वडिलांच्या मृत्यूनंतर क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजच्या लग्नाबाबत अपडेट, सासऱ्यांनी स्वतः दिली माहिती

Rinku Singh And Priya Saroj : क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि खासदार प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा गेल्यावर्षी जून महिन्यात पार पडला होता. त्यानंतर दोघे नोव्हेंबर 2025 मध्ये लग्न करणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, मात्र रिंकू सिंहच्या व्यस्त शेड्युलमुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 संपल्यावर दोघे लग्न करतील असं सांगण्यात येत होतं, मात्र स्पर्धा सुरु असतानाच रिंकू सिंहच्या वडिलांचं गंभीर आजाराने दुर्दैवी निधन झालं. ज्यामुळे आता रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज यांचं लग्न कधी होणार असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता, यावर आता रिंकू सिंहचे होणारे सासरे आणि आमदार तूफानी सरोज यांनी अपडेट दिली आहे.
खासदार प्रिया सरोजचे वडील तूफानी सरोजने स्वतः सांगितलं की रिंकूच्या वडिलांचं निधन झालं आहे त्यामुळे दोन्ही कुटुंबांना लग्नासाठी कोणतीही घाई नाहीये. काही वेळ गेलयावर दोन्ही कुटुंब बसून लग्नाची तारीख निश्चित करतील. आमदार तूफानी सरोज यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केलं की रिंकू सिंहचं कुटुंब हे त्यांना वाटेल तेव्हा मुलांच्या लग्नाची तारीख ठरवू शकतात. त्यांच्याकडून लग्नाची पूर्ण तयारी झालीये आणि आमचं कुटुंब या नात्याबाबत खूप खुश आहे.
समाजवादी पार्टीचे नेते आणि आमदार तूफानी सरोज यांनी स्पष्ट केलं की त्यांना हवंय की लग्न 2026 मध्येच झालं तर बरं होईल कारण 2027 मध्ये निवडणुका आहेत आणि उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेचची निवडणूक होणार आहे. तेव्हा 2026 मध्ये लग्न झालं तर निवडणुकीच्या धावपळीपूर्वी कुटुंबाला हा आनंदाचा प्रसंग साजरा करता येईल. मात्र असं असली तरी देखील शेवटचा निर्णय दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीनंतर आणि योग्य वेळ पाहूनच घेतला जाईल असे सरोज यांनी सांगितले.
हेही वाचा : IPL 2026 पूर्वी स्टार क्रिकेटरने सोडली दारू, स्वतः केला खुलासा, म्हणाला ' मला संघासाठी 150 टक्के द्यायचंय...'
मागच्या महिन्यात म्हणजेच 27 फेब्रुवारी 2026 ला क्रिकेटर रिंकू सिंहचे वडील खानचंद्र सिंह यांचं कॅन्सर या गंभीर आजाराने निधन झालं. मागच्या अनेक दिवसांपासून ते कॅन्सरवर उपचार घेत होते मात्र त्यांची ही झुंज अपयशी ठरली. रिंकू सिंह त्यावेळी टीम इंडियासोबत वर्ल्ड कप खेळत होता. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना सुद्धा रिंकू सिंह वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये सामील झाला. त्यानंतर तो फायनलपर्यंत संघासोबतच होता. या वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाने फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव झाला.