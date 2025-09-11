'ही माझी जबाबदारी नाही...', पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवालचा मजेदार Video Viral

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Viral Video: टीम इंडियाचा तरुण ओपनर पृथ्वी शॉ सध्या क्रिकेटपेक्षा आपल्या पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याचं नाव अभिनेत्री आणि इन्फ्लुएंसर आकृती अग्रवालसोबत जोडलं जातंय. दोघांचे एकत्र फोटो आणि व्हिडीओ सतत व्हायरल होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी दोघे गणेशोत्सव एकत्र साजरा करतानाही दिसले होते. आता आकृती अग्रवालने एक खास व्लॉग शेअर केला आहे ज्यात ती आणि पृथ्वी शॉ लोनावळ्याला मिनी व्हेकेशन एन्जॉय करताना दिसत आहेत. त्या व्हिडीओमध्ये दोघे एकत्र डान्स करताना, झिपलाइन सारख्या अॅडव्हेंचर अॅक्टिव्हिटीजमध्ये सहभागी होताना आणि मजामस्ती करताना दिसत आहेत.
या व्लॉगमध्ये आकृती आर्चरी करताना दिसते. त्यावेळी शॉ मजेत म्हणतो, "मी आधीच साईन करून घेतलंय, तुला काही झालं तर माझी जबाबदारी नाही." त्यावर आकृती खिल्ली उडवत म्हणते, "किती वाईट आहे हा!" या मजेदार नोकझोकने चाहत्यांचेही मनोरंजन झालं असून, फॅन्सनी व्हिडीओवर भन्नाट कमेंट्स केल्या आहेत.
लखनौमध्ये जन्मलेली आणि मुंबईतील निर्मला मेमोरियल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलेली आकृतीने सुरुवात कंटेंट क्रिएटर म्हणून केली. इंस्टाग्रामवरील रिलेटेबल रील्स आणि ग्लॅमरस फोटोंमुळे तिने मोठा चाहता वर्ग तयार केला. सध्या तिच्या युट्युबवर 70 हजारांहून अधिक सब्स्क्राइबर्स आहेत. लवकरच येणारा तिचा ‘त्रिमुखा’ हा चित्रपट तिला बॉलिवूडमध्ये नवी ओळख देऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
याआधी पृथ्वी शॉचं नाव मॉडेल निधी तपाडियासोबत जोडलं गेलं होतं. मात्र, त्यांचा ब्रेकअप झाल्याचं सोशल मीडिया पोस्टमधून स्पष्ट झालं होतं. आता आकृतीसोबतच्या वाढत्या जवळीकमुळे फॅन्सना वाटतंय की हे नातं खऱ्या अर्थानं कन्फर्म झालं आहे.
