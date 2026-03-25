IPL 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न याचा 4 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला. मात्र त्याने आयपीएलचा पहिला सीजन खेळताना दूरदृष्टी ठेऊन घेतलेल्या एका निर्णयामुळे त्याच्या कुटुंबाला तब्बल 450 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 04:55 PM IST
IPL मधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला 4 वर्षांपूर्वी मरण पावलेला शेन वॉर्न! कुटुंबाला मिळणार 450 कोटी, कारण...
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत टी20 लीगपैकी एक असून यात जगभरातील क्रिकेटर्स सहभागी होत असतात. यंदा या स्पर्धेचं 19 वं वर्ष आहे. येत्या 28 मार्च पासून आयपीएल 2026 ला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी एक अशी बातमी समोर आलीये ज्याने खेळ आणि बिझनेसच्या संगमाला एक नवीन उंची मिळवून दिलीये. ऑस्ट्रेलियाचा दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न (Shane Warne) याचा मृत्यू 4 वर्षांपूर्वी झाला होता, मात्र त्याने आयपीएल खेळत असताना राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) सोबत आयपीएलच्या (IPL) पहिल्या सीजनमध्ये केलेल्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एक क्लॉज ऍड केला होता, जो आज त्याचा कुटुंबासाठी कोट्यावधींचा खजाना सिद्ध झाला आहे. 

राजस्थान रॉयल्सला मिळाली रेकॉर्ड ब्रेक व्हॅल्युएशन : 

आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वी राजस्थान रॉयल्सला अमेरिकेतील एका समूहाने ते 1.63 बिलियन डॉलर्स (सुमारे 15,290 कोटी रुपये) या विक्रमी किंमतीला विकत घेतले आहे. 2008 मध्ये केवळ 67 मिलियन डॉलर्समध्ये विकत घेतलेला हा संघ, आता जगातील सर्वात महागड्या क्रीडा फ्रँचायझींपैकी एक बनला आहे. परंतु या करारातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात शेन वॉर्नने केलेली गुंतवणूक, ज्याचा फायदा त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला मिळालेला आहे. 

शेन वार्नने राजस्थान रॉयल्स सोबत केलेला करार : 

2008 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीगला सुरुवात झाली होती. तेव्हा शेन वॉर्नला राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार आणि मेंटॉर बनवण्यात आलं होतं. वॉर्नने तेव्हा एक अनोखं कॉन्ट्रॅक्ट साईन केलं होतं. त्याने दरवर्षी 657,000 डॉलर्स फीस सोबत प्रत्येकवर्षी खेळण्याच्या बदल्यात त्यांना संघात 0.75% टक्क्यांची भागीदारी देण्यात यावी असा कॉन्ट्रॅक्ट केला होता, त्यानुसार वॉर्न आयपीएलचे एकूण 4 सीजन खेळला आणि संघाचं नेतृत्व सुद्धा केलं. ज्यामुळे त्याची राजस्थान रॉयल्समधील एकूण भागीदारी 3 एवढी झाली. त्याने एका मुलाखतीत म्हंटलं होतं की, 'मला संघाला माझ्या पद्धतीने चालवण्याची पूर्ण मोकळीक दिली होती, मी तिथे वन स्टॉप शॉप होतो'. 

3 टक्के भागीदारीची आजची किंमत : 

2019 मध्ये जेव्हा संघाचं वॅल्युवेशन 400 मिलियन डॉलर होती तेव्हा वॉर्नने मजेत एकदा म्हटलं होतं की 3 टक्के भागीदारी खूप चांगली आहे. आज त्याची ही भविष्यवाणी अगदी खरी ठरली. 1.63 बिलियन डॉलरच्या नव्या व्हॅल्युएशनच्या हिशोबाने शेन वार्नच्या कुटुंबाकडे राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचायझीची ती 3 टक्के भागीदारी आहे ज्याची किंमत आता जवळपास 450 ते 460 कोटी रुपये आहे. ही गुंतवणूक केवळ आर्थिकदृष्ट्या यशस्वीच ठरली नाही, तर वॉर्नच्या दूरदृष्टीचाही पुरावा होती, ज्यामुळे त्याच्या कुटुंबाचे मैदानाबाहेरील भविष्यही देखील सुरक्षित झाले आहे. 

कोण आहे शेन वॉर्न? 

ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर शेन वॉर्न हा एक दिग्गज लेग स्पिनर गोलंदाज होता. याचा जन्म सप्टेंबर 1969 मध्ये ऑस्ट्रेलियात झाला आणि मार्च 2022 मध्ये हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचा मृत्यू झाला. आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये त्याने एकूण 145 टेस्ट सामने खेळले असून यात त्याने 708 विकेट घेतले आहेत. आयपीएल 2008 सीजनमध्ये त्याला राजस्थान रॉयल्सने कर्णधार म्हणून नेमलं होतं. त्याच्या नेतृत्वात राजस्थान रॉयल्सने त्यांची पहिली आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. 2008 ते 2011 पर्यंत शेन वॉर्न हा आयपीएलमध्ये खेळला आणि 14.38 कोटी रुपये त्याने मानधन म्हणून कमावले. शेन वॉर्नच्या पश्चात त्याचे आई वडील किथ वॉर्न आणि ब्रिगेट वॉर्न आणि तीन मुलं ब्रुक, जॅक्सन आणि समर असं कुटुंब आहे. शेन वॉर्नने 2005 मध्ये सिमोन कॅलाहन हिच्याशी घटस्फोट घेतला होता. 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

