला. जिथं काही क्षण तो स्तब्ध उभा राहिला आणि आशाताईंना आदरांजली वाहिली.

हेसुद्धा पाहा : Zanai Bhosle: कोण आहे जनाई भोसले कोण आहे? आशा भोसलेंशी आहे खास नातं

आशा भोसले यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आलेल्या प्रत्येकाच्याच ओठी त्यांचं नाव आणि त्यांच्या असंख्य आठवणी होत्या. यावेळी त्यांचं संपूर्ण कुटुंबसुद्धा शोकसागरात बुडाल्याचं दिसून आलं. येणारा प्रत्येकजण भोसले कुटुंबाचं सांत्वन करताना दिसलं. जनाईचं आशाताईंशी अतिशय जवळचं आणि तितकंच खास नातं असल्यानं आजीच्या जाण्यानं ती कोलमडली होती. बराच वेळ ती त्यांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहत होती आणि डोळ्यातून अश्रूधारा थांबत नव्हत्या. हे दृश्य पाहणारा प्रत्येकजण यावेळी हळहळला.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
zanai bhosleasha bhosleAsha Bhosle funeralAsha Bhosle funeral videoasha bhosle grand daughter

इतर बातम्या

Explained : ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळं वाद पेटलाय, ति...

विश्व