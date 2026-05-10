/सूर्यकुमार यादवच्या मुलीचं नाव समोर, काय आहे या नावाचा अर्थ?

suryakumar yadav daughter name : भारताच्या टी २० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याची पत्नी देविशा शेट्टी हिने काही दिवसांपूर्वीच मुलीला जन्म दिला होता. सूर्यकुमार यादवने स्वतः पोस्ट करून आपल्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. त्यानंतर आता सूर्यकुमारने स्वतः आपल्या मुलीच्या नावाचा खुलासा केला आहे. सूर्यकुमारने रविवारी पत्नी देविशा आणि चिमुकली सोबत फोटो शेअर केला असून यात त्याने मुलीचं नाव 'रिद्धिमा' ठेवण्याचं सांगितलं आहे.
सूर्यकुमार यादवने त्याच्या मुलीचं नाव 'रिद्धिमा' असं ठेवलं आहे. रिद्धिमा या नावाचा अर्थ हा समृद्धी, भरभराट, यश, प्रगती आणि सुख-समाधान असा होतो. रिद्धिमा म्हणजे अशी व्यक्ती जी यश, आनंद आणि सकारात्मकता घेऊन येते.
8 मे रोजी सूर्यकुमारची पत्नी देविशा शेट्टी हिने गोंडस मुलीला जन्म दिला होता. यावेळी सूर्यकुमारने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्याच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. यानंतर क्रिकेटविश्वातील अनेक दिग्गजांनी तसेच फॅन्सनी सूर्याला शुभेच्छा दिल्या होत्या.
2016 मध्ये सूर्यकुमार यादव आणि देविशा शेट्टी या दोघांचा विवाह झाला. यापूर्वी काही वर्ष दोघांनी एकमेकांना डेट केलं. सूर्यकुमार आणि देविशा हे दोघे कॉलेजपासूनचे मित्र होते. दोघे भारतीय क्रिकेट विश्वातील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहेत. अनेकदा देविशा सूर्यकुमार यादवला पाठिंबा देण्यासाठी आणि संघाला चिअर करण्यासाठी स्टेडियममध्ये येत असते. सूर्यकुमार हा पत्नी देविशाला त्याच्या करिअरमध्ये यशस्वी होण्यामागील एक सर्वात मोठी शक्ती मानतो.
क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव 10 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात होणाऱ्या सामन्यासाठी रविवारी रायपूरमध्ये दाखल झाला. मुलीच्या जन्मानंतर काहीकाळ कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी तो मुंबईत थांबला होता. तर मुंबई इंडियन्सचा संघ काही दिवसांपूर्वीच रायपूरला रवाना झाला. यावेळी मुलीच्या जन्मानिमित्त एअरपोर्टवर पापाराझींना सूर्यकुमारने मिठाई दिली. मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्याच्या अनुपस्थितीत सूर्यकुमार यादवने ४ मे रोजी लखनऊ विरुद्ध सामन्यात संघाचं नेतृत्व केलं होतं, ज्यात त्यांचा विजय सुद्धा झाला होता. १० मे रोजी आरसीबी विरुद्ध सामन्यात सुद्धा जर हार्दिक पंड्या खेळू शकला नाही तर संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडेच असेल.