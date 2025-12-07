IND VS SA मध्ये प्लेअर ऑफ द सिरीज मिळाल्यावर सर्वात आधी कुठे पोहोचला विराट कोहली? Photo आले समोर

अलीकडेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चुरशीचा सामना खेळला गेला. या सामन्यांमध्ये किंग कोहलीने चमकदार कामगिरी केली. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात कोहलीने 65 धावांची नाबाद खेळी केली आणि भारताला 9 विकेट्सने सामना जिंकण्यास मदत केली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या प्रभावी फलंदाजीमुळे विराट कोहलीला मालिकावीराचा पुरस्कार मिळाला . त्याने 2025 मध्ये भारताचा सर्वात यशस्वी एकदिवसीय फलंदाज म्हणून 65 च्या सरासरीने 651 धावा केल्या. मालिका संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, कोहली थेट लक्ष्मी नरसिंह मंदिरात गेला आणि प्रार्थना केली.
विराट कोहली सिंहचलम मंदिरात पोहोचला
क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली विशाखापट्टणम येथील सिंहचलम मंदिरात पोहोचला. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये किंग कोहली पांढरा कुर्ता घालून हातात माळा धरताना दिसत आहे. तो 300 मीटर उंचीवर असलेल्या सिंहचलम टेकड्यांमध्ये असलेल्या सिंहचलम मंदिरात नतमस्तक होताना दिसला. हे मंदिर भगवान विष्णूच्या वराह नरसिंह रूपाला समर्पित आहे. "सिंहचल" शब्दाचा अर्थ "सिंह पर्वत" असा होतो. हा पर्वत भगवान विष्णूचा चौथा अवतार भगवान नरसिंह यांचे निवासस्थान असल्याचे मानले जाते. कोहलीने मनोभावाने भगवंताचे आशीर्वाद घेतले.
Virat Kohli visited the Simhachalam Devasthanam Temple in Visakhapatnam today. pic.twitter.com/oIAckeMBTe
विराटने या मंदिराला भेट का दिली?
आंध्र प्रदेशातील सिंहचलम देवस्थानम मंदिर धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. हे मंदिर आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम जवळ सिंहचलम नावाच्या टेकडीवर वसलेले आहे. हे मंदिर भगवान विष्णूच्या वराह आणि नरसिंह या दोन अवतारांच्या एकत्रित रूपाला समर्पित आहे. ही देवता भक्तांचे रक्षण करणारी आणि संकट दूर करणारी मानली जाते. सिंहचलम मंदिराचे सर्वात मोठे आणि अद्वितीय वैशिष्ट्य म्हणजे येथील मूर्तीला वर्षातील जवळजवळ संपूर्ण काळ चंदनाचा लेप लावलेला असतो. हे मंदिर त्याच्या मान्यता आणि दंतकथांसाठी खूप प्रसिद्ध आहे.