/लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे RCB तुन झालेला बाहेर, आता पुन्हा टी20 लीगमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला क्रिकेटर

UP T20 league 2026 Yash Dayal : भारतीय क्रिकेटर यश दयालवर (Yash Dayal) मागच्यावर्षी दोन महिलांकडून लैंगिक छळाचे आरोप करण्यात आले होते. गाझियाबाद येथून एका महिलेने यशवर लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केलेली, तर अजून जयपूर येथे एका अल्पवयीन मुलीने क्रिकेटरवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करत पॉक्सो अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणात न्यायालयात केस सुरु असल्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने यश दयालला आयपीएल 2026 मधून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान यश दयालने लग्न सुद्धा केलं. आता माहिती समोर येतेय की वेगवान गोलंदाज यश दयाल आता पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन करणार आहे. तो उत्तर प्रदेश टी20 लीगमध्ये खेळणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गोरखपुर लायंसने यश दयालला रिटेन केलं आहे. फ्रेंचायझीने आर्यन जुयाल आणि सिद्धार्थ यादवला सुद्धा रिटेन केलं असून जुलैच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात या लीगसाठी मिनी ऑक्शन होऊ शकतं. रिपोर्टमध्ये उत्तर प्रदेश टी20 लीग गवर्निंग कॉउंसिलच्या चैरहान संजय कपूर यांच्या हवाल्याने माहिती देण्यात आली की आगामी सीजनसाठी यश दयाल उपलब्ध असतील. यूपीसीएचे (UPCA) सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता यांनी सांगितले की, यशसाठी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) जारी केले जाईल. ते म्हणाले, 'यश दयालला देशांतर्गत आणि लीग क्रिकेट खेळण्यासाठी यूपीसीए 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' देईल; सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत'.
यश दयाल हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या अशा संघाचा भाग होता ह्यांनी आयपीएल 2025 चं विजेतेपद जिंकलं. 2026 मध्ये सुद्धा तो आरसीबीचा भाग होता, मात्र कायदेशीर कारवाई सुरु असल्याने त्याला आरसीबीने संघातून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला. आरसीबीने त्याला 5 कोटींना रिटेन केलं होतं.
यश दयालने 3 जून, 2025 रोजी आपला शेवटचा क्रिकेट सामना खेळवला होता. जो आयपीएल 2025 चा फायनल सामना होता. अहमदाबादमध्ये खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात यश दयाल क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहिला. त्यांच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल सांगायचे तर, त्यांनी 27 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये 84 विकेट घेतले आहेत. तसेच, 23 'लिस्ट ए' सामन्यांत 36 आणि 36 टी20 सामन्यांत 66 विकेट त्यांच्या नावावर आहेत.