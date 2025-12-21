English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई इंडियन्सचा 'हा' मराठमोळा क्रिकेटर झाला बाबा, पोस्ट करून दिली गोड बातमी

Shardul Thakur : आयपीएल 2026 चं ऑक्शन काही दिवसांपूर्वीच पार पडलं. त्यानंतर आयपीएल 2026 सीजनची उत्सुकतता आता वाढू लागली आहे. अशातच मुंबई इंडियन्स आणि भारताचा स्टार क्रिकेटर याने आपल्या चाहत्यांना गोड बातमी दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 21, 2025, 10:39 PM IST
Shardul Thakur : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराउंडर आणि आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) भाग असलेला शार्दूल ठाकूर पहिल्यांदाच बाबा झाला आहे. रविवार 21 डिसेंबर रोजी शार्दूल ठाकूर (Shardul Thakur) आणि त्याची पत्नी मिताली पारुलकर यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाला. शार्दूलने स्वतः सोशल मीडियावर याबाबतची माहिती शेअर करून आपल्या चाहत्यांना दिली. 

शार्दूल ठाकूरने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर या पोस्टमध्ये त्याने आपल्याला मुलगा झाल्याची गोड बातमी फॅन्सना शेअर केली. त्याने पोस्टमध्ये लिहिले की, 'आमच्या पालकांच्या हृदयात लपलेले, शांतता, विश्वास आणि शाश्वत प्रेमाने संरक्षित. आमचे रहस्य अखेर उघड झाले. स्वागत आहे बेटा, आम्ही नऊ महिने शांतपणे जपलेले स्वप्न'. शार्दूल ठाकूरच्या या पोस्टवर माजी भारतीय क्रिकेटर जहीर खानची पत्नी सागारिका घटगे आणि रविचंद्रन अश्विनची पत्नी प्रीतीने सुद्धा शुभेच्छा दिल्या. फॅन्सने सुद्धा जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

शार्दूल ठाकूर आणि मितालीची लव्ह स्टोरी : 

शार्दुल आणि मितालीची ओळख महाराष्ट्रातील त्यांच्या शालेय जीवनात झाली. त्या काळात दोघेही चांगले मित्र बनले आणि ही मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. त्या वेळी शार्दुल क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचं स्वप्न पाहत होता, तर मिताली अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करत होती. पण दोघांनाही हे माहीत नव्हतं की त्यांची ही ओळख आयुष्यभराचं नातं बनणार आहे.  अनेक वर्षांच्या डेटिंगनंतर शार्दुलने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मुंबईत एका साध्या समारंभात मितालीला प्रपोज केलं. या इव्हेंटला रोहित शर्मा आणि केएल राहुलसारखे भारतीय खेळाडू उपस्थित होते. दोन वर्षांनंतर, 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी दोघांनी कर्जत येथे पारंपरिक मराठी रितीरिवाजाने भव्य विवाहसोहळा पार पाडला. मिताली एका श्रीमंत व्यापारी कुटुंबातून येते, पण तिने स्वतःच्या मेहनतीने आणि टॅलेंटच्या जोरावर स्वतःचा बेकरी व्यवसाय उभा केला आहे, जो आज कोट्यवधींच्या उलाढालीचा आहे.  

हेही वाचा : 'या' 5 कारणांमुळे U19 आशिया कप फायनलमध्ये भारताचा पाकिस्तानकडून पराभव झाला

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शार्दूल ठाकूरची मुंबई इंडियन्समध्ये एंट्री : 

आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी बीसीसीआयने सर्व संघांना त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची यादी जाहीर करायला सांगितली. त्यानुसार सर्व संघांनी 15 नोव्हेंबरपर्यंत याद्या जाहीर केल्या. शार्दूल ठाकूर हा मागच्या सीजनमध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्सचा भाग होता. मात्र आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी लखनऊने त्याला मुंबई इंडियन्ससोबत ट्रेड केलं आणि अर्जुन तेंडुलकरला मुंबईने लखनऊकडे ट्रेड केलं. त्यामुळे यंदा शार्दूल ठाकूर आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स सोबत खेळताना दिसेल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

