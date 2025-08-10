English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
यश दयालवर बंदी! 'या' लीगमधून करण्यात आली हकालपट्टी, कारवाई कारण जाणून घ्या

Yash Dayal News: आयपीएल (IPL) मध्ये आरसीबी (RCB) कडून खेळणारा वेगवान गोलंदाज यश दयालच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. आता यूपीसीएने यश दयालवर बंदी घातली आहे.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 10, 2025, 10:08 AM IST
Yash Dayal Banned: यश दयाल अनेक काळापासून चर्चेत आला आहे. पण त्याच्या क्रिकेट करियरमुळे नाही तर त्याच्यावर लागलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आला आहे. आरसीबीचा वेगवान गोलंदाज यश दयाल मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. यूपी क्रिकेट असोसिएशनने (UPCA) त्याच्यावर बंदी घालत त्याला यंदाच्या यूपीटी20 लीगमधून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जयपूरच्या सांगानेर सदर पोलीस ठाण्यात यश दयालविरुद्ध 17 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर UPCAने हे पाऊल उचलले आहे. डावखुरा वेगवान गोलंदाज असलेला दयाल मे महिन्यात संपलेल्या आयपीएल 2025 हंगामात विजेतेपद मिळवणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा भाग होता. त्यानंतर तो मैदानापासून दूर आहे.

किती रुपयांसाठी खरेदी केलं होतं? 

दैनिक जागरणच्या वृत्तानुसार, यूपीटी20 मधील गोरखपूर लायन्सने 7 लाख रुपयांना यश दयालला खरेदी केले होते. मात्र, त्याच्यावर सुरू असलेल्या प्रकरणामुळे UPCAने त्याचा सहभाग रद्द केला आहे.

गंभीर आरोप लागायची पहिली वेळ नाही?

ही पहिली वेळ नाही की त्याच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. यापूर्वी गाझियाबादमध्ये एका महिलेने यश दयालवर लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार 21 जून रोजी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री तक्रार पोर्टलवर नोंदवली गेली होती, त्यानंतर औपचारिक एफआयआर दाखल झाली. या प्रकरणात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याच्या अटकेस स्थगिती दिली होती.

मात्र, जुलैच्या सुरुवातीला जयपूरमध्ये आणखी एक एफआयआर दाखल झाली. या वेळी राजस्थान उच्च न्यायालयाने अटक टाळण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

Tags:
yash dayalCricketer Yash Dayalupt20 leagueCricket News

