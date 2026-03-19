English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वडिलांच्या मृत्यूनंतर क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजच्या लग्नाबाबत अपडेट, सासऱ्यांनी स्वतः दिली माहिती

वडिलांच्या मृत्यूनंतर क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजच्या लग्नाबाबत अपडेट, सासऱ्यांनी स्वतः दिली माहिती

टी20 वर्ल्ड कप 2026 संपल्यावर दोघे लग्न करतील असं सांगण्यात येत होतं, मात्र स्पर्धा सुरु असतानाच रिंकू सिंहच्या वडिलांचं गंभीर आजाराने दुर्दैवी निधन झालं. त्यानंतर आता रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजच्या लग्नाबाबत प्रियाचे वडील आमदार तुफानी सरोज यांनी एक अपडेट दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 19, 2026, 11:41 AM IST
Photo Credit - Social Media

Rinku Singh And Priya Saroj : क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि खासदार प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा गेल्यावर्षी जून महिन्यात पार पडला होता. त्यानंतर दोघे नोव्हेंबर 2025 मध्ये लग्न करणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, मात्र रिंकू सिंहच्या व्यस्त शेड्युलमुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 संपल्यावर दोघे लग्न करतील असं सांगण्यात येत होतं, मात्र स्पर्धा सुरु असतानाच रिंकू सिंहच्या वडिलांचं गंभीर आजाराने दुर्दैवी निधन झालं. ज्यामुळे आता  रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज यांचं लग्न कधी होणार असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता, यावर आता रिंकू सिंहचे होणारे सासरे आणि आमदार तूफानी सरोज यांनी अपडेट दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले रिंकूचे सासरे? 

खासदार प्रिया सरोजचे वडील तूफानी सरोजने स्वतः सांगितलं की रिंकूच्या वडिलांचं निधन झालं आहे त्यामुळे दोन्ही कुटुंबांना लग्नासाठी कोणतीही घाई नाहीये. काही वेळ गेलयावर दोन्ही कुटुंब बसून लग्नाची तारीख निश्चित करतील. आमदार तूफानी सरोज यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केलं की रिंकू सिंहचं कुटुंब हे त्यांना वाटेल तेव्हा मुलांच्या लग्नाची तारीख ठरवू शकतात. त्यांच्याकडून लग्नाची पूर्ण तयारी झालीये आणि आमचं कुटुंब या नात्याबाबत खूप खुश आहे. 

2026 मध्येच रिंकू - प्रियाचं लग्न होणार : 

समाजवादी पार्टीचे नेते आणि आमदार तूफानी सरोज यांनी स्पष्ट केलं की त्यांना हवंय की लग्न 2026 मध्येच झालं तर बरं होईल कारण 2027 मध्ये निवडणुका आहेत आणि उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेचची निवडणूक होणार आहे. तेव्हा 2026 मध्ये लग्न झालं तर निवडणुकीच्या धावपळीपूर्वी कुटुंबाला हा आनंदाचा प्रसंग साजरा करता येईल. मात्र असं असली तरी देखील शेवटचा निर्णय दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीनंतर आणि योग्य वेळ पाहूनच घेतला जाईल असे सरोज यांनी सांगितले.

रिंकू सिंहच्या वडिलांचं निधन : 

मागच्या महिन्यात म्हणजेच 27 फेब्रुवारी 2026 ला क्रिकेटर रिंकू सिंहचे वडील खानचंद्र सिंह यांचं कॅन्सर या गंभीर आजाराने निधन झालं. मागच्या अनेक दिवसांपासून ते कॅन्सरवर उपचार घेत होते मात्र त्यांची ही झुंज अपयशी ठरली. रिंकू सिंह त्यावेळी टीम इंडियासोबत वर्ल्ड कप खेळत होता. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना सुद्धा रिंकू सिंह वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये सामील झाला. त्यानंतर तो फायनलपर्यंत संघासोबतच होता. या वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाने फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव झाला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Rinku Singhpriya sarojmarathi newsCricket Newsteam india

इतर बातम्या

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेरच्या गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट! म...

मनोरंजन