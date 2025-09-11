English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माकडाने हाताचे मांस...' रिंकू सिंगने सांगितली थरारक कहाणी, वाचून अंगावर येईल शहारा

Rinku Singh: 2025 च्या आशिया कपसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात रिंकू सिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, रिंकूने त्याच्या बालपणीची एक गोष्ट सांगितली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 08:51 AM IST
'माकडाने हाताचे मांस...' रिंकू सिंगने सांगितली थरारक कहाणी, वाचून अंगावर येईल शहारा

Rinku Singh Monkey Attack Hand Injury Story: आशिया कप 2025 साठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात फलंदाज रिंकू सिंहचा समावेश करण्यात आला आहे. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दमदार फिनिशर म्हणून नाव कमावलेला रिंकू सध्या चर्चेत आहे. पण अलीकडेच त्याने आपल्या लहानपणीचा एक असा प्रसंग उघड केला आहे, ज्यामुळे ऐकणाऱ्यांचेही अंग शहारून जाईल.

लहानपणीचा भयावह अनुभव

रिंकूने सांगितले की, अलीगढमध्ये त्याचे बालपण गेले आणि त्या काळात बंदरांचा त्रास हा नेहमीचा प्रकार होता. राज शमानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये तो म्हणाला, "पावसाळा सुरू होता. घरात शौचालय नव्हते म्हणून आम्ही शेतात जायचो. तेव्हा अचानक माकडाने माझ्यावर हल्ला केला."

मांस फाडून नेले

त्याने पुढे सांगितले, "मी, माझा भाऊ आणि माझा मित्र छत्री घेऊन चाललो होतो. अचानक कुणीतरी ओरडलं की माकडं आली आहेत  आणि तेवढ्यात मागून एक माकड माझ्यावर झडप घालून बसले. त्याने मला घट्ट पकडले आणि सतत चावत राहिला. इतक्या वेळा चावले की अंगाचे बरेचसे मांस फाटून निघाले. माझा भाऊ दगड फेकून त्याला हाकलण्याचा प्रयत्न करत होता, पण तो काही सोडत नव्हता."

हाडे दिसू लागली

या हल्ल्यात रिंकूची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली होती. "रक्त इतके वाहत होते की हाडे उघडी पडली होती. आम्ही धावत जवळच्या क्लिनिकमध्ये पोहोचलो. डॉक्टर जखमा बांधत होते आणि कुटुंबियांच्या डोळ्यासमोर प्रश्नचिन्ह होते – मी वाचणार की नाही?" अशी आठवण रिंकूने सांगितली.

भारतीय संघात स्थान

सध्या रिंकू एशिया कप 2025 साठी निवडलेल्या भारतीय संघाचा भाग आहे. या संघात अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह आणि अर्शदीप सिंह यांचा समावेश आहे.

FAQ

प्रश्न 1: रिंकू सिंह कोण आहे?

रिंकू सिंह हा भारतीय क्रिकेटपटू असून तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये फिनिशर म्हणून ओळखला जातो.

प्रश्न 2: एशिया कप 2025 साठी रिंकू सिंहची निवड झाली आहे का?

होय, रिंकू सिंहचा एशिया कप 2025 साठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात समावेश झाला आहे.

प्रश्न 3: रिंकू सिंहने आपला कोणता अनुभव शेअर केला?

रिंकूने आपल्या लहानपणीचा एक भयानक प्रसंग सांगितला जिथे एका बंदराने त्याच्यावर हल्ला करून त्याचे मांस फाडले होते.

प्रश्न 4: माकडाच्या हल्ल्यावेळी काय झाले होते?

पावसाळ्यात शेतात जात असताना माकडाने अचानक रिंकूला पकडले व वारंवार चावून त्याचे बरेच मांस फाडले. रक्त इतके वाहत होते की हाडे दिसू लागली होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

