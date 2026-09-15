क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजच्या लग्नाची तारीख ठरली, 'या' दिवशी घेणार सप्तपदी

Cricket Rinku Singh Marriage Date : भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि समाजवादी पार्टीची खासदार प्रिया सरोज यांच्या लग्नाविषयी महत्वाची माहिती समोर येत आहे. फॅन्स दोघांच्या लग्नासाठी उत्सुक असून भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि समाजवादी पार्टीची खासदार प्रिया सरोज या दोघांचा साखरपुडा 8 जून 2025 रोजी झाला होता. मे 2026 मध्ये दोघे लग्न करणार होते, मात्र रिंकूचे वडील खानचंद सिंह यांचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. त्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येत असलेल्या माहितीनुसार 2026 वर्षातच रिंकू आणि प्रिया हे लग्नबंधनात अडकणार आहेत.
क्रिकेटर रिंकू सिंह आणि समाजवादी पार्टीची खासदार प्रिया सरोजचं लग्न हे 4 डिसेंबर 2026 रोजी होणार अशी माहिती समोर आली आहे. लखनऊच्या रमाडा हॉटेलमध्ये लग्नसमारंभाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यापूर्वी 8 जून 2025 रोजी रिंकू आणि प्रिया या दोघांचा साखरपुडा लखनऊच्या सेंट्रम हॉटेलमध्ये झाला होता. आता दोघांच्या लग्नाची तारीख आणि जागा निश्चित झाल्याने वर आणि वधू अशा दोन्ही पक्षांकडून तयारीला सुरुवात करण्यात आली आहे.
रिंकू सिंहचं आयुष्य संघर्षाने भरलेले राहिले. त्याचा जन्म एका अत्यंत सामान्य कुटुंबात झाला होता. घरखर्च चालवण्यासाठी त्याचे वडील लोकांच्या घरी गॅस सिलिंडर पोहोचवण्याचे काम करायचे. तर रिंकू सिंह सुद्धा कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी एका हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्याचं काम करायचा. या सर्व आव्हानांनंतरही त्याने मात्र क्रिकेट खेळणं सुरूच ठेवलं. देशांतर्गत क्रिकेटमधील दमदार कामगिरीच्या जोरावर त्याला आयपीएलसाठी कोलकाता नाईट रायडर्स संघात स्थान मिळाले. एका सामन्यात विजयासाठी आवश्यक धावांचा पाठलाग करताना शेवटच्या ओव्हरमध्ये सलग पाच सिक्स ठोकून त्याने आपल्या संघाला विजेतेपद मिळवून दिला आणि तो प्रकाशझोतात आला. त्यानंतर तो भारतीय संघाचा भाग बनला.
क्रिकेटर रिंकू सिंहची पत्नी प्रिया सरोज ही 2024 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या मछलीशहर लोकसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवून संसदेत प्रवेश केला. त्या देशातील सर्वात तरुण खासदारांपैकी एक आहेत. त्या संसदेत अखिलेश यादव आणि डिंपल यादव यांच्यासोबतही अनेकदा दिसून येतात. व्यवसायाने राजकारणी असलेल्या प्रिया सरोज यांनी कायद्याचे शिक्षणही घेतले आहे. त्या समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तूफानी सरोज यांच्या कन्या आहेत.