Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Viral Video: सध्या भारतीय सलामीवीर पृथ्वी शॉचे नाव अभिनेत्री आकृती अग्रवालशी जोडले जात आहे. दोघेही सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट करताना दिसत आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 12:20 PM IST
'ही माझी जबाबदारी नाही...', पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवालचा मजेदार Video Viral

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Viral Video: टीम इंडियाचा तरुण ओपनर पृथ्वी शॉ सध्या क्रिकेटपेक्षा आपल्या पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याचं नाव अभिनेत्री आणि इन्फ्लुएंसर आकृती अग्रवालसोबत जोडलं जातंय. दोघांचे एकत्र फोटो आणि व्हिडीओ सतत व्हायरल होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी दोघे गणेशोत्सव एकत्र साजरा करतानाही दिसले होते. आता आकृती अग्रवालने एक खास व्लॉग शेअर केला आहे ज्यात ती आणि पृथ्वी शॉ लोनावळ्याला मिनी व्हेकेशन एन्जॉय करताना दिसत आहेत. त्या व्हिडीओमध्ये दोघे एकत्र डान्स करताना, झिपलाइन सारख्या अॅडव्हेंचर अॅक्टिव्हिटीजमध्ये सहभागी होताना आणि मजामस्ती करताना दिसत आहेत.

'ही माझी जबाबदारी नाही' शॉची मजेदार कमेंट

या व्लॉगमध्ये आकृती आर्चरी करताना दिसते. त्यावेळी शॉ मजेत म्हणतो, "मी आधीच साईन करून घेतलंय, तुला काही झालं तर माझी जबाबदारी नाही." त्यावर आकृती खिल्ली उडवत म्हणते, "किती वाईट आहे हा!" या मजेदार नोकझोकने चाहत्यांचेही मनोरंजन झालं असून, फॅन्सनी व्हिडीओवर भन्नाट कमेंट्स केल्या आहेत.

आकृती अग्रवाल कोण आहे?

लखनौमध्ये जन्मलेली आणि मुंबईतील निर्मला मेमोरियल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलेली आकृतीने सुरुवात कंटेंट क्रिएटर म्हणून केली. इंस्टाग्रामवरील रिलेटेबल रील्स आणि ग्लॅमरस फोटोंमुळे तिने मोठा चाहता वर्ग तयार केला. सध्या तिच्या युट्युबवर 70 हजारांहून अधिक सब्स्क्राइबर्स आहेत. लवकरच येणारा तिचा ‘त्रिमुखा’ हा चित्रपट तिला बॉलिवूडमध्ये नवी ओळख देऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

 

शॉचे आधीचे रिलेशनशिप चर्चेत

याआधी पृथ्वी शॉचं नाव मॉडेल निधी तपाडियासोबत जोडलं गेलं होतं. मात्र, त्यांचा ब्रेकअप झाल्याचं सोशल मीडिया पोस्टमधून स्पष्ट झालं होतं. आता आकृतीसोबतच्या वाढत्या जवळीकमुळे फॅन्सना वाटतंय की हे नातं खऱ्या अर्थानं कन्फर्म झालं आहे.

FAQ

Q1. पृथ्वी शॉ सध्या कोणत्या कारणामुळे चर्चेत आहे?

A1. टीम इंडियातून बाहेर असलेला पृथ्वी शॉ सध्या क्रिकेटपेक्षा आपल्या पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत आहे. त्याचं नाव अभिनेत्री आणि इन्फ्लुएंसर आकृती अग्रवालसोबत जोडलं जात आहे.

Q2. व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय खास आहे?

A2. आकृती अग्रवालने शेअर केलेल्या व्लॉगमध्ये ती आणि पृथ्वी शॉ लोनावळ्यात व्हेकेशन एन्जॉय करताना दिसतात. डान्स, झिपलाइन, आर्चरीसारख्या अॅक्टिव्हिटीज आणि मजेशीर नोकझोकमुळे हा व्हिडीओ फॅन्सना खूप आवडला.

Q3. आकृती अग्रवाल कोण आहे?

A4. आकृतीचा जन्म लखनौमध्ये झाला असून तिने मुंबईतील निर्मला मेमोरियल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. ती सुरुवातीला कंटेंट क्रिएटर होती. इंस्टाग्राम रील्स, फोटोशूट्स आणि युट्युबवरील व्हिडिओमुळे तिने लोकप्रियता मिळवली आहे. तिच्या युट्युबवर 70,000 हून अधिक सब्स्क्राइबर्स आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Prithvi ShawViral VideoAkriti Agarwal

