'माकडाने हाताचे मांस...' रिंकू सिंगने सांगितली थरारक कहाणी, वाचून अंगावर येईल शहारा

Rinku Singh Monkey Attack Hand Injury Story: आशिया कप 2025 साठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात फलंदाज रिंकू सिंहचा समावेश करण्यात आला आहे. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दमदार फिनिशर म्हणून नाव कमावलेला रिंकू सध्या चर्चेत आहे. पण अलीकडेच त्याने आपल्या लहानपणीचा एक असा प्रसंग उघड केला आहे, ज्यामुळे ऐकणाऱ्यांचेही अंग शहारून जाईल.
रिंकूने सांगितले की, अलीगढमध्ये त्याचे बालपण गेले आणि त्या काळात बंदरांचा त्रास हा नेहमीचा प्रकार होता. राज शमानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये तो म्हणाला, "पावसाळा सुरू होता. घरात शौचालय नव्हते म्हणून आम्ही शेतात जायचो. तेव्हा अचानक माकडाने माझ्यावर हल्ला केला."
त्याने पुढे सांगितले, "मी, माझा भाऊ आणि माझा मित्र छत्री घेऊन चाललो होतो. अचानक कुणीतरी ओरडलं की माकडं आली आहेत आणि तेवढ्यात मागून एक माकड माझ्यावर झडप घालून बसले. त्याने मला घट्ट पकडले आणि सतत चावत राहिला. इतक्या वेळा चावले की अंगाचे बरेचसे मांस फाटून निघाले. माझा भाऊ दगड फेकून त्याला हाकलण्याचा प्रयत्न करत होता, पण तो काही सोडत नव्हता."
या हल्ल्यात रिंकूची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली होती. "रक्त इतके वाहत होते की हाडे उघडी पडली होती. आम्ही धावत जवळच्या क्लिनिकमध्ये पोहोचलो. डॉक्टर जखमा बांधत होते आणि कुटुंबियांच्या डोळ्यासमोर प्रश्नचिन्ह होते – मी वाचणार की नाही?" अशी आठवण रिंकूने सांगितली.
सध्या रिंकू एशिया कप 2025 साठी निवडलेल्या भारतीय संघाचा भाग आहे. या संघात अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह आणि अर्शदीप सिंह यांचा समावेश आहे.
