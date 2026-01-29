रणजी सामन्यात क्रिकेटर्सनी अजित पवारांना अनोख्या पद्धतीने वाहिली आदरांजली

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे राज्यभरात शोककळा पसरली असून यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आणि कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसलेला आहे. गुरुवारी बारामती येथे अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 29 जानेवारी पासून रणजी ट्रॉफीच्या (Ranji Trophy) सातव्या राउंडचे सामने हे देशातील विविध शहरांमध्ये खेळवले जात असून चंदीगड आणि मुंबई मध्ये खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे माजी अध्यक्ष आईएस बिंद्रा (Inderjit Singh Bindra) यांना श्रद्धांजली वाहिली.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आणि पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष राहिलेले आईएस बिंद्रा यांचं रविवारी नवी दिल्लीमध्ये 84 व्या वर्षी निधन झालं. 1993 ते 1996 पर्यंत ते बीसीसीआयचे अध्यक्ष होते. मोहालीतील आयएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियममध्ये, पंजाब आणि कर्नाटक दोन्ही संघांनी सामना अधिकाऱ्यांसह एलिट ग्रुप बी सामना सुरू होण्यापूर्वी एक मिनिटं मौन पाळले.
बीसीसीआयने गुरुवारी सोशल मीडियाच्या एक्स अकाउंटवर लिहिले की, '25 जानेवारी 2026 रोजी वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष इंद्रजित सिंग बिंद्रा यांचे निधन झाले. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पंजाब आणि कर्नाटक यांच्यातील रणजी ट्रॉफी सामन्यापूर्वी एक मिनिटाचे मौन पाळण्यात आले. तर दरम्यान मुंबईच्या बीकेसी मैदानावर मुंबई आणि दिल्ली दोन्ही संघातील खेळाडू आणि सामन्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी बारामती येथे विमान दुर्घटनेने प्राण गमावलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ लीट ग्रुप डी सामन्याच्या आधी एक मिनिटांचं मौन पाळण्यात आलं. खेळाडू पवारांच्या सन्मान प्रीत्यर्थ हाताला काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरले.
मुंबई आणि दिल्ली यांच्यात रणजी ट्रॉफीचा सामना खेळवण्यात आला. मात्र त्यापूर्वी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पित करण्यात आली आणि यावेळी सर्व खेळाडूंनी एक मिनिटांचं मौन पाळलं. त्यांच्या स्मृती आणि योगदानाला सन्मान देण्यात आला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले की, 'दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी, त्यांच्या स्मृती आणि योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी रणजी ट्रॉफी सामन्यापूर्वी एक मिनिट मौन पाळण्यात आले'.