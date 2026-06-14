/मैदानावर झालेल्या वादावर काय म्हणाला तुषार देशपांडे? वानखेडेवर झालेल्या फायनलमध्ये भिडले होते खेळाडू

T20 Mumbai League 2026 Final Controversey : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून पुरुष मुंबई टी20 लीगच्या (Mumbai T20 League) चौथ्या सीजनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मुंबई टी20 लीग 2026 चा फायनल सामना शनिवार 13 जून रोजी पार पडला. या सेमी फायनलचा सामना जिंकून आर्क्स अंधेरीने पहिल्यांदा तर एमएससी मराठा रॉयल्सने दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये धडक दिली होती. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडीयमवर पार पडलेल्या फायनल सामन्यात मराठा रॉयल्स संघाने विजय मिळवला त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याचा विक्रम रचला. मात्र मुंबई टी20 लीगच्या फायनल सामन्यात दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये मोठा राडा झाला. हे भांडण इतक्यावरच थांबलं नाही तर 19 व्या ओव्हरला मराठा रॉयल्स संघातील एक खेळाडू वाद घालत थेट आर्क्स अंधेरीच्या डग आउटमध्ये पोहोचला. त्यामुळे मैदानातील वातावरण अधिकच तापलं आणि शिस्तभंग झाला. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेला आहे, ज्यावरून खेळ भावना पायदळी तुडवल्याने सुद्धा टीका केली जातेय. यावर आता मराठा रॉयल्स या विजेत्या संघातील खेळाडू तुषार देशपांडेने भाष्य केलं आहे.
मराठा रॉयल्सने आर्क्स अंधेरीला विजयासाठी 155 धावांचे आव्हान दिले होते. दुसऱ्या इनिंगच्या शेवटच्या तीन ओव्हर्समध्ये सामना अतिशय अटीतटीचा आणि रोमांचक झाला होता. 19 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मराठा रॉयल्सकडून इरफान उमेरला संधी मिल्लई. यावेळी गौरव जठरने दुसऱ्याच बॉलवर षटकार ठोकला. या शॉटमुळे मराठा रॉयल्सवर दबाव निर्माण झाला, मात्र तो फारकाळ टिकला नाही आणि पुढच्याच बॉलवर गौरव जठरला इरफान उमेरने माघारी धाडलं. ज्यामुळे गौरव जठार 17 बॉलमध्ये 23 धावा करून बाद झाला. यावेळी विकेट पडल्यावर मराठा रॉयल्सच्या खेळाडूंनी जल्लोष केला, दरम्यान फलंदाज गौरव जठार आणि तुषार देशपांडे यांच्यात बाचाबाची झाली. दोघे सुद्धा एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले तेव्हा मोईन खान आणि इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करून वाद मिटवला.
सामना पुन्हा सुरु झाला पण वाद शांत झालाच नाही. मराठा रॉयल्स संघाच्या एका खेळाडूने आर्क्स अंधेरी संघाच्या डगआउटच्या दिशेने धाव घेतली. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये धाराधरी झाली. तेव्हा अंपायर आणि संघाच्या सपोर्ट स्टाफला मध्यस्थी करावी लागली. मैदानातील वातावरण काहीकाळ तापलं होतं. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेला आहे, ज्यावरून खेळाडूंनी खेळ भावना पायदळी तुडवल्याने सुद्धा टीका केली जातेय.
तुषार देशपांडेने हा आर्क्स अंधेरी विरुद्ध मराठा रॉयल्स यांच्यात झालेल्या फायनल सामन्यात 2 विकेट घेतल्या आणि 9 धावा सुद्धा केल्या. तुषारला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. सामना झाल्यावर पत्रकारांनी तुषारला 19 व्या ओव्हरला झालेल्या वादाबाबत प्रश्न विचारला तेव्हा तो म्हणाला की, 'तो पार्ट ऑफ द गेम आहे. मी काही इंटेन्शनने गौरवला काही बोललो नव्हतो पण त्याला असं वाटलं की मी त्याला काही बोललो. पण ते पार्ट ऑफ द गेम आहे. नंतर सगळ्या गोष्टी शांत झाल्या आणि तो वाद तिथेच संपला'. सध्या सोशल मीडियावर या घटनेची जोरदार चर्चा आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन या घेतकडे कशी पाहते आणि खेळाडूंवर कारवाई केली जाते का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.