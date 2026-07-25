/माजी भारतीय क्रिकेटपटूला शिवीगाळ, कॉकरोच पार्टीचे विजेता दहिया समजून सोशल मिडियावर कन्फ्यूजन

नीट पेपरफुटीवरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरामध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने देखील सुरु आहेत, दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. आता माजी भारतीय क्रिकेटपटू विजय दहिया या आंदोलनाच्या संदर्भात सोशल मिडियावर शिवीगाळ करण्यात येत आहे. माजी भारतीय क्रिकेटपटू विजय दहिया याला विजेता दहिया समजून सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका आणि शिवीगाळ करण्यात आला आहे. पण हे नक्की काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात शिवीगाळ सुरु झाल्यानंतर माजी भारतीय क्रिकेटपटू विजय दहियाने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. विजय दहिया यांनी हा गैरसमज दूर करण्यासाठी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, ते माजी भारतीय क्रिकेटपटू आहेत, विजेता दहिया नाहीत, जे अलीकडेच 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे प्रवक्ते म्हणून चर्चेत आले होते. विजेता दहिया याला पदावरुन हटवले त्याआधी विजेता दहिया यांनी सीजेपीच्या प्रवक्त्ये म्हणून काम पाहत होते. दरम्यान, सीजेपी सध्या शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करत आहे.
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सरकारनेही सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनावर कारवाई केली असून, पंतप्रधान मोदींनी स्वतः एक व्हिडिओ जारी करून आंदोलकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. विजय दहिया हे एक माजी भारतीय क्रिकेटपटू आहेत. ते देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दिल्ली संघाकडून खेळले. त्यांना प्रशिक्षणाचाही दांडगा अनुभव आहे. ते आयपीएलमध्ये लखनौ सुपरजायंट्सच्या प्रशिक्षण संघाचे सदस्य होते. भारतासाठीच्या आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी दोन कसोटी आणि 19 एकदिवसीय सामने खेळले.